Тихановская не будет баллотироваться в случае новых президентских выборов в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента, если будут организованы новые выборы.

По ее словам, в решение кризиса в Белоруссии не должны вмешиваться иностранные государства. Этот вопрос должен решаться внутри республики, для этой цели и был создан Координационный совет, который оппозиция предлагает в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, отметила Тихановская в интервью телеканалу «Белсат».

Ранее Лукашенко заявил, оппозиция во главе с Тихановской организовала координационный совет для того, чтобы захватить власть в Белоруссии



В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых, по подсчетам ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.