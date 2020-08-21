Москва купила телевизоры, а Татарстан — стройматериалы и алкоголь: как страна пережила локдаун
Национальные особенности потребления россиян в условиях пандемии коронавируса
Аналитическая служба «Реального времени» изучила данные о затратах россиян на продукты и предметы обихода в первом и втором кварталах 2020 года — то есть до и во время самоизоляции. Судя по структуре расходов, будучи изолированными наши соотечественники выходили, можно сказать, только «за хлебом». Но перед тем, как запереться в квартирах, закупились впрок и непродовольственными товарами. Кто чем — покупки разнятся от региона к региону. Так, москвичи решили провести время у новеньких телевизоров и обновить другую бытовую технику, а татарстанцы в основном затеяли ремонт. Правда, запаслись жители республики не только стройматериалами, но и алкоголем в большом количестве. А вот жители Северного Кавказа, согласно статистике, во время локдауна то ли стали меньше есть, то ли чаще предпочитали магазинной продукции свою собственную — из личных хозяйств. Подробнее об особенностях потребления в России — в нашем обзоре.
Затраты упали на треть
С введением самоизоляции расходы россиян существенно снизились. По статистике, в апреле жители страны сделали на четверть меньше покупок, чем годом ранее. На этот месяц пришелся пик падения затрат, что и неудивительно с учетом нерабочих дней и жестких ограничений на выход из дома. К маю, когда население «расслабилось» и, устав от «заточения», стало нарушать режим изоляции, ситуация в торговле несколько выправилась, но не сильно. Уровень продаж достиг лишь 80,8% от показателей мая 2019 года. К июню он поднялся до 92,3%.
В обычные годы показатель расходов «месяц к месяцу» стабильно составляет более 100%, что отчасти объясняется инфляцией. Исключения были связаны, например, с экономическими причинами, когда люди начинали запасать деньги «на всякий случай». К примеру, в 2016 году показатель с января по июнь составлял от 93,8 до 95,7%. Ситуация была нестандартная, но до такого «проседания», как в этому году, все равно не доходило.
Примечательно, что до начала самоизоляции, в первом квартале 2020 года, россияне, напротив, рекордно потратились. В январе показатель расходов составил 102,7% от уровня прошлого года, в феврале — 104,7%, а в марте вообще 105,7%. Вероятно, дело тут не в инфляции (никаких ощутимых скачков в этот период не было), а в том, что жители страны закупались впрок. Сначала на фоне тревожных известий о нарастающей эпидемии — если помните, в магазинах за считанные дни смели с полок крупы, особенно гречку, средства гигиены, так что туалетная бумага стала дефицитным товаром. А уже в конце марта люди запасались продуктами и другими товарами на время предстоящей изоляции.
Единственные, у кого апрельские расходы оказались на уровне прошлого года, это жители Чукотского автономного округа. Говорит ли это о том, что они нарушали режим, или лишь о том, что изоляция не сильно изменила их привычный образ жизни, остается только догадываться. Также относительно небольшое снижение трат — до 95—97% продемонстрировали жители Рязанской, Томской и Новгородской областей, Ингушетии и Алтайского края. А вот больше всего сократили свое потребление в пяти регионах, причем все они находятся на юге страны — в Ростовской области, республиках Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, а также в Ставропольском крае. Тут уровень расходов составил две трети и менее от прошлогоднего показателя.
Весьма существенно упали расходы и у москвичей — 68,9% от уровня апреля прошлого года. Аналогичная картина у питерцев — 70,5%. В Поволжье больше всех экономили жители Башкортостана и Марий Эл (около 71%), меньше всех — население Оренбургской области и Мордовии (около 89%). Показатель татарстанцев — 72,4% от уровня расходов в апреле 2019 года.
|2020 год
|2019 год
|2018 год
|2017 год
|2016 год
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|Российская Федерация
|102,7
|104,7
|105,7
|76,8
|80,8
|92,3
|102,2
|102,3
|102,4
|102,0
|101,9
|101,8
|103,0
|102,1
|103,0
|103,2
|102,9
|103,4
|98,0
|97,2
|100,0
|100,3
|101,1
|101,4
|93,8
|96,3
|94,9
|95,7
|94,7
|95,0
|Центральный федеральный округ
|103,5
|105,8
|105,9
|75,2
|79,7
|97,6
|102,1
|102,7
|103,1
|102,1
|101,5
|102,6
|104,6
|102,5
|103,3
|104,3
|104,8
|105,6
|98,1
|98,1
|101,3
|101,3
|102,0
|100,8
|93,6
|96,4
|94,8
|94,8
|93,1
|95,2
|Белгородская область
|104,1
|102,7
|100,6
|94,7
|96,4
|100,4
|99,1
|101,2
|100,8
|100,5
|100,7
|101,6
|107,7
|107,8
|106,8
|103,9
|105,5
|105,5
|103,9
|100,7
|100,7
|100,1
|100,8
|101,8
|104,2
|105,9
|102,4
|105,3
|104,0
|103,2
|Брянская область
|103,9
|106,2
|106,9
|70,0
|68,5
|72,7
|100,2
|99,0
|104,7
|106,3
|105,2
|103,2
|107,3
|101,8
|95,6
|93,7
|95,3
|98,4
|97,8
|101,5
|105,0
|105,2
|105,5
|106,2
|99,6
|97,4
|93,5
|92,5
|89,8
|87,2
|Владимирская область
|103,6
|105,7
|108,4
|94,9
|93,2
|93,1
|100,0
|98,8
|99,5
|98,4
|100,5
|100,5
|103,2
|102,7
|103,7
|103,2
|103,8
|105,5
|98,9
|97,3
|102,6
|99,7
|103,6
|102,2
|95,8
|101,1
|95,7
|98,2
|97,4
|97,4
|Воронежская область
|103,4
|107,0
|106,7
|71,0
|80,9
|87,9
|102,0
|101,7
|104,0
|103,2
|99,7
|101,0
|104,6
|100,2
|101,5
|102,1
|105,9
|105,7
|97,6
|98,8
|102,1
|102,4
|102,9
|103,8
|95,9
|101,2
|96,1
|101,9
|101,1
|100,5
|Ивановская область
|106,2
|104,9
|101,9
|78,3
|79,9
|86,4
|94,1
|97,5
|100,6
|104,1
|104,2
|102,2
|99,0
|100,6
|100,1
|101,8
|100,9
|103,1
|105,9
|106,4
|106,9
|102,2
|104,3
|104,4
|97,6
|90,5
|93,5
|95,4
|92,2
|91,4
|Калужская область
|98,9
|101,2
|106,1
|89,8
|89,8
|93,5
|105,0
|104,8
|101,1
|102,7
|104,3
|104,1
|102,6
|101,9
|104,0
|102,3
|102,1
|103,2
|98,9
|97,6
|97,1
|98,7
|97,9
|98,0
|90,6
|91,1
|95,6
|97,1
|97,1
|99,8
|Костромская область
|101,0
|102,5
|107,4
|83,6
|89,0
|96,2
|103,9
|103,7
|102,1
|103,6
|101,1
|100,2
|104,9
|102,1
|102,6
|101,0
|102,7
|103,9
|99,8
|100,0
|99,7
|101,1
|100,9
|99,8
|97,3
|99,4
|97,8
|102,2
|100,1
|100,8
|Курская область
|103,8
|103,9
|104,1
|87,4
|90,7
|96,6
|102,1
|102,5
|102,9
|102,6
|102,1
|103,0
|104,7
|103,2
|105,0
|105,3
|105,7
|105,9
|97,9
|100,6
|99,8
|99,1
|99,8
|98,4
|100,4
|98,0
|97,0
|99,6
|96,1
|98,2
|Липецкая область
|102,7
|103,1
|104,8
|82,7
|85,5
|87,8
|104,3
|103,5
|102,0
|102,8
|101,7
|102,6
|106,5
|103,6
|104,3
|103,8
|104,8
|105,2
|97,8
|100,2
|100,0
|100,1
|101,2
|100,8
|98,2
|103,3
|98,9
|95,4
|94,5
|95,6
|Московская область
|106,0
|110,7
|108,7
|74,5
|79,0
|93,4
|103,1
|106,9
|106,8
|104,6
|105,4
|104,4
|111,2
|102,8
|106,6
|112,0
|109,7
|112,0
|98,0
|99,4
|103,3
|100,3
|102,9
|101,3
|98,5
|106,1
|104,0
|103,3
|97,6
|102,4
|Орловская область
|100,7
|103,5
|102,8
|87,7
|89,3
|97,3
|100,2
|102,1
|101,5
|101,1
|100,1
|100,4
|103,6
|100,9
|103,6
|100,7
|103,2
|104,1
|101,4
|98,7
|100,5
|100,9
|103,2
|100,2
|91,7
|95,9
|94,8
|95,1
|92,1
|97,2
|Рязанская область
|107,0
|106,6
|108,5
|97,4
|92,6
|94,7
|103,8
|103,4
|103,6
|102,9
|102,8
|105,8
|104,5
|103,1
|104,0
|103,8
|102,7
|103,8
|101,0
|100,6
|101,5
|100,1
|104,3
|101,1
|92,7
|99,5
|93,7
|96,6
|91,5
|91,7
|Смоленская область
|98,1
|102,2
|100,7
|83,9
|83,7
|86,4
|105,9
|101,2
|101,8
|101,8
|99,6
|100,5
|97,2
|101,5
|103,9
|103,2
|102,3
|104,7
|97,4
|96,7
|97,9
|101,9
|100,1
|101,0
|93,2
|90,3
|89,7
|88,5
|91,0
|91,4
|Тамбовская область
|100,0
|100,2
|101,9
|74,3
|76,2
|77,4
|100,4
|100,7
|100,6
|100,7
|100,8
|99,6
|100,9
|100,8
|101,5
|101,4
|100,7
|99,4
|97,3
|97,8
|98,3
|97,7
|98,3
|98,4
|95,4
|99,8
|94,0
|97,0
|92,8
|96,8
|Тверская область
|107,7
|106,4
|107,5
|91,1
|96,4
|99,8
|109,1
|110,5
|108,7
|107,1
|104,0
|103,3
|101,9
|99,0
|103,8
|102,8
|104,6
|105,5
|91,8
|92,8
|95,0
|94,7
|94,1
|95,2
|91,2
|95,9
|94,5
|95,1
|96,7
|95,8
|Тульская область
|106,1
|107,0
|107,0
|83,7
|82,5
|83,0
|101,9
|101,9
|105,1
|104,9
|105,6
|104,2
|106,2
|105,4
|102,8
|102,4
|101,8
|101,8
|95,2
|102,8
|103,4
|103,5
|103,3
|103,6
|99,4
|97,4
|92,3
|94,4
|91,6
|93,4
|Ярославская область
|99,5
|101,9
|101,3
|77,6
|80,3
|84,6
|102,8
|99,9
|100,9
|101,4
|101,1
|100,3
|104,5
|102,0
|101,6
|100,0
|101,6
|102,7
|93,9
|98,3
|102,6
|104,3
|103,6
|105,5
|94,3
|93,1
|95,6
|97,2
|97,5
|94,9
|город Москва
|102,6
|104,3
|105,2
|68,9
|73,7
|105,0
|101,7
|101,3
|101,6
|100,3
|99,2
|102,0
|102,0
|102,3
|102,1
|102,5
|103,7
|103,9
|97,9
|96,4
|100,6
|102,1
|101,8
|99,8
|89,5
|90,8
|90,1
|88,9
|88,8
|90,9
|Северо-Западный федеральный округ
|103,2
|106,2
|108,2
|80,0
|85,7
|93,9
|102,5
|102,9
|102,6
|103,2
|101,2
|102,3
|102,9
|103,1
|103,8
|104,5
|104,1
|103,2
|100,5
|99,7
|102,6
|101,3
|102,2
|103,6
|94,6
|98,4
|97,8
|99,1
|100,0
|98,1
|Республика Карелия
|104,5
|106,4
|106,4
|86,6
|90,4
|101,1
|101,9
|99,2
|101,9
|101,3
|100,5
|101,9
|104,4
|104,0
|104,1
|104,7
|104,8
|108,1
|98,4
|98,7
|101,5
|99,5
|101,8
|100,5
|96,6
|99,8
|97,0
|96,5
|95,9
|94,4
|Республика Коми
|100,7
|100,5
|99,5
|88,8
|96,2
|101,5
|100,0
|100,0
|100,2
|100,2
|100,1
|100,0
|100,9
|99,4
|100,3
|100,4
|97,1
|103,3
|98,6
|99,0
|100,0
|98,8
|101,6
|99,0
|91,7
|91,0
|88,8
|90,6
|91,5
|89,5
|Архангельская область
|100,9
|103,3
|103,5
|85,4
|87,0
|93,8
|103,0
|102,7
|103,0
|100,9
|100,6
|100,3
|103,1
|103,2
|104,1
|101,6
|102,3
|104,0
|99,0
|97,6
|99,8
|101,6
|103,4
|101,9
|97,3
|97,5
|97,1
|98,0
|96,5
|96,2
|в том числе Ненецкий автономный округ
|101,7
|104,7
|101,5
|90,4
|92,1
|98,2
|103,1
|102,3
|100,5
|97,9
|95,0
|97,1
|100,8
|101,2
|102,7
|99,7
|101,1
|102,3
|96,4
|95,8
|99,6
|108,3
|109,4
|104,9
|100,7
|98,3
|98,3
|93,1
|94,5
|93,1
|Архангельская область без автономного округа
