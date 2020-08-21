«Кубок Победы» в Казани отменен из-за коронавируса

«Кубок Победы» по волейболу отменен из-за коронавируса. Предсезонный турнир должен был состояться в Казани в конце августа.

По сообщению Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), причиной отмены «Кубка Победы» послужили результаты тестов на COVID-19 у волейболистов «Зенит-Казань». У двух членов казанской команды тесты показали сомнительный результат.

«В целях исключения рисков заболевания игроков и тренеров команд Всероссийская федерация волейбола и клуб «Зенит-Казань» приняли совместное решение об отмене турнира», — говорится в заявлении ВФВ.

Отметим, что в турнире должны были принять участие ведущие клубы России — кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Локомотив», «Зенит-Казань» и национальная сборная.