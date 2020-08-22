Сегодня в Казани пройдет «велодевичник»

В Казани сегодня, 22 августа, пройдет «велодевичник». Колонна любительниц велоспорта проедет по улице Баумана, набережной Казанки, мимо «Чаши», по мосту «Миллениум» и финиширует в парке им.Горького.

В этом году для всех участниц праздника обязателен дресс-код — они должны принять участие в велопробеге в костюмах супергероев, персонажей фильмов и мультфильмов.

Во время велопробега и на финишной точке горожане будут оценивать костюмы и выберут лучших в пяти номинациях: самый супергеройский велосипед, самый неожиданный костюм, лучший образ, самый лучший велосипедист и самый молодой участник.

Мероприятие стартует в 11:00 у площади у театра им. Галиаскара Камала. Всего ожидается около 50 любительниц велоспорта. Завершится велопробег в парке им. Горького ориентировочно в 14:00. Здесь для гостей приготовили торт, развлекательную программу и награждение победительниц, передает мэрия Казани.

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