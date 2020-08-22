Тихановская не будет баллотироваться в случае новых президентских выборов в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента, если будут организованы новые выборы.
По ее словам, в решение кризиса в Белоруссии не должны вмешиваться иностранные государства. Этот вопрос должен решаться внутри республики, для этой цели и был создан Координационный совет, который оппозиция предлагает в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, отметила Тихановская в интервью телеканалу «Белсат».
Ранее Лукашенко заявил, оппозиция во главе с Тихановской организовала координационный совет для того, чтобы захватить власть в Белоруссии
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых, по подсчетам ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.ОбществоВласть
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