«Стрела» обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата России по регби

«Стрела» дома разгромно обыграла таганрогскую «Булаву» (66:12) в матче регулярного чемпионата России по регби.

Уже к перерыву казанская команда вела со счетом 26:7, а во второй половине встречи уверенно довела дело до победы. У хозяев по две результативные попытки в активе Тромпа и де Вита, а Мораис записал себе семь реализаций.

Лучшим игроком встречи был признан игрок казанцев Гафуров.

Благодаря разгромной победе над «Булавой» казанская «Стрела» обеспечила себе участие в четвертьфинале плей-офф чемпионата России.

Подробнее о перипетиях вчерашнего матча в Казани можно почитать в материале «Реального времени».

«Стрела» (26) 66:12 (7) «Булава»

Попытки: Чегодаев (3), Дзобелов (22), Тромп (38, 55), де Вит (40, 46), Голов (42), Ш. Давудов (50), ван Вуурен (60), Гафаров (78) — Тонкошкуров (11), Дангадзе (80);

Реализации: Мараис (24, 38, 40, 43, 47, 51, 61), Голов (79) — Чинчараули (12);

Жёлтые карточки: Казаликашвили (9) — Кузнецов (40), Гасанов (49), А. Черемных (68);

Красные карточки: нет — Пристинский (23).