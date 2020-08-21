Министра экологии Татарстана обязали застраховать квадрокоптер

Камская транспортная прокуратура внесла представление министру экологии Татарстана, выявив нарушения в использовании квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Проверку безопасности полетов в части использования беспилотных летательных аппаратов провели после обращения местного жителя. Выяснилось, что ведомство использует квадрокоптер без заключенного договора страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами.

Министру экологии Татарстана Камским транспортным прокурором внесено представление об устранении нарушений.

В соответствии с законом, владелец воздушного судна должен застраховать риск своей ответственности на случай, если квадрокопер повредит чье-либо имущество либо упадет на человека.



Ранее в Татарстане экологи с квадрокоптера выследили незаконную добычу песка.

