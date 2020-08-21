В Верховном суде Татарстана взяли под стражу начальника колонии №5

Фото: "Реальное время"/Екатерина Аблаева

Обвиняемому во взятке начальнику свияжской исправительной колонии №5 Малику Хуснетдинову заменили домашний арест реальным. Такое решение только что принял Верховный суд РТ, сообщает журналист «Реального времени».



Под домашним арестом Хуснетдинов находился с 7 августа. Днем ранее его задержали по подозрению в получении взяток на сумму 100 тысяч рублей за незаконный пронос осужденным 11 мобильных телефонов. По версии Следкома, преступления были совершены в 2018-м году, когда подозреваемый возглавлял казанскую колонию №18.

«Реальное время» готовит репортаж с заседания.