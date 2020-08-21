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В Казани пройдет рейд по выявлению скрытых нарушений ПДД

09:16, 21.08.2020
В Казани пройдет рейд по выявлению скрытых нарушений ПДД
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД Казани предупредила водителей о проведении рейда на выявление нарушителей правил дорожного движения. Он состоится сегодня с 8 до 10 часов вечера в Советском районе Казани.

Инспекторы будут проверять водителей на соблюдение правил перевозки детей, управление автомобилем без прав или в пьяном состоянии, проверят, не вносили ли в конструкцию автомобиля изменения. Адресная работа будет проводиться с неплательщиками штрафов за нарушения ПДД.

ГИБДД рекомендует во избежание конфликта иметь при себе необходимые документы перед каждой поездкой, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не иметь неоплаченных штрафов.

Ранее в Казани прошел рейд ДПС по любителям тонировать машины.

ОбществоАвто Татарстан
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