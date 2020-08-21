Перед самоизоляцией в Татарстане резко выросли траты на стройматериалы
В начале года, перед самоизоляцией, татарстанцы стали покупать больше стройматериалов, мебели и табачных изделий.
Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что в январе-марте траты жителей республики на стройматериалы выросли на 77%. Расходы на мебель подскочили на 41%.
Максимальный рост прослеживается по табачным изделиям — он составил 4,7 раза.
В то же время по категории телерадиоаппаратуры статистика показывает сокращение трат на 19%. На одежду и обувь татарстанцы стали тратить перед карантином на 2% меньше.
Среди продовольственных товаров выросли расходы на различные масла (13%) и картофель (11%).
Подробнее читайте в материале «Реального времени».АналитикаЭкономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым