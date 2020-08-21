Песков заявил, что Кремль не получал заявлений о транспортировке Навального в Германию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал официального обращения от представителей Алексея Навального о транспортировке в Германию, но знают, что в соцсетях были подобные сообщения.

Песков заявил, что администрация президента не вмешивается в вопросы транспортировки пациента, передает «Медуза».

«Это решение лечащего врача. Речь идет о транспортировке, которая может угрожать жизни пациента. Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи», — ответил Песков на вопрос, могли ли власти вмешаться в вопросы транспортировки Навального в Германию.

Представитель Кремля отметил, что до сих пор анализы не выявили в организме Навального отравляющих веществ.



Ранее Песков заявлял, что Кремль готов оказать помощь в отправке Навального на лечение за границу. В штабе Навального откликнулись на предложение о его переводе на лечение в Европу.

