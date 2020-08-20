Кремль готов оказать помощь в отправке Навального за границу

Кремль готов оказать помощь в отправке Навального на лечение за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле в курсе о госпитализации Навального и желают ему скорейшего выздоровления. Там заявили, что готовы оказать содействие в переправке Навального на лечение за границу.

«Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России в эти дни, даже хотя закрыты границы, они выезжают на лечение за границу, и конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут»,— цитирует Дмитрия Пескова «Коммерсант».

По данным портала ngs55.ru, Навальный находится в естественной коме и подключен к искусственной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что врачи ввели Навального в состояние медикаментозной комы.

