В Казани проходит рейд ДПС по любителям тонировать машины

Сегодня, 11 августа, дорожно-патрульная служба МВД Казани проводит оперативно-профилактические мероприятия по пресечению нанесения на передние стекла тонировочной пленки, запрещенной техническими регламентами. Это касается любого транспорта, принадлежащего всем видам собственников: индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам.

Как сообщил полковник полиции Михаил Савин, мероприятия пройдут с 8.00 до 18.00. В частности, в Казани проверку проведут на проспекте Победы, проспекте Ямашева, улицах Пушкина, Ершова и других.

Известно, что за первые 7 месяцев 2020 года сотрудники ДПС выявили около 10 тыс. указанных нарушений (для сравнения, за аналогичный период прошлого года — 6,5 тыс.). Штраф за нарушение — 500 рублей. В случае повторного нарушения грозит административный арест до 15 суток. 27 правонарушителям уже был назначен арест.

Напомним, что 17 июля в Казани прошел рейд ГИБДД по выявлению водителей, нарушающих тишину.

