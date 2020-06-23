В Татарстане посевная кампания обошлась в 25 млрд рублей

В Татарстане затраты на посевную кампанию в 2020 году составили около 25 млрд рублей, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

По его словам, на сегодняшний день выполнен большой объем работ — и по приобретению удобрений, и по приобретению техники, дизельного топлива.

Также Зяббаров отметил, что примерно 5% всех засеянных площадей (примерно 150 тыс. гектаров) застраховали на сумму 3 млрд рублей. Общая посевная площадь превысила 2,8 млн га, при этом площадь ярового сева составила 1,8 млн га.

Помимо этого, глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров прокомментировал ситуацию с травлей пчел пестицидами в Заинском районе и пообещал найти виновных.