|100,9
|103,2
|103,5
|85,2
|86,8
|93,6
|103,0
|102,7
|103,1
|101,1
|100,8
|100,4
|103,2
|103,3
|104,1
|101,7
|102,4
|104,1
|99,1
|97,7
|99,8
|101,4
|103,2
|101,8
|97,1
|97,5
|97,0
|98,1
|96,5
|96,2
|Вологодская область
|105,9
|107,2
|107,1
|85,1
|91,9
|100,4
|101,4
|104,5
|103,7
|107,1
|108,4
|103,7
|108,1
|106,8
|109,8
|110,7
|100,6
|100,5
|93,7
|94,3
|98,8
|97,3
|99,5
|103,0
|106,4
|104,3
|90,9
|88,1
|92,5
|95,9
|Калининградская область
|102,2
|102,2
|106,5
|76,6
|87,8
|98,8
|102,3
|103,4
|101,5
|103,8
|101,6
|99,9
|103,3
|104,3
|107,3
|102,9
|105,1
|109,6
|96,3
|97,1
|98,4
|105,0
|104,2
|104,2
|99,7
|97,0
|101,1
|97,6
|99,2
|98,3
|Ленинградская область
|108,5
|110,4
|114,1
|91,1
|92,4
|98,5
|102,4
|104,1
|103,6
|107,1
|106,5
|107,6
|105,0
|104,8
|107,6
|105,3
|107,4
|105,9
|105,3
|105,0
|104,4
|104,4
|101,0
|102,2
|95,7
|100,1
|100,8
|103,2
|105,2
|104,2
|Мурманская область
|99,2
|99,3
|100,9
|89,1
|91,9
|104,6
|99,3
|99,5
|99,6
|99,2
|99,3
|102,9
|100,8
|101,5
|100,7
|100,3
|100,7
|100,1
|99,7
|98,1
|101,7
|96,8
|99,4
|101,5
|95,6
|96,4
|96,8
|96,5
|97,0
|91,9
|Новгородская область
|100,1
|100,8
|102,1
|95,2
|97,2
|101,5
|99,7
|98,8
|99,9
|97,4
|99,8
|99,0
|98,0
|100,4
|101,9
|100,5
|100,2
|100,1
|98,0
|98,5
|99,1
|96,0
|96,7
|95,1
|94,1
|96,8
|94,6
|95,8
|95,4
|95,5
|Псковская область
|102,7
|105,0
|104,3
|92,1
|92,9
|100,1
|102,8
|101,2
|106,3
|105,6
|108,4
|106,0
|100,1
|101,7
|102,1
|101,4
|98,7
|101,8
|104,4
|103,4
|103,1
|101,4
|102,5
|103,5
|84,5
|91,4
|88,1
|89,5
|86,6
|90,0
|город Санкт-Петербург
|102,8
|107,9
|110,4
|70,5
|77,1
|85,9
|103,6
|103,9
|102,8
|103,2
|98,8
|101,4
|102,6
|102,8
|102,6
|105,8
|105,7
|102,2
|101,2
|99,7
|104,4
|101,9
|103,3
|106,2
|92,5
|99,2
|99,9
|102,4
|103,5
|100,2
|Южный федеральный округ
|103,3
|104,4
|107,1
|70,9
|75,4
|89,9
|101,6
|102,2
|102,5
|103,5
|103,0
|102,6
|102,3
|101,8
|103,1
|103,5
|103,6
|103,9
|100,6
|97,2
|99,0
|100,6
|99,5
|101,5
|95,6
|98,0
|99,2
|98,4
|100,9
|101,7
|Республика Адыгея
|103,5
|109,3
|115,8
|69,5
|76,0
|96,7
|101,6
|106,7
|106,3
|108,8
|105,6
|103,4
|103,3
|103,1
|111,7
|110,6
|108,0
|105,8
|103,3
|102,0
|95,9
|97,0
|105,5
|106,4
|97,5
|100,6
|103,0
|110,0
|104,1
|106,7
|Республика Калмыкия
|104,9
|104,3
|105,9
|83,1
|92,0
|102,1
|105,4
|106,9
|103,3
|100,2
|101,4
|96,7
|98,9
|99,6
|103,3
|105,3
|105,9
|111,5
|96,6
|96,2
|97,3
|97,9
|100,4
|99,5
|100,3
|106,5
|100,2
|99,8
|95,4
|98,2
|Республика Крым
|110,8
|106,0
|106,1
|77,7
|77,8
|79,1
|103,0
|102,4
|100,3
|106,5
|104,8
|100,0
|105,2
|103,3
|104,9
|102,6
|105,6
|109,8
|90,8
|92,1
|92,2
|103,5
|101,4
|108,8
|99,8
|104,0
|113,0
|102,3
|108,1
|102,8
|Краснодарский край
|102,9
|104,1
|108,0
|68,8
|73,8
|87,0
|101,3
|101,8
|101,6
|104,3
|104,5
|103,5
|101,5
|100,8
|102,4
|103,8
|103,1
|103,5
|103,9
|97,0
|100,5
|102,6
|98,6
|102,0
|95,4
|98,5
|100,3
|96,7
|102,2
|104,7
|Астраханская область
|99,9
|100,7
|102,4
|79,8
|83,6
|91,3
|102,4
|102,3
|102,1
|99,7
|99,9
|98,6
|101,3
|100,9
|101,0
|101,0
|101,2
|103,7
|94,0
|92,9
|94,9
|96,2
|98,2
|95,8
|90,3
|91,6
|84,1
|92,1
|89,3
|90,4
|Волгоградская область
|99,2
|102,3
|105,6
|78,3
|79,9
|87,6
|102,3
|104,5
|105,1
|104,4
|102,6
|105,3
|102,5
|101,2
|102,3
|102,6
|103,1
|101,4
|100,1
|98,4
|101,8
|102,6
|102,5
|101,7
|92,5
|93,8
|93,2
|92,8
|93,7
|93,6
|Ростовская область
|104,0
|105,5
|106,9
|66,9
|71,7
|96,6
|101,1
|101,3
|102,9
|101,7
|101,2
|101,7
|103,0
|103,1
|103,4
|103,5
|104,0
|103,6
|97,6
|98,4
|99,3
|98,1
|98,9
|99,6
|96,5
|96,6
|96,5
|97,1
|97,3
|97,1
|город Севастополь
|102,6
|101,7
|101,7
|70,3
|81,8
|82,4
|102,2
|97,8
|101,8
|99,4
|100,1
|100,9
|102,2
|102,5
|102,9
|101,4
|101,6
|101,4
|125,9
|102,9
|86,6
|91,6
|95,6
|97,9
|102,9
|123,3
|138,0
|173,1
|172,7
|174,1
|Северо-Кавказский федеральный округ
|101,8
|101,4
|105,3
|65,1
|70,6
|84,1
|102,0
|100,1
|98,8
|100,9
|100,5
|101,5
|100,7
|98,8
|101,1
|100,3
|102,0
|101,0
|98,1
|99,5
|101,8
|102,4
|101,4
|103,3
|96,6
|99,3
|96,9
|97,0
|95,5
|91,0
|Республика Дагестан
|102,1
|100,1
|108,1
|62,1
|70,8
|82,9
|103,7
|98,4
|95,5
|99,0
|99,4
|101,5
|95,6
|95,3
|98,4
|97,5
|102,4
|100,2
|99,8
|101,0
|100,4
|101,3
|102,3
|101,9
|101,1
|101,8
|102,0
|102,8
|96,2
|89,5
|Республика Ингушетия
|96,5
|99,2
|101,8
|95,2
|91,2
|93,3
|103,0
|101,1
|104,3
|101,8
|103,2
|104,6
|107,2
|100,8
|104,9
|109,5
|106,6
|108,9
|100,8
|100,3
|101,7
|99,5
|99,2
|101,8
|98,2
|113,2
|109,2
|98,8
|105,6
|100,6
|Кабардино-Балкарская Республика
|100,6
|100,9
|105,6
|66,9
|70,6
|73,5
|101,6
|101,6
|101,6
|100,5
|101,6
|100,8
|100,6
|100,2
|99,7
|100,2
|100,4
|100,4
|98,5
|98,4
|99,2
|98,4
|99,5
|99,5
|98,0
|100,6
|99,2
|99,8
|99,3
|99,0
|Карачаево-Черкесская Республика
|100,6
|101,4
|101,7
|67,2
|68,0
|73,7
|100,7
|102,7
|103,3
|101,6
|100,7
|101,1
|102,7
|101,6
|102,1
|103,0
|101,2
|102,0
|98,8
|98,9
|96,5
|96,6
|98,7
|97,9
|89,5
|93,7
|94,7
|95,1
|94,4
|96,0
|Республика Северная Осетия — Алания
|100,9
|100,3
|104,0
|66,9
|72,1
|74,9
|100,6
|99,7
|100,0
|100,2
|101,9
|100,7
|100,6
|101,2
|101,7
|102,6
|100,4
|102,1
|99,0
|98,6
|99,1
|99,5
|99,7
|101,0
|97,2
|96,0
|96,7
|97,6
|97,6
|95,6
|Чеченская Республика
|101,6
|102,2
|102,5
|70,7
|70,4
|80,4
|100,6
|101,0
|99,9
|99,9
|100,6
|97,6
|99,3
|97,6
|99,8
|93,3
|94,4
|99,2
|102,0
|99,1
|94,0
|96,9
|97,0
|104,5
|89,3
|93,4
|98,0
|101,8
|102,2
|94,8
|Ставропольский край
|102,3
|102,9
|104,4
|63,3
|68,8
|90,1
|101,3
|100,8
|100,0
|103,2
|100,9
|103,0
|105,2
|101,3
|103,9
|104,1
|104,5
|101,8
|94,4
|98,5
|107,4
|107,6
|103,3
|106,4
|94,7
|99,0
|90,4
|88,3
|90,3
|87,1
|Приволжский федеральный округ
|102,7
|104,9
|107,0
|76,9
|82,9
|91,3
|102,1
|102,3
|102,6
|102,3
|101,8
|100,4
|103,9
|103,3
|104,2
|103,8
|103,5
|104,7
|99,7
|99,3
|101,5
|100,8
|101,4
|102,0
|96,8
|98,0
|96,5
|97,9
|96,7
|96,0
|Республика Башкортостан
|102,3
|102,7
|109,1
|70,9
|80,9
|96,9
|103,1
|103,2
|103,2
|103,7
|103,4
|102,4
|103,4
|103,5
|103,5
|104,4
|103,8
|104,5
|100,9
|100,6
|110,6
|104,2
|104,4
|98,6
|91,5
|91,6
|92,1
|92,6
|94,5
|96,5
|Республика Марий Эл
|103,2
|106,9
|108,3
|70,8
|75,9
|84,1
|100,3
|100,3
|99,9
|99,8
|102,2
|99,7
|106,3
|106,0
|108,3
|106,5
|104,6
|103,6
|98,8
|99,7
|101,1
|100,3
|99,8
|100,3
|91,8
|94,1
|92,2
|95,6
|98,3
|96,8
|Республика Мордовия
|97,7
|104,2
|106,4
|88,6
|93,1
|101,1
|103,5
|101,1
|98,3
|108,2
|108,1
|104,0
|106,5
|109,9
|108,3
|104,9
|100,6
|106,4
|102,0
|100,8
|102,9
|92,8
|102,3
|100,3
|100,6
|99,2
|101,4
|106,5
|97,8
|100,4
|Республика Татарстан
|103,3
|104,2
|106,9
|72,4
|78,3
|85,7
|104,0
|103,7
|104,2
|103,1
|100,2
|97,1
|107,1
|105,2
|104,5
|103,3
|104,6
|104,5
|99,4
|102,2
|99,1
|103,7
|101,2
|108,2
|101,6
|95,2
|99,3
|99,5
|99,9
|97,9
|Удмуртская Республика
|100,3
|101,2
|100,0
|73,9
|84,1
|92,9
|100,0
|103,7
|104,9
|100,0
|102,5
|100,6
|104,5
|100,1
|98,5
|99,5
|101,8
|104,2
|94,8
|99,4
|102,8
|104,2
|99,6
|100,6
|99,2
|101,3
|102,0
|100,5
|103,0
|101,1
|Чувашская Республика
|102,9
|105,7
|103,5
|77,6
|78,3
|83,8
|102,9
|102,4
|103,3
|106,4
|107,0
|107,1
|105,7
|107,7
|109,7
|107,2
|103,6
|104,4
|100,0
|97,2
|99,9
|98,2
|100,7
|99,4
|90,9
|93,4
|89,7
|96,6
|94,2
|100,3
|Пермский край
|104,7
|108,0
|107,6
|72,4
|78,5
|85,6
|101,8
|100,9
|102,7
|102,9
|102,8
|99,6
|103,5
|103,9
|104,2
|105,3
|103,5
|106,3
|99,3
|98,0
|98,8
|98,1
|98,5
|101,9
|93,5
|96,4
|93,2
|91,6
|93,7
|90,2
|Кировская область
|101,0
|103,9
|102,8
|77,8
|82,3
|89,1
|100,7
|101,3
|102,2
|101,3
|101,6
|100,2
|106,1
|103,7
|104,6
|105,8
|104,2
|104,6
|97,6
|97,0
|99,6
|98,3
|100,4
|101,3
|96,3
|96,7
|93,9
|94,2
|93,5
|94,2
|Нижегородская область
|104,9
|106,3
|107,9
|75,5
|78,1
|87,2
|100,4
|101,8
|101,1
|100,8
|99,8
|98,6
|100,3
|100,7
|105,1
|102,5
|105,2
|106,5
|101,7
|100,0
|99,3
|99,6
|102,1
|102,5
|100,5
|102,8
|101,0
|105,8
|100,5
|98,7
|Оренбургская область
|101,8
|104,9
|105,4
|89,5
|90,9
|93,8
|101,5
|101,8
|103,5
|101,1
|102,6
|103,8
|105,2
|103,7
|103,1
|100,7
|100,3
|100,3
|97,2
|97,3
|100,2
|100,5
|104,2
|106,0
|101,3
|101,1
|100,0
|103,0
|98,4
|95,3
|Пензенская область
|103,4
|104,4
|106,4
|84,5
|82,1
|93,8
|105,4
|100,1
|99,6
|98,6
|101,2
|100,3
|101,7
|100,5
|99,1
|104,2
|104,1
|105,5
|100,5
|99,3
|103,0
|101,6
|104,1
|101,9
|97,6
|100,2
|94,3
|94,1
|92,5
|90,7
|Самарская область
|100,1
|105,0
|108,6
|80,6
|86,2
|92,0
|100,1
|101,5
|101,9
|101,7
|100,7
|100,2
|103,6
|103,5
|106,2
|105,5
|102,1
|103,5
|100,1
|96,8
|98,7
|97,8
|98,4
|97,8
|96,1
|103,2
|95,8
|97,3
|93,5
|94,3
|Саратовская область
|104,1
|107,2
|108,8
|83,7
|91,6
|100,4
|101,5
|102,5
|102,3
|101,7
|100,8
|100,7
|104,1
|102,6
|102,9
|103,1
|103,9
|106,6
|99,9
|98,4
|101,5
|101,3
|104,7
|101,9
|95,3
|100,7
|96,5
|96,8
|93,7
|94,7
|Ульяновская область
|101,0
|102,4
|103,6
|85,2
|94,5
|98,2
|103,7
|104,9
|102,4
|104,0
|104,2
|103,3
|101,3
|100,1
|104,2
|101,8
|100,7
|100,6
|98,3
|99,4
|100,9
|99,2
|97,4
|99,5
|92,2
|94,9
|93,1
|98,0
|99,9
|96,9
|Уральский федеральный округ
|101,6
|104,8
|105,5
|85,3
|87,2
|93,0
|102,5
|102,3
|103,4
|102,2
|102,9
|101,2
|105,6
|106,2
|103,9
|103,4
|101,8
|104,3
|96,1
|92,6
|96,0
|97,5
|99,1
|98,7
|90,4
|94,4
|92,9
|96,1
|92,8
|93,0
|Курганская область
|100,2
|102,6
|104,3
|80,3
|82,0
|96,6
|100,0
|100,2
|100,6
|100,6
|101,4
|100,5
|100,6
|100,5
|100,4
|100,9
|99,8
|101,6
|99,9
|97,2
|100,5
|101,1
|99,8
|99,3
|86,7
|90,4
|89,0
|90,5
|92,2
|92,3
|Свердловская область
|101,2
|103,4
|103,1
|84,2
|83,7
|87,4
|101,5
|101,9
|102,1
|102,3
|102,9
|101,1
|101,7
|101,7
|101,1
|101,8
|101,2
|103,2
|96,9
|93,2
|96,3
|95,5
|96,2
|95,8
|90,7
|98,0
|95,1
|98,5
|93,3
|92,9
|Тюменская область
|101,5
|106,0
|104,5
|84,8
|89,4
|95,9
|103,9
|101,5
|102,8
|102,5
|103,6
|101,9
|111,6
|111,7
|109,1
|105,1
|101,7
|105,4
|94,9
|93,5
|96,5
|101,2
|104,5
|103,4
|92,1
|93,3
|93,5
|97,1
|93,5
|92,8
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|101,3
|104,2
|100,2
|83,5
|91,1
|94,1
|100,1
|100,2
|103,8
|102,3
|103,3
|101,2
|111,4
|111,6
|109,6
|104,6
|100,9
|106,1
|93,2
|91,7
|94,5
|99,6
|102,2
|101,7
|91,1
|92,7
|92,5
|96,2
|92,4
|92,2
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|101,6
|102,1
|100,1
|83,0
|88,2
|97,8
|100,8
|99,3
|100,0
|103,6
|105,2
|104,5
|110,5
|115,6
|114,9
|107,1
|98,8
|98,7
|93,4
|90,5
|92,3
|101,0
|110,1
|107,3
|94,7
|95,9
|95,9
|101,0
|93,8
|91,4
|Тюменская область без автономных округов
|101,8
|109,7
|111,3
|87,0
|87,9
|97,3
|109,7
|103,9
|102,7
|102,4
|103,3
|101,8
|112,2
|110,3
|106,2
|105,0
|103,8
|107,1
|96,8
|95,8
|99,7
|102,2
|104,3
|101,7
|91,8
|92,3
|93,2
|96,0
|93,6
|92,9
|Челябинская область
|102,9
|105,8
|112,6
|89,3
|91,5
|98,0
|102,6
|105,2
|107,9
|102,0
|102,2
|100,5
|104,4
|106,8
|101,2
|104,1
|103,9
|105,0
|95,5
|88,8
|93,5
|94,4
|95,7
|96,4
|88,0
|89,5
|88,1
|90,4
|90,9
|93,7
|Сибирский федеральный округ
|102,7
|104,1
|103,5
|84,4
|86,9
|90,0
|104,6
|103,7
|103,1
|101,8
|103,4
|102,2
|101,7
|102,2
|103,1
|103,9
|102,9
|104,1
|99,3
|99,0
|102,4
|102,2
|103,7
|103,1
|93,5
|95,5
|93,9
|94,2
|93,0
|94,5
|Республика Алтай
|99,9
|100,5
|98,2
|84,4
|82,7
|91,3
|106,0
|108,1
|109,8
|108,6
|111,7
|107,7
|104,7
|109,8
|99,9
|106,5
|103,4
|106,5
|102,7
|94,8
|105,9
|98,8
|108,3
|109,6
|97,4
|105,8
|98,9
|107,8
|100,8
|91,6
|Республика Бурятия
|97,9
|98,0
|97,5
|97,2
|97,8
|101,2
|107,6
|107,3
|100,2
|91,0
|93,0
|93,2
|Республика Тыва
|105,3
|105,1
|104,3
|77,3
|79,7
|84,7
|103,7
|102,9
|107,9
|107,5
|107,5
|106,4
|102,0
|103,9
|106,2
|104,5
|104,5
|106,1
|96,7
|101,7
|106,8
|106,8
|105,9
|101,7
|104,3
|105,5
|96,1
|93,4
|91,9
|92,3
|Республика Хакасия
|102,2
|103,4
|101,2
|92,0
|90,2
|92,6
|103,7
|102,0
|99,8
|102,2
|100,6
|103,2
|100,8
|100,7
|104,4
|102,9
|106,8
|103,7
|100,2
|105,2
|105,5
|102,4
|102,6
|99,0
|98,1
|95,5
|89,4
|92,5
|96,7
|99,9
|Алтайский край
|101,4
|102,8
|101,3
|97,1
|98,3
|94,7
|103,7
|104,3
|103,7
|100,1
|102,9
|95,9
|100,4
|101,3
|102,4
|102,7
|99,4
|102,0
|94,8
|99,1
|99,8
|100,3
|102,5
|103,8
|89,7
|92,3
|92,2
|94,2
|92,8
|96,2
|Забайкальский край
|98,2
|97,3
|97,9
|99,7
|100,1
|99,3
|92,3
|96,9
|95,9
|96,9
|97,1
|97,6
|Красноярский край
|104,5
|104,7
|100,5
|76,5
|79,0
|85,5
|102,8
|101,9
|104,3
|103,0
|103,4
|104,1
|99,8
|101,4
|102,2
|103,1
|102,7
|102,0
|97,6
|96,5
|100,2
|98,9
|100,1
|99,1
|93,8
|95,1
|95,6
|99,5
|96,1
|98,5
|Иркутская область
|104,0
|104,8
|103,8
|69,3
|76,3
|83,5
|107,2
|105,2
|105,2
|103,9
|104,9
|107,2
|100,6
|102,4
|102,5
|105,4
|105,3
|106,0
|100,8
|101,2
|102,8
|103,3
|103,7
|101,0
|96,1
|97,3
|96,6
|93,9
|90,8
|92,3
|Кемеровская область
|102,9
|104,6
|104,4
|91,0
|90,4
|94,3
|104,5
|105,1
|104,0
|98,8
|101,9
|101,4
|101,8
|99,2
|102,2
|102,0
|100,4
|105,3
|97,4
|96,7
|103,1
|104,5
|106,9
|103,5
|87,5
|93,7
|88,8
|90,0
|88,6
|90,5
|Новосибирская область
|100,0
|103,9
|107,5
|92,2
|92,9
|93,8
|108,1
|105,2
|99,7
|101,6
|103,7
|101,3
|106,0
|106,5
|107,0
|106,8
|104,3
|105,9
|96,9
|95,1
|102,7
|102,4
|107,0
|107,1
|96,3
|96,6
|95,0
|94,8
|93,3
|95,6
|Омская область
|102,0
|101,7
|100,9
|73,0
|75,2
|81,9
|101,4
|101,6
|101,6
|101,3
|103,3
|101,9
|99,8
|99,5
|101,1
|101,8
|101,4
|103,3
|110,2
|108,4
|110,4
|109,7
|109,0
|108,9
|85,3
|87,6
|86,0
|88,2
|89,3
|87,0
|Томская область
|105,3
|108,0
|108,4
|96,1
|97,5
|99,0
|102,5
|101,4
|104,6
|102,2
|102,8
|100,8
|103,4
|104,6
|102,5
|105,8
|106,7
|103,5
|99,9
|99,7
|100,7
|100,6
|99,2
|102,1
|96,3
|98,1
|100,8
|96,8
|96,3
|98,7
|Дальневосточный федеральный округ
|104,3
|103,4
|103,3
|82,3
|84,6
|88,2
|105,2
|104,1
|103,3
|102,5
|102,5
|102,9
|101,5
|102,4
|103,2
|102,4
|102,5
|103,0
|99,0
|98,7
|100,8
|102,7
|103,5
|104,5
|98,7
|102,4
|98,2
|99,1
|96,5
|94,5
|Республика Бурятия
|106,7
|108,4
|105,2
|84,0
|87,0
|92,6
|106,7
|103,2
|106,2
|102,6
|102,6
|100,5
|99,1
|99,7
|100,5
|100,5
|100,1
|99,7
|Республика Саха (Якутия)
|102,1
|102,1
|102,2
|71,6
|68,9
|64,3
|105,7
|104,8
|103,6
|104,3
|101,5
|104,1
|106,8
|108,5
|109,5
|106,5
|105,3
|104,8
|99,7
|99,4
|99,7
|99,9
|98,8
|100,4
|99,8
|99,8
|99,9
|97,6
|99,7
|100,2
|Забайкальский край
|101,6
|101,5
|101,3
|84,6
|82,2
|92,6
|101,7
|102,4
|102,3
|101,7
|101,8
|100,9
|100,7
|101,6
|100,5
|100,5
|101,5
|101,5
|Камчатский край
|102,6
|102,4
|103,2
|86,5
|91,1
|95,6
|103,3
|103,1
|102,3
|104,5
|104,4
|102,8
|104,0
|105,1
|101,6
|101,7
|103,7
|104,0
|96,1
|99,6
|103,5
|101,0
|100,6
|100,9
|104,8
|102,3
|103,8
|102,4
|97,8
|94,2
|Приморский край
|105,8
|102,0
|102,5
|78,1
|76,3
|79,6
|111,5
|107,9
|103,6
|101,4
|103,6
|104,3
|99,4
|101,0
|102,4
|103,7
|103,4
|105,5
|96,4
|96,6
|104,7
|106,9
|109,1
|109,7
|99,0
|106,9
|98,6
|97,4
|94,8
|89,1
|Хабаровский край
|104,7
|104,9
|104,8
|83,1
|86,8
|93,0
|100,8
|101,5
|101,6
|102,3
|102,0
|102,8
|102,7
|101,2
|102,7
|102,3
|102,1
|101,9
|102,6
|102,8
|100,6
|102,1
|102,2
|103,6
|100,7
|102,2
|99,2
|102,1
|99,4
|96,7
|Амурская область
|102,5
|101,3
|101,9
|92,9
|93,4
|94,0
|104,2
|103,5
|103,5
|100,6
|101,4
|101,9
|100,9
|102,8
|102,8
|100,3
|101,1
|101,8
|98,7
|95,5
|94,9
|101,3
|105,0
|106,0
|95,3
|100,8
|98,6
|99,1
|90,4
|93,1
|Магаданская область
|101,4
|100,6
|100,4
|85,0
|88,3
|89,6
|101,9
|104,9
|105,9
|103,3
|101,8
|100,9
|103,6
|102,9
|100,8
|102,1
|101,7
|101,6
|100,0
|99,9
|100,1
|93,3
|93,5
|95,1
|100,2
|98,1
|96,2
|104,6
|101,1
|99,5
|Сахалинская область
|105,3
|105,2
|105,8
|85,0
|99,8
|101,8
|102,8
|102,9
|102,9
|105,4
|102,9
|103,5
|101,0
|102,4
|105,2
|101,0
|102,4
|102,2
|98,0
|98,1
|99,1
|100,5
|99,6
|101,3
|95,4
|99,4
|92,5
|98,2
|97,2
|95,9
|Еврейская авт. область
|102,8
|101,7
|101,1
|74,1
|73,5
|85,9
|100,6
|102,1
|105,9
|103,8
|103,7
|105,2
|100,2
|104,2
|103,0
|106,0
|105,1
|104,8
|97,7
|96,7
|98,5
|97,4
|97,0
|97,3
|91,3
|92,1
|90,7
|89,8
|91,3
|91,5
|Чукотский авт. округ
|100,4
|102,4
|101,2
|100,0
|100,2
|100,3
|104,3
|103,5
|101,8
|103,1
|101,1
|104,0
|100,8
|101,3
|105,7
|86,4
|105,0
|105,0
|104,9
|102,2
|100,0
|116,2
|108,5
|100,4
|102,3
|102,1
|105,5
|113,0
|104,0
|116,7
Кавказцы сэкономили на продуктах?
Структура апрельских расходов показала, что россияне в основном экономили на непродовольственных товарах, что и понятно. Сегмент розничной торговли пищевыми продуктами в России снизился до 90,8% от уровня прошлого года.
А вот непродовольственная торговля провалилась гораздо сильнее — до 63,6% от уровня прошлого года. Причем особенно заметен провал, опять же, в основном на территории юга страны: в Кабардино-Балкарии показатель снизился до 40,4%, в Чечне — до 39,5%, а в Дагестане — вообще до 34,7%. То есть, дагестанцы тратились на одежду, технику и другие вещи на две трети меньше, чем в апреле 2019 года.
|2020 год
|2019 год
|2018 год
|2017 год
|2016 год
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|Российская Федерация
|103,0
|105,6
|106,5
|63,6
|70,8
|88,7
|102,2
|102,7
|102,5
|102,2
|101,6
|101,9
|103,1
|102,0
|103,0
|103,6
|103,1
|103,0
|98,7
|98,0
|100,7
|100,6
|101,5
|102,6
|93,3
|96,0
|94,9
|96,1
|95,3
|95,4
|Центральный федеральный округ
|104,1
|107,2
|107,2
|60,7
|69,2
|96,1
|102,3
|103,8
|104,0
|102,7
|101,0
|103,1
|105,6
|101,2
|102,8
|104,1
|104,0
|104,4
|97,6
|99,0
|101,0
|100,3
|100,8
|100,9
|92,6
|96,1
|94,7
|95,2
|94,1
|95,7
|Белгородская область
|103,6
|100,6
|98,2
|89,6
|92,0
|97,0
|97,3
|101,5
|100,3
|100,2
|99,9
|101,7
|109,6
|109,2
|106,8
|103,4
|105,6
|102,6
|104,5
|101,1
|99,9
|99,8
|99,1
|102,8
|112,3
|113,3
|108,9
|110,4
|107,9
|103,4
|Брянская область
|102,5
|104,8
|103,8
|40,5
|40,7
|49,8
|104,1
|104,0
|110,0
|109,8
|106,1
|100,6
|109,4
|100,5
|92,9
|91,6
|92,7
|97,4
|96,2
|103,2
|109,0
|109,0
|109,8
|112,8
|99,9
|94,5
|90,1
|88,6
|87,4
|81,0
|Владимирская область
|102,5
|105,1
|109,6
|84,6
|85,8
|89,0
|101,3
|101,8
|100,2
|97,8
|101,2
|98,2
|103,3
|101,8
|102,6
|101,6
|101,1
|103,8
|98,5
|100,5
|102,6
|99,6
|103,6
|102,9
|90,6
|91,7
|90,4
|95,7
|95,3
|96,3
|Воронежская область
|103,3
|107,5
|108,6
|52,3
|64,9
|83,2
|101,3
|103,3
|105,6
|103,8
|99,2
|101,3
|105,1
|100,4
|103,5
|105,0
|109,2
|106,6
|99,2
|98,6
|99,8
|101,5
|102,6
|105,5
|96,4
|101,5
|96,1
|102,6
|99,0
|97,3
|Ивановская область
|105,9
|101,5
|95,7
|64,7
|72,2
|82,4
|89,3
|91,5
|97,6
|98,3
|100,6
|97,2
|95,8
|101,2
|100,2
|105,4
|99,4
|100,7
|109,6
|108,8
|102,9
|102,9
|105,2
|107,1
|97,5
|85,4
|97,6
|91,0
|89,0
|88,6
|Калужская область
|98,2
|100,4
|103,1
|75,0
|75,1
|87,2
|104,6
|105,1
|101,4
|103,2
|105,1
|104,8
|102,4
|101,5
|103,4
|102,0
|100,9
|100,7
|98,1
|96,9
|96,4
|98,1
|97,0
|98,5
|90,8
|92,7
|98,0
|98,8
|98,7
|101,6
|Костромская область
|101,9
|103,6
|106,5
|70,5
|75,2
|89,9
|103,5
|103,7
|102,2
|103,8
|100,0
|98,7
|104,3
|100,9
|101,2
|101,8
|103,4
|105,1
|99,4
|100,6
|100,1
|101,3
|103,5
|102,1
|100,0
|98,4
|98,5
|102,8
|99,3
|100,9
|Курская область
|104,9
|103,2
|103,6
|80,3
|85,6
|96,8
|101,5
|104,2
|104,8
|104,0
|103,6
|104,3
|106,0
|103,0
|103,8
|105,5
|103,8
|102,6
|99,0
|100,0
|99,5
|99,6
|101,5
|101,8
|94,8
|93,2
|93,3
|96,1
|92,9
|95,5
|Липецкая область
|103,6
|103,6
|105,4
|63,3
|70,5
|76,0
|102,9
|104,3
|102,1
|103,5
|102,5
|103,0
|105,4
|103,7
|104,6
|103,3
|102,9
|102,8
|97,7
|97,8
|98,6
|100,5
|100,8
|101,9
|99,1
|105,9
|98,4
|92,6
|92,9
|92,1
|Московская область
|110,0
|117,4
|113,7
|57,4
|65,8
|93,4
|104,7
|110,0
|108,8
|105,0
|105,6
|108,7
|113,9
|96,1
|103,8
|115,0
|110,9
|109,1
|98,2
|105,7
|106,4
|98,9
|102,8
|105,1
|96,6
|108,3
|106,2
|104,6
|99,0
|103,2
|Орловская область
|100,5
|104,7
|104,4
|82,0
|85,3
|96,7
|99,1
|102,9
|102,0
|101,2
|99,8
|100,7
|101,3
|100,2
|102,7
|101,0
|103,6
|101,7
|104,1
|98,0
|98,0
|99,1
|102,6
|100,0
|88,2
|91,3
|93,2
|92,9
|88,5
|94,4
|Рязанская область
|105,8
|103,0
|108,1
|91,3
|90,1
|100,5
|104,6
|104,6
|104,0
|104,0
|105,5
|106,6
|104,5
|103,4
|104,1
|103,5
|104,0
|104,5
|101,1
|100,1
|102,9
|102,1
|104,0
|102,0
|88,7
|99,8
|92,2
|93,3
|86,8
|87,6
|Смоленская область
|93,1
|97,9
|97,8
|71,4
|72,2
|78,0
|107,3
|102,0
|104,4
|103,1
|99,3
|101,0
|95,7
|103,7
|107,1
|105,9
|103,4
|104,8
|101,6
|97,8
|96,6
|100,8
|100,2
|101,5
|92,9
|89,0
|98,1
|87,3
|90,4
|92,9
|Тамбовская область
|98,8
|101,6
|100,5
|67,7
|76,7
|80,1
|102,7
|103,4
|104,2
|102,1
|102,1
|99,7
|99,3
|105,6
|101,0
|103,1
|102,8
|101,6
|97,5
|91,8
|97,6
|97,1
|107,9
|104,8
|97,8
|100,9
|89,3
|94,0
|81,1
|85,6
|Тверская область
|109,0
|105,2
|107,7
|81,8
|92,6
|101,0
|108,8
|111,3
|107,6
|108,2
|104,7
|101,6
|102,2
|99,1
|107,9
|106,6
|107,0
|108,0
|90,7
|90,5
|91,1
|90,0
|91,0
|91,1
|86,3
|92,3
|92,7
|93,1
|96,2
|97,4
|Тульская область
|105,2
|106,7
|106,6
|85,3
|82,0
|83,1
|103,8
|103,5
|107,3
|107,0
|108,0
|106,4
|107,0
|106,0
|102,0
|102,7
|103,1
|101,6
|93,7
|101,8
|103,7
|102,5
|103,0
|102,7
|98,5
|95,6
|89,3
|92,5
|88,4
|91,6
|Ярославская область
|95,4
|97,0
|96,6
|57,6
|66,2
|72,3
|106,1
|103,1
|105,3
|107,3
|103,1
|100,0
|110,7
|105,8
|100,5
|101,0
|105,2
|103,2
|88,4
|94,6
|102,5
|102,7
|99,7
|105,4
|93,0
|87,3
|89,8
|97,1
|93,7
|89,6
|г. Москва
|102,0
|104,5
|106,0
|52,6
|60,9
|105,0
|100,9
|100,8
|101,3
|100,5
|96,9
|101,0
|102,1
|102,0
|102,1
|99,3
|100,4
|102,7
|96,3
|95,5
|98,9
|100,6
|98,8
|96,6
|87,4
|89,1
|88,5
|89,2
|91,4
|93,4
|Северо-Западный федеральный округ
|103,2
|106,9
|109,3
|66,1
|74,9
|87,7
|106,7
|105,1
|103,2
|103,9
|101,2
|102,8
|102,1
|105,8
|106,0
|107,7
|106,5
|104,8
|102,3
|99,4
|103,7
|102,2
|105,0
|107,8
|91,6
|96,2
|97,6
|99,9
|100,8
|96,9
|Республика Карелия
|110,0
|110,8
|106,8
|80,3
|86,4
|97,6
|99,0
|100,5
|97,8
|103,2
|101,2
|104,6
|109,3
|108,9
|111,4
|112,4
|107,4
|113,3
|99,8
|99,2
|101,7
|99,0
|106,9
|104,3
|95,5
|100,2
|96,7
|94,3
|94,6
|93,3
|Республика Коми
|101,3
|100,9
|98,8
|83,0
|90,9
|97,8
|101,8
|102,4
|100,7
|100,1
|101,1
|100,0
|101,5
|99,3
|101,1
|100,5
|96,4
|104,0
|99,9
|101,2
|99,8
|100,7
|103,3
|99,8
|92,6
|91,3
|90,3
|91,4
|94,2
|92,7
|Архангельская область
|99,7
|102,5
|104,1
|77,5
|80,7
|91,6
|104,7
|105,5
|104,5
|102,2
|101,4
|101,8
|103,4
|104,7
|106,0
|102,2
|104,6
|105,5
|103,7
|101,0
|104,7
|107,3
|111,1
|110,9
|97,7
|96,0
|96,1
|98,5
|94,0
|95,2
|в том числе Ненецкий автономный округ
|105,5
|108,6
|103,2
|89,8
|91,0
|97,9
|105,1
|102,8
|98,3
|96,5
|89,5
|98,0
|100,2
|101,1
|104,3
|96,7
|99,3
|99,8
|100,2
|98,8
|108,4
|126,4
|121,7
|111,1
|104,6
|94,8
|98,7
|90,1
|96,6
|99,5
|Архангельская область без автономного округа
|99,5
|102,3
|104,1
|77,2
|80,4
|91,4
|104,7
|105,6
|104,7
|102,4
|101,7
|101,9
|103,5
|104,8
|106,0
|102,4
|104,7
|105,7
|103,8
|101,1
|104,6
|106,7
|110,9
|110,9
|97,5
|96,0
|96,0
|98,7
|93,8
|95,1
|Вологодская область
|109,5
|111,1
|112,9
|71,4
|77,1
|86,8
|103,2
|105,0
|103,3
|112,0
|112,4
|105,2
|108,6
|109,4
|111,7
|114,3
|101,1
|100,4
|88,0
|93,0
|98,2
|97,5
|106,5
|110,3
|103,8
|99,1
|92,1
|87,9
|90,6
|93,6
|Калининградская область
|103,8
|103,5
|101,9
|50,5
|72,6
|95,0
|103,0
|101,5
|99,0
|105,8
|101,6
|98,3
|103,2
|103,1
|110,3
|97,7
|102,3
|113,6
|90,2
|97,7
|102,1
|108,3
|111,3
|108,3
|102,1
|97,0
|99,0
|101,5
|100,3
|99,4
|Ленинградская область
|112,1
|112,3
|115,3
|74,7
|78,6
|90,7
|105,6
|109,2
|109,5
|114,1
|114,3
|114,4
|111,1
|114,4
|111,5
|109,4
|109,7
|109,1
|106,0
|104,4
|107,5
|104,9
|104,2
|105,2
|90,2
|93,8
|94,6
|99,3
|102,1
|100,8
|Мурманская область
|99,0
|98,3
|99,0
|87,3
|90,5
|104,3
|99,2
|99,7
|102,0
|97,2
|99,3
|100,6
|96,0
|101,0
|102,0
|97,6
|99,7
|99,4
|106,2
|100,8
|95,5
|100,5
|101,7
|105,3
|99,4
|100,5
|100,2
|99,8
|99,8
|93,4
|Новгородская область
|98,6
|99,9
|100,7
|81,7
|88,6
|96,5
|100,2
|98,0
|99,8
|98,8
|99,8
|98,2
|97,4
|98,5
|99,8
|99,5
|99,0
|97,1
|100,7
|101,4
|100,6
|99,6
|99,7
|102,9
|92,0
|93,3
|95,3
|94,8
|96,6
|92,1
|Псковская область
|102,0
|107,7
|104,5
|83,0
|86,1
|98,1
|104,0
|102,4
|109,2
|109,5
|112,1
|109,9
|98,0
|100,0
|101,8
|100,3
|99,2
|100,2
|106,2
|105,8
|103,8
|101,5
|101,8
|105,1
|83,7
|89,9
|87,3
|85,8
|83,9
|86,2
|г. Санкт-Петербург
|101,1
|107,4
|111,4
|56,9
|66,3
|80,7
|109,8
|105,9
|102,3
|101,8
|96,7
|100,4
|99,8
|105,5
|104,9
|110,7
|109,2
|104,1
|103,5
|97,9
|104,7
|101,4
|104,4
|109,4
|88,1
|96,9
|100,1
|103,4
|104,7
|98,3
|Южный федеральный округ
|104,7
|105,6
|108,7
|59,3
|68,7
|87,9
|101,2
|102,3
|102,8
|104,4
|103,9
|102,9
|102,8
|102,1
|103,0
|104,1
|103,6
|102,4
|100,8
|97,9
|99,7
|101,9
|101,3
|104,1
|96,8
|98,4
|99,7
|99,3
|102,5
|103,2
|Республика Адыгея
|106,7
|111,5
|115,6
|59,7
|64,7
|88,3
|102,3
|108,7
|110,2
|111,1
|106,3
|100,9
|105,1
|103,3
|110,3
|111,6
|110,2
|100,4
|96,8
|98,6
|94,5
|94,1
|101,1
|110,5
|98,1
|95,7
|102,4
|110,2
|106,2
|107,1
|Республика Калмыкия
|105,5
|105,8
|107,8
|68,4
|86,6
|103,0
|108,7
|108,9
|108,9
|103,0
|106,2
|97,8
|104,0
|105,3
|107,0
|110,8
|112,3
|120,5
|99,6
|97,9
|95,3
|96,4
|103,9
|100,7
|92,4
|95,6
|98,5
|94,6
|88,6
|93,4
|Республика Крым
|112,8
|105,8
|108,3
|74,7
|75,2
|84,2
|101,1
|101,9
|100,3
|109,2
|107,5
|99,9
|101,2
|102,8
|103,9
|102,6
|109,3
|112,1
|95,3
|95,6
|96,0
|113,7
|105,7
|112,2
|112,3
|114,6
|125,5
|105,0
|113,6
|112,0
|Краснодарский край
|105,3
|106,5
|109,5
|51,9
|65,9
|82,7
|100,5
|101,4
|102,0
|105,2
|106,0
|104,9
|101,8
|100,8
|101,7
|103,7
|101,6
|101,7
|101,7
|95,0
|99,5
|101,6
|98,0
|102,2
|96,3
|98,5
|99,3
|96,2
|102,6
|104,0
|Астраханская область
|99,4
|99,8
|102,7
|72,7
|77,4
|88,2
|103,1
|103,8
|101,3
|99,9
|101,9
|99,1
|100,7
|101,5
|101,5
|100,0
|98,9
|101,2
|95,7
|93,2
|95,5
|96,4
|100,2
|99,4
|88,2
|88,1
|80,7
|91,4
|87,0
|87,6
|Волгоградская область
|99,6
|101,4
|108,4
|66,2
|71,0
|85,6
|101,2
|103,4
|102,0
|104,5
|101,2
|106,0
|104,3
|103,3
|105,2
|107,0
|106,1
|98,6
|107,9
|106,4
|111,0
|110,4
|112,4
|112,2
|90,4
|93,9
|94,2
|95,5
|96,9
|95,2
|Ростовская область
|104,5
|106,5
|108,4
|58,7
|66,0
|96,4
|101,6
|102,2
|104,2
|102,1
|101,3
|101,0
|104,1
|103,3
|102,9
|103,7
|103,7
|102,5
|96,5
|98,0
|98,1
|98,7
|101,2
|102,2
|97,2
|96,5
|96,7
|97,3
|97,9
|97,9
|г. Севастополь
|103,4
|104,2
|103,9
|66,2
|80,1
|79,5
|100,4
|97,9
|102,9
|99,0
|100,1
|100,2
|102,9
|103,0
|102,7
|101,4
|102,5
|102,6
|140,1
|129,0
|95,4
|89,5
|89,9
|93,7
|101,1
|127,9
|141,6
|207,4
|203,7
|214,6
|Северо-Кавказский федеральный округ
|101,2
|100,0
|98,3
|43,7
|52,5
|78,4
|100,6
|99,8
|98,7
|100,2
|100,9
|99,6
|98,1
|97,0
|102,1
|101,1
|106,8
|101,8
|96,0
|101,7
|101,1
|102,6
|98,2
|103,4
|95,9
|97,7
|95,3
|93,9
|95,2
|92,1
|Республика Дагестан
|100,4
|94,6
|85,6
|34,7
|42,1
|64,6
|98,0
|96,2
|93,9
|97,0
|99,3
|96,3
|86,5
|90,0
|102,7
|100,4
|118,1
|105,1
|98,0
|113,1
|101,4
|101,7
|91,6
|98,4
|98,1
|92,9
|92,1
|93,5
|95,3
|92,1
|Республика Ингушетия
|95,9
|98,3
|99,0
|93,5
|89,0
|91,4
|100,8
|98,0
|104,6
|100,0
|102,6
|104,5
|104,0
|89,0
|103,5
|103,2
|93,6
|103,5
|94,3
|96,5
|94,2
|94,8
|95,7
|94,9
|96,2
|114,1
|108,0
|96,6
|103,6
|98,4
|Кабардино-Балкарская Республика
|100,6
|100,9
|104,0
|40,4
|47,5
|54,1
|102,2
|101,8
|102,4
|101,4
|102,8
|101,7
|100,3
|99,1
|99,3
|100,3
|100,2
|100,1
|96,3
|95,0
|96,4
|95,4
|96,6
|97,5
|96,4
|101,4
|97,9
|98,7
|99,4
|99,0
|Карачаево-Черкесская Республика
|100,2
|101,3
|100,0
|52,1
|54,1
|67,6
|101,0
|103,4
|104,3
|101,8
|100,9
|100,8
|102,4
|100,8
|99,7
|101,0
|99,4
|100,8
|100,2
|96,3
|95,5
|95,1
|95,4
|95,0
|88,5
|93,2
|90,8
|92,3
|92,1
|92,7
|Республика Северная Осетия — Алания
|100,2
|99,9
|101,8
|41,1
|51,2
|56,7
|100,7
|99,9
|99,8
|100,1
|102,7
|100,8
|100,1
|101,0
|101,6
|102,8
|99,7
|102,0
|98,2
|98,1
|98,8
|99,1
|99,5
|102,0
|94,9
|92,6
|92,4
|95,1
|95,0
|92,9
|Чеченская Республика
|101,7
|102,7
|101,2
|39,5
|39,0
|47,7
|100,7
|101,5
|101,6
|102,5
|110,2
|100,8
|101,7
|98,8
|100,6
|91,6
|89,4
|97,8
|96,7
|84,8
|80,0
|90,8
|95,4
|102,5
|97,1
|112,0
|121,9
|113,6
|109,7
|102,7
|Ставропольский край
|102,5
|103,3
|105,3
|49,5
|60,3
|97,1
|102,2
|101,6
|100,2
|101,9
|98,8
|101,2
|105,7
|101,7
|102,9
|104,3
|105,3
|100,1
|92,8
|98,1
|109,7
|110,7
|106,2
|111,6
|94,0
|96,9
|88,1
|85,3
|88,4
|85,7
|Приволжский федеральный округ
|102,4
|105,2
|108,8
|63,5
|73,8
|90,2
|102,5
|103,3
|103,2
|103,3
|102,3
|100,0
|104,7
|104,3
|105,1
|104,2
|103,7
|104,1
|101,1
|100,2
|102,1
|101,6
|103,1
|105,0
|96,2
|96,4
|94,9
|96,3
|94,2
|94,3
|Республика Башкортостан
|102,1
|103,1
|108,6
|59,9
|70,0
|98,9
|103,8
|103,9
|103,9
|103,7
|103,5
|102,3
|103,1
|103,5
|102,6
|104,1
|103,2
|104,2
|100,8
|100,5
|111,7
|105,3
|104,9
|100,6
|91,1
|91,3
|93,3
|89,3
|92,7
|94,6
|Республика Марий Эл
|104,8
|109,6
|111,6
|53,5
|61,4
|73,9
|97,5
|102,9
|100,7
|100,9
|102,7
|97,4
|103,0
|99,6
|102,5
|101,4
|96,3
|94,4
|104,4
|101,1
|104,4
|105,4
|103,8
|106,2
|88,9
|91,8
|85,2
|88,2
|96,3
|96,4
|Республика Мордовия
|96,9
|104,1
|106,6
|80,8
|82,7
|98,6
|104,8
|103,1
|98,1
|112,5
|115,9
|107,6
|107,2
|114,3
|110,9
|107,0
|96,6
|103,4
|117,3
|110,7
|112,7
|87,7
|101,9
|98,1
|94,8
|94,7
|98,6
|113,8
|105,9
|113,1
|Республика Татарстан
|102,2
|103,7
|109,9
|62,2
|73,7
|89,5
|107,1
|106,3
|107,7
|105,9
|100,3
|95,0
|112,2
|110,0
|108,4
|104,5
|108,9
|107,3
|104,2
|107,0
|98,7
|107,2
|103,5
|110,8
|99,4
|90,5
|96,5
|97,6
|97,2
|98,7
|Удмуртская Республика
|100,6
|102,5
|99,5
|47,2
|64,9
|85,1
|100,8
|106,9
|104,8
|100,1
|104,3
|100,7
|107,6
|99,1
|94,2
|97,9
|97,3
|97,1
|93,8
|100,2
|110,2
|108,8
|103,0
|106,9
|102,3
|106,7
|102,6
|100,1
|106,7
|100,3
|Чувашская Республика
|102,9
|105,1
|104,9
|64,5
|59,5
|71,6
|102,1
|101,6
|101,6
|107,2
|108,6
|105,5
|101,4
|107,0
|109,5
|105,3
|100,0
|102,8
|105,6
|99,2
|100,4
|97,0
|101,4
|100,7
|90,5
|90,8
|88,0
|98,6
|96,1
|102,5
|Пермский край
|106,1
|110,2
|109,5
|49,6
|59,3
|73,8
|103,0
|101,3
|104,5
|104,2
|103,7
|98,7
|103,1
|104,8
|104,6
|106,9
|104,0
|107,6
|97,4
|98,0
|99,5
|99,1
|100,2
|105,0
|95,1
|95,7
|92,4
|90,1
|93,6
|89,3
|Кировская область
|100,2
|103,3
|102,9
|60,5
|68,4
|81,5
|100,5
|101,1
|101,9
|100,9
|100,9
|100,1
|106,8
|104,2
|105,5
|109,1
|103,8
|103,6
|99,4
|98,9
|99,6
|97,4
|103,7
|104,1
|92,9
|92,5
|91,9
|91,7
|91,4
|93,0
|Нижегородская область
|104,8
|106,1
|110,9
|64,3
|70,7
|87,0
|97,1
|99,6
|98,1
|102,0
|99,6
|98,0
|100,1
|103,2
|109,7
|100,9
|103,2
|103,6
|105,7
|101,5
|99,6
|100,3
|106,0
|111,1
|99,9
|100,3
|95,7
|103,2
|95,3
|91,6
|Оренбургская область
|101,3
|106,4
|108,1
|83,6
|90,1
|97,7
|103,3
|104,8
|104,4
|104,4
|103,5
|104,4
|102,8
|102,1
|105,1
|101,4
|100,6
|98,6
|97,7
|96,4
|98,2
|98,3
|105,7
|108,7
|102,1
|98,0
|96,7
|101,0
|93,7
|93,0
|Пензенская область
|101,9
|101,9
|106,2
|67,5
|66,4
|87,0
|103,7
|100,7
|98,4
|97,4
|100,4
|99,3
|102,2
|100,2
|99,2
|104,8
|103,1
|103,0
|94,8
|90,5
|101,0
|96,7
|110,0
|104,3
|96,7
|103,2
|91,1
|93,8
|84,6
|84,2
|Самарская область
|98,7
|106,9
|112,0
|67,1
|76,2
|90,0
|100,6
|102,7
|103,5
|101,0
|101,6
|101,5
|105,7
|103,2
|104,3
|107,9
|105,2
|104,9
|97,8
|94,4
|98,2
|97,7
|95,8
|95,4
|95,3
|102,0
|97,4
|99,0
|91,3
|93,6
|Саратовская область
|103,2
|104,9
|107,9
|67,3
|84,7
|100,9
|100,8
|103,8
|103,3
|102,7
|103,3
|101,4
|103,4
|101,7
|100,1
|102,8
|103,3
|105,1
|99,4
|98,6
|103,3
|101,3
|103,2
|102,4
|95,3
|100,3
|95,4
|94,1
|90,7
|93,8
|Ульяновская область
|101,3
|102,1
|105,3
|77,3
|94,0
|98,7
|104,1
|105,5
|100,3
|103,1
|102,8
|104,0
|99,2
|99,3
|105,6
|102,9
|99,1
|97,1
|101,9
|103,4
|104,2
|101,5
|103,3
|106,3
|91,9
|92,7
|90,9
|92,5
|94,7
|92,0
|Уральский федеральный округ
|102,5
|105,9
|108,3
|79,6
|81,7
|89,3
|101,9
|102,2
|103,9
|102,4
|103,0
|101,6
|105,8
|107,7
|102,3
|102,5
|101,2
|104,4
|97,3
|91,6
|96,6
|98,2
|100,6
|98,9
|88,2
|93,0
|92,2
|94,8
|91,8
|92,9
|Курганская область
|100,5
|102,1
|107,0
|62,2
|67,9
|93,0
|99,4
|101,1
|100,6
|100,2
|102,4
|100,2
|98,1
|97,1
|97,3
|100,6
|99,1
|101,6
|101,4
|99,6
|103,5
|103,7
|102,8
|101,7
|83,8
|86,7
|86,1
|84,5
|87,5
|88,3
|Свердловская область
|100,1
|103,4
|104,5
|76,4
|75,7
|82,4
|101,2
|101,3
|101,0
|100,9
|101,4
|100,0
|101,1
|100,8
|99,2
|100,7
|100,0
|103,7
|99,3
|94,7
|97,7
|96,8
|98,5
|96,2
|87,5
|96,7
|94,9
|97,3
|91,9
|92,3
|Тюменская область
|102,1
|106,9
|104,7
|85,0
|88,5
|94,2
|104,4
|102,7
|103,4
|102,0
|103,7
|102,3
|114,3
|114,4
|109,2
|105,2
|101,5
|106,1
|95,2
|92,8
|97,7
|103,2
|106,2
|103,5
|92,3
|92,5
|94,0
|97,3
|92,9
|91,8
|в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|101,9
|105,8
|100,3
|81,8
|88,0
|96,1
|101,6
|102,1
|103,9
|101,6
|103,4
|101,2
|113,0
|113,1
|108,8
|103,8
|98,7
|107,1
|94,2
|91,6
|96,1
|102,1
|104,3
|99,9
|91,8
|93,8
|94,4
|97,4
|92,3
|93,2
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|102,7
|101,1
|100,0
|85,4
|88,2
|95,2
|100,1
|99,4
|99,8
|101,5
|104,4
|101,3
|115,5
|118,8
|115,5
|107,9
|100,2
|99,3
|94,2
|91,1
|93,4
|99,1
|105,4
|103,4
|96,9
|94,8
|96,1
|100,4
|96,1
|95,7
|Тюменская область без автономных округов
|102,0
|110,5
|111,7
|88,4
|89,3
|91,8
|109,3
|104,8
|104,4
|102,8
|103,8
|103,8
|115,5
|114,3
|107,3
|105,8
|105,2
|107,5
|96,9
|94,9
|101,4
|106,1
|108,6
|107,8
|91,1
|90,1
|92,5
|96,1
|92,7
|89,2
|Челябинская область
|108,3
|109,7
|121,6
|79,3
|82,3
|92,4
|99,4
|103,2
|111,2
|106,9
|104,9
|103,9
|101,4
|111,0
|96,8
|101,6
|103,6
|103,5
|95,8
|81,6
|90,8
|91,4
|94,9
|95,9
|84,2
|88,2
|85,4
|87,8
|90,5
|96,7
|Сибирский федеральный округ
|102,7
|104,3
|102,8
|74,8
|80,6
|86,9
|105,8
|104,7
|103,5
|102,7
|104,1
|103,1
|101,7
|102,3
|104,1
|104,5
|102,3
|103,2
|98,3
|98,5
|102,8
|101,6
|104,4
|105,1
|93,2
|94,7
|92,5
|94,8
|92,8
|93,4
|Республика Алтай
|99,8
|96,3
|95,8
|79,0
|78,3
|91,0
|108,0
|114,0
|119,6
|118,8
|123,1
|111,4
|114,6
|118,5
|100,7
|106,6
|106,2
|117,0
|98,1
|96,0
|110,1
|111,3
|116,2
|111,9
|96,6
|105,6
|95,8
|94,5
|91,3
|88,0
|Республика Бурятия
|97,8
|99,3
|101,2
|99,6
|100,1
|103,7
|108,8
|104,7
|96,9
|93,4
|96,8
|95,6
|Республика Тыва
|110,2
|107,5
|106,2
|64,2
|72,7
|77,8
|103,7
|104,0
|112,7
|113,0
|106,3
|108,4
|102,7
|105,3
|107,4
|106,7
|109,2
|107,2
|103,7
|101,6
|109,6
|106,0
|101,8
|101,2
|97,9
|108,0
|94,5
|91,4
|89,5
|91,6
|Республика Хакасия
|101,9
|104,1
|101,0
|90,6
|89,6
|92,8
|105,7
|102,6
|98,5
|101,3
|99,2
|103,6
|100,5
|97,6
|102,5
|100,3
|104,6
|101,2
|87,7
|92,3
|97,7
|91,3
|92,0
|90,0
|98,8
|97,5
|88,2
|93,7
|105,6
|108,7
|Алтайский край
|99,0
|102,0
|100,7
|94,7
|96,8
|96,4
|106,5
|105,6
|106,4
|104,2
|104,7
|94,8
|103,2
|104,4
|105,2
|101,2
|97,9
|100,2
|94,4
|98,8
|97,8
|100,4
|106,0
|107,9
|86,9
|92,7
|92,5
|95,8
|91,7
|96,4
|Забайкальский край
|96,8
|95,7
|96,5
|99,7
|99,7
|101,6
|90,7
|97,8
|96,7
|96,1
|97,8
|96,1
|Красноярский край
|105,1
|106,0
|99,2
|66,6
|71,3
|81,7
|103,3
|101,6
|103,3
|103,2
|103,7
|105,3
|99,3
|101,5
|103,5
|104,7
|103,1
|101,7
|96,2
|97,5
|103,4
|98,2
|100,7
|101,4
|93,1
|92,1
|91,8
|100,3
|94,1
|96,1
|Иркутская область
|106,0
|107,0
|104,7
|48,6
|61,3
|73,8
|108,3
|106,1
|106,9
|104,4
|104,2
|108,7
|100,1
|99,3
|100,3
|104,1
|104,8
|106,0
|99,3
|98,6
|103,7
|101,1
|103,2
|101,1
|93,7
|93,6
|88,5
|95,5
|88,2
|87,3
|Кемеровская область
|102,5
|105,1
|102,9
|81,2
|82,9
|91,5
|107,3
|108,2
|103,8
|96,8
|103,0
|102,2
|101,9
|99,2
|105,3
|104,3
|98,7
|105,3
|94,8
|95,9
|103,0
|105,0
|111,4
|105,9
|93,8
|99,9
|97,5
|98,4
|95,8
|97,5
|Новосибирская область
|100,4
|103,5
|108,8
|82,1
|86,3
|89,8
|109,1
|107,1
|99,3
|103,9
|105,4
|104,1
|105,3
|106,7
|108,0
|108,1
|103,0
|104,1
|97,5
|95,5
|102,9
|101,0
|105,5
|109,2
|96,8
|96,0
|94,7
|93,9
|93,7
|93,1
|Омская область
|101,0
|100,5
|96,4
|63,3
|66,4
|78,6
|101,5
|101,7
|101,8
|101,4
|103,3
|101,0
|99,6
|98,4
|101,9
|102,4
|101,8
|103,2
|112,5
|109,9
|112,8
|113,1
|113,3
|113,6
|82,2
|84,5
|81,6
|81,8
|84,3
|82,1
|Томская область
|104,0
|106,3
|108,2
|95,8
|98,8
|100,6
|102,1
|99,5
|106,5
|102,9
|103,1
|100,0
|101,0
|106,9
|102,6
|106,3
|105,8
|99,1
|94,9
|96,2
|94,5
|93,8
|93,4
|100,1
|94,3
|95,2
|99,0
|93,2
|91,6
|93,3
|Дальневосточный федеральный округ
|105,1
|103,9
|102,4
|67,2
|75,9
|83,0
|107,1
|106,3
|103,4
|102,0
|102,3
|102,7
|99,4
|98,5
|100,5
|102,0
|103,1
|103,3
|98,6
|99,0
|104,4
|105,4
|104,7
|104,4
|98,6
|104,9
|99,4
|97,8
|95,1
|92,4
|Республика Бурятия
|108,6
|111,0
|103,6
|72,2
|77,2
|89,3
|106,6
|100,0
|106,9
|99,3
|102,4
|98,5
|98,0
|100,5
|98,7
|101,8
|99,8
|100,4
|Республика Саха (Якутия)
|103,1
|102,6
|101,3
|45,5
|44,8
|41,9
|107,2
|106,9
|104,1
|105,3
|102,9
|103,7
|107,3
|109,4
|109,2
|106,4
|105,3
|105,1
|99,7
|99,4
|99,6
|99,8
|98,9
|100,4
|99,8
|99,8
|100,0
|97,7
|99,7
|100,0
|Забайкальский край
|101,7
|101,8
|101,4
|82,4
|80,5
|92,7
|102,3
|103,2
|103,1
|102,4
|102,6
|101,4
|101,4
|102,3
|100,4
|100,5
|101,3
|101,7
|Камчатский край
|103,7
|102,7
|103,5
|82,9
|90,1
|99,7
|104,9
|106,1
|105,6
|109,4
|106,8
|104,3
|107,2
|107,1
|99,7
|105,3
|116,4
|116,6
|96,6
|99,3
|109,4
|103,4
|96,4
|96,3
|105,1
|105,7
|109,0
|99,1
|93,5
|92,3
|Приморский край
|106,5
|102,1
|100,1
|57,3
|56,9
|62,2
|117,3
|114,5
|101,4
|98,7
|101,8
|103,0
|88,3
|82,0
|91,1
|99,8
|102,4
|104,5
|97,4
|100,5
|114,9
|112,5
|111,6
|109,0
|97,2
|110,3
|98,5
|94,9
|91,3
|85,0
|Хабаровский край
|104,8
|104,9
|104,9
|68,2
|77,0
|91,5
|100,9
|102,5
|102,8
|103,5
|102,7
|104,5
|102,8
|101,7
|103,3
|102,9
|103,0
|101,6
|101,9
|102,2
|101,1
|104,1
|104,0
|104,3
|104,1
|104,8
|103,1
|102,1
|100,2
|97,7
|Амурская область
|103,0
|102,1
|101,2
|87,3
|91,1
|92,6
|106,1
|104,2
|103,5
|99,2
|101,4
|102,0
|101,5
|100,2
|99,8
|99,3
|102,0
|100,9
|97,9
|93,7
|93,8
|103,8
|105,2
|106,1
|90,9
|102,6
|100,9
|99,1
|88,7
|87,4
|Магаданская область
|102,0
|98,1
|102,4
|67,1
|75,8
|77,9
|98,9
|106,3
|105,3
|103,6
|98,9
|97,3
|104,6
|104,2
|102,3
|102,9
|102,9
|103,2
|102,2
|101,2
|100,3
|99,3
|101,8
|104,5
|93,4
|88,2
|85,1
|90,1
|83,4
|91,6
|Сахалинская область
|107,1
|106,4
|106,3
|66,5
|100,8
|103,6
|102,0
|103,7
|103,5
|106,3
|102,4
|104,6
|102,0
|104,4
|108,7
|102,8
|105,1
|104,1
|95,5
|93,9
|98,1
|96,9
|96,0
|97,6
|99,6
|101,6
|93,1
|100,1
|100,0
|98,0
|Еврейская авт. область
|104,2
|101,9
|101,4
|63,0
|65,9
|82,1
|100,8
|103,9
|106,0
|104,2
|102,9
|105,3
|100,6
|103,8
|102,9
|105,5
|104,3
|104,5
|96,7
|96,7
|98,9
|97,1
|97,1
|97,8
|91,2
|91,0
|89,4
|88,9
|91,4
|90,5
|Чукотский авт. округ
|100,5
|102,3
|100,9
|100,1
|100,4
|100,1
|102,8
|101,2
|101,2
|101,6
|100,4
|104,1
|101,4
|108,7
|107,3
|106,3
|97,6
|101,6
|105,9
|99,8
|99,1
|148,0
|110,8
|100,7
|123,0
|161,1
|147,3
|97,4
|145,9
|150,9
Интересно при этом, что провалу непродовольственных товаров в апреле предшествовал больший, чем на продукты, рост трат в марте. В этом месяце на непродовольственные товары россияне потратили на 6,5% больше, чем годом ранее, в то время как на продукты — лишь на 4,8%. Возможно, дело тут в том, что непродовольственные товары обычно имеют больший срок годности.
|2020 год
|2019 год
|2018 год
|2017 год
|2016 год
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|Российская Федерация
|102,3
|103,8
|104,8
|90,8
|91,4
|96,3
|102,1
|102,0
|102,4
|101,8
|102,3
|101,8
|102,9
|102,3
|102,9
|102,7
|102,6
|103,8
|97,3
|96,4
|99,2
|100,0
|100,6
|100,2
|94,3
|96,6
|94,9
|95,2
|94,0
|94,6
|Центральный федеральный округ
|103,0
|104,5
|104,9
|89,5
|90,7
|99,6
|102,1
|101,8
|102,3
|101,4
|102,1
|102,0
|103,8
|103,9
|103,8
|104,4
|105,6
|107,0
|98,6
|97,3
|101,6
|102,4
|103,2
|100,9
|94,7
|96,8
|95,0
|94,4
|92,3
|94,6
|Белгородская область
|104,9
|105,9
|104,4
|102,4
|102,9
|105,6
|102,1
|100,9
|101,7
|101,0
|101,8
|101,5
|104,5
|105,5
|106,9
|104,7
|105,3
|110,3
|103,0
|100,1
|101,9
|100,6
|103,4
|100,1
|93,4
|96,2
|93,4
|98,0
|98,3
|102,7
|Брянская область
|105,6
|107,9
|110,5
|102,6
|98,7
|98,1
|95,5
|93,4
|98,9
|102,6
|104,3
|106,5
|104,8
|103,3
|98,6
|96,1
|98,2
|99,7
|99,0
|99,0
|101,0
|101,2
|101,0
|99,1
|99,3
|100,7
|97,3
|96,8
|92,5
|94,3
|Владимирская область
|104,7
|106,3
|107,4
|103,8
|99,6
|96,6
|98,9
|96,2
|98,8
|99,0
|99,8
|102,7
|102,9
|103,5
|104,9
|104,6
|106,3
|107,0
|99,2
|94,7
|102,7
|99,7
|103,5
|101,7
|100,7
|110,4
|101,0
|100,7
|99,3
|98,5
|Воронежская область
|103,6
|106,2
|104,1
|96,3
|102,1
|94,4
|103,0
|99,6
|101,8
|102,2
|100,4
|100,6
|103,9
|100,0
|99,0
|98,5
|101,7
|104,5
|95,5
|99,0
|105,0
|103,6
|103,1
|101,5
|95,3
|101,0
|96,1
|101,0
|103,7
|104,9
|Ивановская область
|106,5
|107,8
|107,0
|87,3
|86,6
|89,9
|98,7
|103,0
|103,4
|109,3
|107,4
|106,7
|102,4
|100,0
|99,9
|98,2
|102,3
|105,5
|102,1
|104,2
|111,1
|101,6
|103,5
|101,7
|97,7
|95,7
|89,8
|99,5
|95,4
|94,2
|Калужская область
|99,7
|102,1
|109,2
|105,0
|104,8
|100,0
|105,4
|104,6
|100,9
|102,2
|103,4
|103,4
|102,7
|102,4
|104,6
|102,7
|103,4
|105,8
|99,6
|98,1
|98,0
|99,5
|99,0
|97,4
|88,0
|89,5
|93,1
|95,0
|95,1
|97,6
|Костромская область
|100,0
|101,3
|108,2
|97,5
|103,2
|102,8
|104,4
|103,6
|102,1
|103,4
|102,1
|101,8
|105,5
|103,4
|104,1
|100,2
|101,9
|102,6
|100,2
|99,3
|99,4
|101,0
|98,5
|97,5
|94,6
|100,6
|97,0
|101,7
|100,9
|100,6
|Курская область
|102,7
|104,5
|104,7
|94,6
|95,9
|96,4
|102,9
|100,8
|101,1
|101,2
|100,6
|101,6
|103,4
|103,3
|106,3
|105,1
|107,8
|109,3
|96,8
|101,3
|100,1
|98,6
|98,1
|94,8
|106,6
|103,2
|100,8
|103,1
|99,4
|101,0
|Липецкая область
|101,7
|102,5
|104,1
|103,4
|101,4
|100,7
|106,0
|102,8
|101,9
|102,1
|100,8
|102,1
|107,8
|103,6
|104,0
|104,4
|106,9
|108,0
|97,9
|102,9
|101,6
|99,8
|101,5
|99,6
|97,4
|100,6
|99,4
|98,6
|96,2
|99,7
|Московская область
|101,5
|103,5
|103,3
|94,0
|93,7
|93,4
|101,4
|103,7
|104,8
|104,0
|105,1
|99,6
|108,6
|110,7
|109,9
|107,5
|108,4
|115,5
|97,8
|93,0
|100,0
|101,8
|103,0
|97,1
|100,5
|104,0
|102,0
|102,0
|96,3
|101,6
|Орловская область
|101,0
|102,1
|100,9
|94,3
|93,9
|98,0
|101,6
|101,1
|100,9
|101,0
|100,4
|100,1
|106,6
|101,7
|104,8
|100,3
|102,7
|107,0
|98,1
|99,6
|103,7
|103,1
|103,8
|100,5
|96,2
|101,9
|96,7
|97,9
|96,6
|100,6
|Рязанская область
|108,3
|110,3
|108,8
|103,9
|95,1
|88,8
|102,9
|102,1
|103,1
|101,7
|100,0
|105,0
|104,5
|102,8
|104,0
|104,1
|101,6
|103,1
|100,8
|101,2
|100,0
|98,1
|104,7
|100,2
|97,2
|99,1
|95,2
|100,0
|96,4
|95,9
|Смоленская область
|103,7
|106,9
|103,9
|97,6
|95,8
|95,7
|104,3
|100,4
|102,2
|100,4
|99,8
|99,9
|99,0
|99,1
|100,5
|100,4
|101,0
|104,6
|93,1
|95,5
|99,2
|103,0
|100,0
|100,6
|93,5
|91,6
|90,7
|89,7
|91,7
|89,8
|Тамбовская область
|101,1
|98,9
|103,4
|81,0
|75,6
|74,7
|98,0
|98,2
|97,1
|99,3
|99,6
|99,4
|102,6
|96,7
|101,9
|99,8
|98,6
|97,2
|97,1
|103,4
|98,9
|98,4
|90,5
|92,8
|93,0
|100,4
|98,9
|100,0
|105,0
|109,0
|Тверская область
|106,6
|107,5
|107,3
|99,3
|99,6
|98,8
|109,4
|109,8
|109,8
|106,1
|103,4
|104,9
|101,6
|99,0
|100,4
|99,7
|102,7
|103,4
|92,9
|95,0
|98,7
|98,9
|96,9
|98,9
|96,1
|99,4
|96,2
|97,0
|97,2
|94,3
|Тульская область
|107,0
|107,3
|107,5
|82,1
|82,4
|82,8
|99,9
|100,3
|103,0
|102,8
|103,0
|102,0
|105,4
|104,8
|103,6
|102,1
|100,5
|102,1
|96,9
|103,8
|103,0
|104,6
|103,6
|104,6
|100,4
|99,2
|95,5
|96,3
|95,1
|95,4
|Ярославская область
|103,6
|106,8
|106,0
|97,7
|93,9
|96,6
|99,5
|96,7
|96,5
|95,5
|99,1
|100,7
|98,2
|98,0
|102,7
|99,2
|98,4
|102,3
|99,2
|101,8
|102,6
|105,8
|107,2
|105,5
|95,6
|99,1
|101,2
|97,6
|100,7
|100,0
|г. Москва
|103,0
|104,2
|104,7
|82,3
|84,1
|105,0
|102,4
|101,8
|101,7
|100,0
|101,2
|102,8
|102,0
|102,5
|102,1
|105,3
|106,6
|104,9
|99,2
|97,2
|102,0
|103,4
|104,5
|102,9
|91,2
|92,3
|91,3
|88,6
|86,6
|88,6
|Северо-Западный федеральный округ
|103,4
|105,4
|106,9
|97,8
|99,4
|101,8
|97,9
|100,4
|102,0
|102,4
|101,5
|102,0
|104,1
|100,2
|101,3
|100,8
|101,2
|101,2
|98,6
|99,9
|101,3
|100,3
|99,1
|98,8
|98,7
|101,0
|98,0
|98,2
|99,0
|99,6
|Республика Карелия
|100,3
|102,9
|106,1
|90,8
|93,5
|104,1
|104,0
|98,3
|105,0
|99,8
|99,8
|99,5
|100,8
|100,5
|98,6
|99,4
|102,7
|104,3
|97,4
|98,3
|101,4
|99,8
|98,2
|97,8
|97,4
|99,5
|97,2
|98,0
|96,9
|95,2
|Республика Коми
|100,1
|100,2
|100,3
|94,6
|101,4
|105,2
|98,1
|97,5
|99,7
|100,2
|99,0
|100,1
|100,4
|99,5
|99,4
|100,2
|97,7
|102,5
|97,3
|96,8
|100,3
|97,0
|100,0
|98,1
|90,9
|90,8
|87,4
|89,9
|89,1
|86,4
|Архангельская область
|102,1
|104,0
|102,9
|92,2
|92,3
|95,8
|101,5
|100,4
|101,7
|99,8
|100,0
|98,9
|102,8
|102,0
|102,5
|101,1
|100,5
|102,7
|95,2
|94,9
|96,0
|97,3
|97,8
|95,3
|96,9
|98,7
|97,9
|97,6
|98,4
|96,9
|в том числе Ненецкий автономный округ
|99,6
|102,6
|100,5
|90,7
|92,6
|98,3
|102,1
|102,0
|101,9
|98,6
|97,9
|96,7
|101,1
|101,3
|101,8
|101,4
|102,1
|103,5
|94,6
|94,3
|94,9
|100,2
|103,9
|102,1
|98,9
|100,2
|98,2
|94,4
|93,6
|90,4
|Архангельская область без автономного округа
|102,2
|104,1
|103,0
|92,3
|92,3
|95,7
|101,5
|100,3
|101,7
|99,9
|100,1
|99,0
|102,9
|102,0
|102,5
|101,1
|100,4
|102,7
|95,2
|94,9
|96,0
|97,1
|97,5
|95,0
|96,8
|98,6
|97,8
|97,6
|98,5
|97,1
|Вологодская область
|103,0
|104,1
|102,7
|95,8
|103,9
|111,2
|100,1
|104,1
|104,1
|103,5
|105,3
|102,6
|107,7
|104,9
|108,4
|108,4
|100,2
|100,5
|98,6
|95,4
|99,2
|97,3
|94,8
|98,1
|108,7
|108,4
|90,1
|88,3
|93,8
|97,5
|Калининградская область
|100,7
|100,9
|111,1
|102,7
|103,9
|103,0
|101,6
|105,4
|104,2
|101,8
|101,6
|101,9
|103,5
|105,4
|104,2
|108,4
|108,3
|105,5
|102,8
|96,5
|94,9
|101,6
|97,1
|100,2
|97,4
|97,0
|103,1
|93,8
|98,1
|97,2
|Ленинградская область
|104,2
|108,1
|112,7
|109,7
|107,9
|107,6
|98,9
|98,6
|97,4
|100,0
|98,6
|100,6
|98,9
|96,3
|103,8
|101,5
|105,1
|102,9
|104,5
|105,5
|101,6
|103,8
|98,0
|99,3
|101,8
|106,5
|107,0
|107,0
|108,1
|107,6
|Мурманская область
|99,4
|100,0
|102,1
|90,3
|92,9
|104,8
|99,4
|99,4
|98,1
|100,6
|99,3
|104,6
|104,5
|101,9
|99,9
|102,4
|101,5
|100,5
|95,3
|96,3
|105,9
|94,3
|97,9
|98,9
|93,3
|94,0
|94,7
|94,5
|95,3
|90,9
|Новгородская область
|101,5
|101,6
|103,4
|109,4
|106,1
|106,7
|99,1
|99,6
|99,9
|95,9
|99,7
|99,8
|98,5
|102,7
|104,1
|101,5
|101,4
|103,4
|95,2
|93,0
|93,7
|92,3
|93,6
|87,6
|96,3
|100,4
|94,0
|96,7
|94,2
|99,0
|Псковская область
|103,3
|102,3
|104,0
|101,7
|100,0
|102,2
|101,5
|100,1
|103,5
|101,7
|104,8
|102,1
|102,2
|103,4
|102,3
|102,1
|98,2
|103,4
|102,8
|101,1
|102,5
|101,1
|103,2
|102,0
|85,1
|92,6
|88,7
|93,0
|89,1
|93,7
|г. Санкт-Петербург
|105,9
|108,8
|108,7
|95,5
|96,5
|95,7
|93,4
|100,6
|103,9
|105,8
|103,1
|103,5
|107,4
|98,4
|98,8
|97,5
|99,5
|98,6
|97,5
|102,7
|104,0
|102,7
|101,3
|100,5
|100,7
|103,2
|99,5
|100,7
|101,4
|103,6
|Южный федеральный округ
|101,7
|103,0
|105,2
|84,7
|83,6
|92,6
|102,1
|102,1
|102,1
|102,5
|101,9
|102,1
|102,0
|101,5
|103,3
|102,8
|103,7
|105,7
|100,7
|97,2
|98,4
|99,5
|97,7
|98,5
|94,6
|97,7
|98,9
|97,5
|99,5
|100,9
|Республика Адыгея
|96,2
|104,1
|116,4
|95,8
|106,4
|118,8
|100,0
|104,4
|96,4
|102,7
|103,5
|108,0
|99,1
|101,8
|121,1
|108,4
|102,2
|121,6
|122,7
|110,9
|99,8
|104,6
|118,1
|94,1
|95,3
|115,0
|104,8
|107,7
|99,2
|105,6
|Республика Калмыкия
|104,3
|102,9
|104,2
|96,3
|97,1
|101,2
|102,3
|105,1
|98,6
|97,7
|96,9
|95,7
|94,6
|95,1
|100,4
|101,0
|100,8
|104,1
|94,3
|95,0
|99,1
|99,0
|97,6
|98,5
|107,4
|108,2
|103,1
|104,3
|101,2
|102,4
|Республика Крым
|108,6
|106,2
|103,6
|81,1
|81,0
|73,5
|105,1
|102,9
|100,3
|103,5
|101,5
|100,0
|110,3
|103,9
|106,1
|102,6
|101,5
|107,5
|86,1
|88,3
|88,2
|94,0
|97,1
|105,4
|88,5
|94,4
|102,0
|100,0
|103,0
|100,4
|Краснодарский край
|100,3
|101,4
|106,3
|88,3
|83,0
|92,1
|102,2
|102,3
|101,1
|103,2
|102,6
|101,8
|101,3
|100,9
|103,3
|104,0
|104,9
|105,7
|106,4
|99,3
|101,6
|103,8
|99,3
|101,6
|94,4
|98,5
|101,3
|97,3
|101,8
|105,6
|Астраханская область
|100,8
|102,0
|102,0
|90,2
|93,0
|95,9
|101,3
|99,9
|103,2
|99,4
|96,8
|97,8
|102,3
|100,1
|100,3
|102,4
|104,6
|107,6
|91,5
|92,5
|94,1
|96,0
|95,3
|90,6
|93,7
|97,0
|89,4
|93,3
|93,0
|95,0
|Волгоградская область
|98,8
|103,3
|102,6
|92,6
|90,0
|90,0
|103,5
|105,7
|108,7
|104,2
|104,3
|104,4
|100,5
|98,9
|99,1
|97,8
|99,8
|104,8
|92,8
|91,0
|93,3
|95,2
|93,2
|91,3
|94,4
|93,7
|92,4
|90,4
|90,9
|92,2
|Ростовская область
|103,4
|104,5
|105,3
|75,7
|77,9
|96,8
|100,6
|100,4
|101,4
|101,3
|101,1
|102,5
|101,8
|103,0
|104,0
|103,2
|104,5
|104,9
|98,6
|98,9
|100,5
|97,5
|96,3
|96,7
|95,8
|96,7
|96,2
|96,8
|96,8
|96,3
|г. Севастополь
|101,8
|99,0
|99,5
|74,2
|83,6
|85,7
|104,3
|97,7
|100,8
|99,8
|100,0
|101,7
|101,5
|102,0
|103,0
|101,4
|100,6
|100,0
|113,3
|99,3
|79,1
|94,1
|102,1
|103,0
|104,4
|119,5
|134,9
|144,3
|145,9
|140,9
|Северо-Кавказский федеральный округ
|102,4
|103,2
|114,0
|85,6
|90,1
|94,8
|103,6
|100,6
|99,1
|101,8
|100,3
|103,7
|104,0
|101,1
|100,1
|99,6
|98,6
|100,5
|100,4
|98,9
|103,2
|102,4
|104,5
|103,2
|97,6
|101,6
|100,1
|100,9
|95,9
|90,2
|Республика Дагестан
|103,9
|106,0
|132,2
|83,5
|94,9
|99,6
|109,7
|101,0
|97,4
|101,2
|99,7
|107,0
|107,2
|102,0
|93,9
|94,7
|90,0
|95,9
|102,1
|89,5
|98,9
|100,9
|112,4
|105,1
|105,2
|111,6
|113,5
|113,2
|97,1
|87,4
|Республика Ингушетия
|97,4
|100,5
|103,1
|95,3
|94,0
|95,7
|105,9
|105,2
|103,7
|104,2
|104,0
|104,8
|111,7
|121,6
|106,9
|118,8
|130,0
|116,7
|111,6
|107,8
|113,9
|107,4
|106,3
|113,8
|100,1
|111,3
|110,4
|103,2
|106,5
|102,2
|Кабардино-Балкарская Республика
|100,5
|101,0
|107,2
|94,2
|94,2
|93,6
|101,0
|101,4
|100,7
|99,4
|100,3
|100,0
|100,9
|101,4
|100,2
|100,1
|100,7
|100,7
|100,8
|102,1
|102,3
|101,6
|102,6
|101,7
|99,7
|99,8
|100,7
|101,0
|99,2
|99,0
|Карачаево-Черкесская Республика
|101,0
|101,6
|103,4
|80,9
|80,4
|79,3
|100,3
|102,0
|102,4
|101,4
|100,4
|101,3
|102,9
|102,3
|104,5
|104,9
|102,9
|103,2
|97,5
|101,5
|97,6
|98,1
|102,0
|100,9
|90,6
|94,2
|98,8
|98,0
|96,7
|99,6
|Республика Северная Осетия - Алания
|101,5
|100,7
|106,4
|94,1
|94,1
|94,4
|100,5
|99,4
|100,2
|100,2
|101,0
|100,6
|101,1
|101,5
|101,8
|102,4
|101,2
|102,2
|99,7
|99,1
|99,5
|99,9
|99,9
|99,9
|99,6
|99,5
|101,2
|100,1
|100,2
|98,4
|Чеченская Республика
|101,5
|101,6
|103,7
|100,4
|100,4
|111,2
|100,6
|100,5
|98,4
|97,5
|92,6
|94,7
|97,0
|96,5
|99,1
|94,9
|99,0
|100,4
|107,2
|117,3
|112,8
|103,5
|98,6
|105,8
|82,7
|77,1
|77,8
|91,6
|95,7
|88,1
|Ставропольский край
|102,2
|102,4
|103,4
|78,1
|77,8
|82,5
|100,3
|100,0
|99,8
|104,7
|103,2
|105,1
|104,8
|100,8
|105,0
|103,9
|103,7
|103,8
|96,1
|99,0
|105,0
|104,4
|100,2
|101,0
|95,4
|101,3
|93,0
|91,4
|92,3
|88,6
|Приволжский федеральный округ
|103,1
|104,6
|105,2
|91,6
|93,4
|93,3
|101,6
|101,3
|101,9
|101,3
|101,2
|100,9
|103,2
|102,3
|103,5
|103,3
|103,5
|105,6
|98,7
|98,7
|100,9
|100,1
|99,9
|99,0
|97,4
|99,8
|98,4
|99,7
|99,5
|98,1
|Республика Башкортостан
|102,6
|102,3
|109,5
|81,9
|91,7
|94,5
|102,0
|102,3
|102,4
|103,8
|103,0
|102,4
|103,8
|103,5
|104,5
|104,8
|104,8
|105,7
|101,2
|100,7
|109,5
|102,9
|103,7
|95,8
|92,2
|92,2
|91,3
|96,4
|96,7
|98,9
|Республика Марий Эл
|101,7
|104,3
|105,2
|87,5
|89,6
|93,6
|103,1
|97,8
|99,0
|98,8
|101,8
|102,1
|109,7
|112,7
|114,1
|111,7
|113,7
|114,3
|93,5
|99,1
|98,1
|95,5
|95,8
|94,3
|94,8
|96,5
|99,9
|103,5
|100,4
|97,2
|Республика Мордовия
|98,5
|104,4
|106,2
|97,1
|105,1
|103,8
|101,9
|98,9
|98,5
|103,9
|100,1
|100,2
|105,8
|105,2
|105,5
|102,7
|104,9
|109,8
|88,6
|91,9
|94,2
|98,6
|102,7
|102,9
|106,2
|103,4
|104,0
|98,0
|90,2
|88,4
|Республика Татарстан
|104,8
|104,9
|103,0
|84,8
|83,8
|81,1
|100,0
|100,4
|100,1
|99,8
|100,1
|99,7
|101,1
|99,8
|100,5
|101,9
|100,0
|101,3
|94,2
|97,2
|99,5
|100,1
|98,9
|105,2
|104,0
|100,4
|102,5
|101,6
|102,6
|97,0
|Удмуртская Республика
|100,0
|99,9
|100,3
|98,4
|101,6
|100,0
|99,1
|100,9
|105,0
|99,9
|100,9
|100,6
|101,5
|101,1
|102,6
|101,0
|106,0
|111,5
|95,9
|98,6
|96,5
|100,2
|96,5
|94,7
|96,4
|97,0
|101,5
|100,7
|99,9
|101,8
|Чувашская Республика
|102,9
|106,3
|102,0
|91,5
|97,8
|96,6
|103,8
|103,2
|105,2
|105,6
|105,3
|108,8
|110,8
|108,4
|109,9
|109,3
|107,5
|106,0
|94,2
|95,2
|99,4
|99,5
|100,0
|98,0
|91,4
|96,2
|91,4
|94,6
|92,5
|98,2
|Пермский край
|103,0
|105,5
|105,5
|97,8
|99,7
|99,0
|100,5
|100,5
|100,9
|101,6
|101,9
|100,7
|103,9
|103,0
|103,7
|103,6
|103,0
|104,9
|101,5
|97,9
|98,2
|97,1
|96,7
|98,6
|91,6
|97,1
|93,9
|93,1
|93,7
|91,3
|Кировская область
|101,9
|104,5
|102,8
|96,3
|96,7
|97,2
|100,8
|101,5
|102,5
|101,8
|102,2
|100,3
|105,5
|103,1
|103,5
|102,5
|104,6
|105,5
|95,9
|95,2
|99,5
|99,1
|97,2
|98,4
|100,0
|101,3
|96,0
|96,7
|95,7
|95,4
|Нижегородская область
|104,9
|106,4
|104,5
|87,3
|85,5
|87,4
|104,1
|104,3
|104,5
|99,5
|100,0
|99,1
|100,5
|98,0
|100,1
|104,3
|107,4
|109,7
|97,6
|98,5
|99,0
|98,9
|98,4
|94,6
|101,1
|105,5
|106,8
|108,5
|106,1
|106,4
|Оренбургская область
|102,5
|103,4
|102,6
|95,8
|91,7
|89,6
|99,4
|98,7
|102,6
|97,6
|101,7
|103,1
|107,9
|105,3
|101,1
|100,1
|100,0
|102,1
|96,8
|98,3
|102,3
|102,8
|102,7
|103,0
|100,4
|104,5
|103,6
|105,1
|103,6
|97,8
|Пензенская область
|105,0
|107,2
|106,5
|103,6
|99,5
|101,5
|107,3
|99,5
|100,9
|100,0
|102,3
|101,5
|101,0
|100,7
|98,9
|103,5
|105,4
|108,6
|107,8
|111,5
|105,4
|107,9
|98,0
|99,1
|98,7
|96,2
|98,4
|94,5
|102,3
|99,3
|Самарская область
|101,5
|103,1
|105,0
|95,3
|97,0
|94,2
|99,6
|100,2
|100,1
|102,5
|99,8
|99,5
|101,6
|103,8
|108,2
|103,0
|99,1
|102,2
|102,5
|99,3
|99,3
|98,0
|101,1
|100,4
|97,0
|104,7
|94,3
|95,8
|96,2
|95,2
|Саратовская область
|105,2
|110,0
|109,8
|102,5
|99,6
|99,7
|102,4
|101,1
|101,2
|100,5
|97,9
|100,0
|104,9
|103,6
|106,1
|103,4
|104,6
|108,3
|100,5
|98,1
|99,5
|101,2
|106,4
|101,3
|95,4
|101,2
|97,9
|99,9
|97,2
|95,6
|Ульяновская область
|100,7
|102,6
|101,9
|92,8
|95,0
|97,6
|103,3
|104,2
|104,5
|104,9
|105,7
|102,5
|103,4
|100,9
|102,9
|100,9
|102,3
|104,3
|94,8
|95,7
|97,8
|97,1
|92,1
|93,1
|92,5
|97,0
|95,0
|103,4
|104,9
|102,0
|Уральский федеральный округ
|100,8
|103,5
|102,7
|91,6
|93,7
|97,1
|103,2
|102,5
|102,9
|102,0
|102,9
|100,8
|105,6
|104,8
|105,7
|104,3
|102,5
|104,1
|94,5
|93,6
|95,1
|96,5
|97,3
|97,9
|93,0
|96,0
|93,9
|97,5
|93,9
|93,0
|Курганская область
|100,0
|103,1
|101,6
|98,8
|96,5
|100,4
|100,5
|99,3
|100,6
|101,1
|100,3
|100,8
|103,2
|104,1
|103,8
|101,2
|100,6
|101,6
|98,3
|94,9
|97,6
|98,6
|97,0
|96,9
|89,7
|94,4
|92,0
|97,1
|97,1
|96,7
|Свердловская область
|102,5
|103,4
|101,7
|92,2
|91,9
|92,6
|101,8
|102,5
|103,2
|103,7
|104,6
|102,3
|102,3
|102,7
|103,1
|102,9
|102,4
|102,6
|94,5
|91,6
|94,8
|94,2
|93,7
|95,4
|94,1
|99,3
|95,3
|99,7
|94,8
|93,5
|Тюменская область
|100,8
|104,9
|104,2
|84,8
|90,4
|97,7
|103,4
|100,1
|102,0
|102,9
|103,0
|101,2
|108,6
|108,9
|108,9
|105,1
|102,0
|104,8
|93,6
|93,5
|94,4
|98,4
|102,2
|101,6
|91,8
|94,6
|93,4
|96,9
|93,6
|93,3
|в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|100,6
|102,3
|100,1
|85,6
|94,6
|91,8
|98,3
|98,1
|103,7
|103,1
|102,4
|101,0
|109,8
|110,2
|110,6
|105,5
|103,5
|105,3
|92,1
|92,2
|93,1
|97,1
|100,1
|103,8
|90,3
|92,6
|91,4
|95,7
|92,9
|91,3
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|100,3
|103,1
|100,2
|80,4
|88,3
|100,3
|101,7
|99,2
|100,3
|105,8
|106,1
|108,1
|105,3
|112,4
|114,4
|106,4
|97,3
|98,0
|92,6
|89,1
|91,1
|103,2
|115,7
|112,5
|92,3
|97,5
|95,9
|101,5
|91,3
|86,6
|Тюменская область без автономных округов
|101,3
|108,4
|110,7
|85,6
|86,4
|103,2
|110,0
|102,8
|100,6
|101,7
|102,5
|99,3
|108,5
|106,1
|104,9
|104,0
|102,2
|106,8
|96,0
|96,9
|97,5
|98,0
|99,8
|95,8
|92,6
|95,0
|94,0
|95,9
|94,5
|97,1
|Челябинская область
|96,8
|101,5
|102,5
|100,9
|102,4
|104,7
|106,7
|107,5
|104,4
|96,7
|99,2
|96,5
|108,4
|102,3
|106,2
|106,9
|104,3
|106,9
|95,1
|98,2
|96,7
|98,1
|96,8
|97,0
|93,4
|91,3
|91,7
|93,6
|91,3
|90,2
|Сибирский федеральный округ
|102,7
|103,9
|104,3
|94,9
|94,4
|93,8
|103,4
|102,7
|102,6
|100,8
|102,6
|101,3
|101,8
|102,3
|102,2
|103,3
|103,6
|105,1
|100,5
|99,7
|102,0
|103,0
|103,1
|101,2
|94,0
|96,7
|95,7
|94,0
|93,5
|96,1
|Республика Алтай
|100,1
|104,9
|100,5
|89,2
|87,3
|91,6
|103,9
|101,3
|99,3
|97,8
|99,7
|103,9
|93,7
|100,5
|99,0
|106,4
|100,6
|96,2
|107,1
|93,7
|102,5
|90,0
|102,6
|107,9
|98,3
|105,9
|101,5
|119,5
|108,8
|94,7
|Республика Бурятия
|98,0
|96,9
|94,2
|95,2
|95,8
|99,0
|106,6
|109,4
|103,0
|89,1
|90,0
|91,4
|Республика Тыва
|100,2
|102,7
|102,1
|91,8
|86,5
|92,4
|103,7
|101,8
|102,8
|101,8
|108,6
|104,2
|101,2
|102,4
|104,9
|102,4
|100,3
|105,0
|90,6
|101,7
|104,3
|107,5
|109,9
|102,3
|109,4
|103,0
|97,9
|95,2
|94,2
|93,0
|Республика Хакасия
|102,6
|102,7
|101,4
|93,3
|90,7
|92,4
|101,9
|101,4
|101,1
|103,1
|102,0
|102,8
|101,2
|103,7
|106,2
|105,5
|109,0
|106,2
|115,1
|121,2
|114,4
|116,1
|115,8
|110,1
|97,2
|93,0
|90,7
|91,1
|87,6
|90,7
|Алтайский край
|103,9
|103,6
|102,0
|99,4
|99,9
|93,0
|100,9
|103,0
|101,0
|96,3
|101,1
|97,2
|98,0
|98,5
|99,9
|104,0
|100,8
|103,9
|95,2
|99,4
|101,6
|100,2
|99,3
|99,8
|92,4
|92,0
|92,0
|92,8
|93,8
|95,9
|Забайкальский край
|99,8
|98,8
|99,4
|99,7
|100,3
|97,0
|93,9
|96,0
|95,2
|97,6
|96,4
|99,1
|Красноярский край
|103,8
|103,3
|102,0
|87,9
|88,0
|90,1
|102,2
|102,3
|105,6
|102,9
|103,0
|102,6
|100,3
|101,3
|100,7
|101,2
|102,2
|102,5
|99,3
|95,3
|96,7
|99,8
|99,5
|96,5
|94,7
|98,7
|100,2
|98,6
|98,5
|101,6
|Иркутская область
|101,8
|102,5
|102,8
|92,4
|92,5
|94,6
|106,0
|104,2
|103,3
|103,3
|105,7
|105,5
|101,1
|106,0
|104,9
|106,9
|105,9
|106,0
|102,4
|104,2
|101,8
|105,9
|104,3
|101,0
|98,7
|101,9
|106,7
|92,2
|93,8
|98,2
|Кемеровская область
|103,3
|104,1
|106,1
|100,7
|98,1
|97,4
|101,8
|102,1
|104,2
|100,9
|100,8
|100,6
|101,7
|99,3
|99,2
|99,7
|102,3
|105,2
|100,1
|97,5
|103,1
|104,1
|102,6
|101,2
|81,8
|88,5
|81,6
|83,1
|82,7
|84,6
|Новосибирская область
|99,5
|104,4
|106,0
|103,2
|100,3
|98,5
|106,9
|103,1
|100,1
|99,0
|101,7
|98,2
|106,7
|106,3
|105,8
|105,4
|105,8
|108,0
|96,1
|94,2
|102,4
|103,9
|108,8
|104,8
|95,8
|97,6
|95,4
|95,7
|92,9
|98,6
|Омская область
|103,0
|103,0
|106,2
|84,5
|85,9
|85,9
|101,2
|101,5
|101,4
|101,1
|103,3
|103,0
|100,0
|100,6
|100,2
|101,1
|100,9
|103,4
|107,8
|106,8
|107,9
|106,1
|104,2
|103,6
|88,9
|91,0
|91,2
|96,1
|95,6
|93,2
|Томская область
|106,9
|110,0
|108,6
|96,3
|96,2
|97,3
|103,0
|103,6
|102,5
|101,4
|102,4
|101,7
|106,5
|101,9
|102,5
|105,2
|107,7
|108,6
|106,9
|103,9
|108,5
|108,9
|106,2
|104,5
|99,2
|102,1
|103,2
|101,6
|102,6
|106,4
|Дальневосточный федеральный округ
|103,5
|103,0
|104,1
|96,1
|93,8
|94,3
|103,3
|102,0
|103,2
|103,0
|102,6
|103,0
|103,5
|106,0
|105,8
|102,9
|102,0
|102,7
|99,3
|98,6
|97,8
|100,3
|102,4
|104,7
|99,0
|100,5
|97,4
|100,4
|98,2
|96,6
|Республика Бурятия
|104,9
|106,2
|106,7
|94,2
|95,8
|95,6
|106,7
|106,2
|105,4
|105,6
|102,8
|102,3
|100,1
|99,0
|102,2
|99,4
|100,4
|99,1
|Республика Саха (Якутия)
|101,0
|101,5
|103,5
|102,6
|94,8
|88,4
|104,2
|102,5
|102,9
|103,2
|100,0
|104,4
|106,2
|107,6
|109,8
|106,7
|105,2
|104,4
|99,8
|99,5
|99,7
|99,9
|98,7
|100,3
|99,9
|99,9
|99,9
|97,6
|99,7
|100,4
|Забайкальский край
|101,4
|101,2
|101,1
|86,8
|83,8
|92,4
|101,1
|101,6
|101,4
|100,9
|101,0
|100,4
|100,0
|101,0
|100,6
|100,5
|101,6
|101,2
|Камчатский край
|101,9
|102,3
|102,9
|89,0
|91,9
|92,8
|102,1
|101,1
|100,1
|101,2
|102,7
|101,7
|101,5
|103,8
|102,8
|99,4
|95,5
|95,8
|95,3
|99,8
|99,9
|99,6
|103,1
|103,7
|104,5
|100,2
|100,8
|104,5
|100,6
|95,4
|Приморский край
|105,1
|101,9
|105,0
|97,9
|93,5
|94,6
|105,2
|100,8
|105,9
|104,3
|105,6
|105,7
|110,5
|119,8
|114,4
|108,5
|104,5
|106,8
|95,3
|91,7
|92,6
|100,4
|106,3
|110,6
|101,2
|103,0
|98,7
|100,4
|99,0
|94,4
|Хабаровский край
|104,7
|104,8
|104,8
|93,7
|93,7
|94,0
|100,8
|100,8
|100,8
|101,5
|101,5
|101,5
|102,6
|100,9
|102,3
|101,8
|101,5
|102,1
|103,0
|103,2
|100,2
|100,6
|100,9
|103,1
|98,2
|100,4
|96,7
|102,2
|98,8
|95,9
|Амурская область
|102,1
|100,6
|102,6
|98,6
|95,8
|95,4
|102,2
|102,8
|103,5
|102,0
|101,4
|101,9
|100,4
|105,6
|106,1
|101,5
|100,2
|102,8
|99,5
|97,3
|96,1
|98,8
|104,9
|106,0
|99,6
|99,2
|96,4
|99,1
|92,0
|99,6
|Магаданская область
|100,8
|103,1
|98,6
|101,8
|99,2
|100,0
|104,9
|103,4
|106,5
|103,0
|104,6
|104,5
|102,7
|101,7
|99,4
|101,4
|100,5
|100,1
|98,1
|98,7
|99,8
|88,5
|87,3
|88,0
|108,0
|109,5
|108,9
|120,8
|121,2
|106,9
|Сахалинская область
|103,6
|104,0
|105,4
|101,8
|98,8
|100,1
|103,5
|101,9
|102,1
|104,4
|103,2
|102,3
|100,2
|100,6
|102,1
|99,3
|100,0
|100,4
|100,4
|102,0
|100,6
|103,7
|102,8
|104,8
|91,7
|97,4
|91,9
|96,6
|94,9
|94,0
|Еврейская авт. область
|101,6
|101,6
|100,9
|83,9
|80,1
|89,3
|100,3
|100,5
|105,9
|103,5
|104,4
|105,1
|99,8
|104,6
|103,0
|106,5
|105,8
|105,0
|98,7
|96,6
|98,2
|97,8
|96,9
|96,8
|91,3
|93,1
|91,8
|90,7
|91,3
|92,3
|Чукотский авт. округ
|100,3
|102,6
|101,3
|100,1
|100,1
|100,3
|104,9
|104,4
|102,1
|103,8
|101,4
|104,0
|100,6
|98,3
|104,9
|79,8
|108,5
|106,7
|104,6
|103,2
|100,3
|108,1
|107,4
|100,2
|94,7
|87,4
|92,9
|118,0
|90,8
|105,2
Дальний Восток тратит в три раза больше Чувашии
Что именно из продовольствия и других товаров реже всего покупали россияне в самоизоляции — пока сказать нельзя: соответствующих данных статистики за второй квартал 2020 года нет. Но зато мы можем подробно выяснить, что жители страны закупили впрок в январе — марте — до объявления режима самоизоляции. Правда, единый тренд выделить тут сложно — все сильно зависит от конкретного региона.
В целом, согласно данным статистики, в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц в первом квартале 2020 года приходилось 18,9 тысячи рублей. На Камчатке и в Москве, например, эта цифра почти в два раза выше среднего по стране — около 35 тысяч рублей. Высоки расходы также в северных и дальневосточных регионах: в Архангельской области тратят по 26,3 тысячи в месяц, в Петербурге — по 26 тысяч, в Хабаровском крае — 23 тысячи.
В Кабардино-Балкарии на каждого человека приходится всего 10,2 тысячи рублей в месяц расходов, в Чечне и Чувашии — 10,8 тысячи. В других регионах Приволжского федерального округа цифры побольше, но не высоки: в Татарстане и Нижегородской области средний житель тратит по 17,4 тысячи в месяц, в Башкортостане — 17,6 тысячи.
Бедные регионы больше тратятся на еду
Наибольшие суммы в структуре расходов россиян уходят на питание — это 37% из общих трат за месяц. В регионах Северного Кавказа показатель доходит до 60% — так что, видимо, чем меньше тратят в целом, тем больше доля продуктов в этих тратах. В Москве и Башкортостане, например, эта доля равна лишь 35%, в Татарстане — 33%.
Вторая по величине статья расходов — непродовольственные товары. На них приходится треть средних расходов жителя России. Выше всего их доля — на Камчатке и в Архангельской области (более половины). Высока цифра и в регионах Приволжского федерального округа — в Татарстане — 33,5%, в Башкортостане — около 35%. Меньше всего на непродовольственные товары тратят в Москве, Смоленской области и Чувашии — менее четверти от общих трат.
Любопытна и доля трат на алкогольные напитки. В среднем по России 1,8% уходит на алкоголь. В то же время, в Новосибирской, Самарской, Ивановской и Пензенской областях, а также в Москве и Ямало-Ненецком округе доля составляет от 2,5 до 3,5% — не пить здесь, видимо, тяжелее. А в Чечне, по официальным данным, этот процент равен нулю. Правда, едва ли в Чечне не было продано ни одной единицы алкоголя — полного запрета в регионе все-таки нет. Так что «0,0» — скорее результат округления. Тем не менее из него понятно, что алкоголя в Чечне покупают крайне мало.
Что касается роста трат по сравнению с прошлым годом — то на питание, услуги и алкогольные напитки рост по России составил 9—10%. При этом в Москве на питание стали тратить на четверть больше, на непродовольственные товары — на 21% меньше (похоже, в столице всерьез запаслись едой). Похожие тенденции — в Калмыкии, Курганской области и Санкт-Петербурге.
В Татарстане, например, ситуация обратная: на еду тут стали тратить, наоборот, на 4% меньше, а на непродовольственные товары — на 8% больше. Но выросли и траты на алкоголь, причем сразу на 14%.
|Расходы на
потребление - всего
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.)
|в том числе (в процентах)
|Расходы на потребление — всего
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.)
|Расходы на потребление — изменение за год
|питание
|непродоволь-ственные товары
|алкогольные напитки
|услуги
|стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам
|питание
|непродоволь-ственные товары
|алкогольные напитки
|услуги
|стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам
|питание
|непродоволь-ственные товары
|алкогольные напитки
|услуги
|стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|I квартал 2019 г.
|I квартал 2020 г.
|Российская Федерация
|17 624
|18 914
|36,7
|37,2
|33,8
|32,7
|1,7
|1,8
|27,6
|28,0
|0,2
|0,3
|6472
|7043
|5960
|6187
|304
|334
|4859
|5292
|29
|57
|9%
|4%
|10%
|9%
|100%
|Центральный федеральный округ
|21 317
|23 394
|35,2
|36,4
|33,6
|29,0
|1,8
|2,0
|29,3
|32,4
|0,1
|0,3
|7506
|8515
|7169
|6779
|393
|460
|6238
|7570
|11
|70
|13%
|-5%
|17%
|21%
|506%
|Белгородская область
|18 040
|17 039
|41,8
|43,0
|31,9
|31,2
|1,8
|1,7
|24,4
|23,9
|0,2
|0,3
|7536
|7327
|5749
|5308
|322
|290
|4402
|4064
|32
|50
|-3%
|-8%
|-10%
|-8%
|54%
|Брянская область
|14 703
|14 832
|43,6
|45,3
|31,6
|34,4
|2,4
|1,2
|22,2
|18,8
|0,2
|0,3
|6407
|6723
|4647
|5104
|356
|172
|3262
|2793
|32
|41
|5%
|10%
|-52%
|-14%
|29%
|Владимирская область
|15 940
|14 726
|38,8
|43,2
|33,8
|29,6
|1,0
|1,1
|26,3
|26,1
|0,0
|0,1
|6184
|6359
|5396
|4353
|161
|155
|4193
|3851
|5
|9
|3%
|-19%
|-4%
|-8%
|57%
|Воронежская область
|16 029
|15 163
|39,0
|40,0
|32,6
|30,6
|1,4
|1,3
|26,9
|27,8
|0,1
|0,3
|6259
|6066
|5221
|4638
|219
|192
|4319
|4220
|12
|47
|-3%
|-11%
|-12%
|-2%
|305%
|Ивановская область
|15 792
|16 542
|39,8
|38,5
|30,8
|33,9
|2,9
|2,7
|26,2
|24,5
|0,2
|0,4
|6285
|6366
|4867
|5606
|464
|445
|4141
|4056
|36
|69
|1%
|15%
|-4%
|-2%
|95%
|Калужская область
|17 630
|17 250
|35,7
|42,1
|35,2
|36,2
|1,1
|1,4
|28,0
|22,8
|0,0
|0,2
|6295
|7266
|6201
|6245
|186
|242
|4940
|3930
|8
|29
|15%
|1%
|30%
|-20%
|250%
|Костромская область
|14 718
|15 207
|40,4
|41,0
|34,8
|32,4
|2,6
|2,4
|22,0
|24,2
|0,3
|0,1
|5939
|6234
|5115
|4920
|377
|358
|3245
|3675
|42
|20
|5%
|-4%
|-5%
|13%
|-51%
|Курская область
|16 220
|16 741
|38,1
|40,6
|37,9
|38,1
|1,3
|1,5
|22,5
|19,7
|0,1
|0,1
|6181
|6804
|6150
|6375
|215
|247
|3654
|3297
|20
|18
|10%
|4%
|15%
|-10%
|-10%
|Липецкая область
|16 721
|17 072
|37,1
|39,4
|34,5
|34,6
|1,3
|1,1
|27,1
|24,8
|0,0
|0,0
|6211
|6729
|5761
|5906
|213
|196
|4537
|4240
|0
|1
|8%
|3%
|-8%
|-7%
|#ДЕЛ/0!
|Московская область
|22 430
|24 114
|32,4
|33,7
|36,8
|36,2
|1,4
|1,3
|29,3
|28,8
|0,0
|0,0
|7259
|8123
|8263
|8727
|321
|318
|6582
|6939
|4
|8
|12%
|6%
|-1%
|5%
|88%
|Орловская область
|13 832
|13 419
|40,0
|43,1
|34,7
|31,8
|0,9
|1,0
|23,8
|23,9
|0,5
|0,2
|5537
|5783
|4802
|4271
|131
|131
|3296
|3212
|66
|21
|4%
|-11%
|0%
|-3%
|-68%
|Рязанская область
|11 372
|17 579
|45,9
|32,3
|27,4
|49,0
|1,3
|0,7
|25,3
|17,7
|0,0
|0,2
|5225
|5678
|3116
|8611
|149
|129
|2882
|3119
|0
|42
|9%
|176%
|-13%
|8%
|#ДЕЛ/0!
|Смоленская область
|14 156
|14 200
|53,3
|50,6
|23,8
|23,7
|1,5
|0,5
|21,4
|25,2
|0,0
|0,0
|7547
|7187
|3375
|3369
|211
|68
|3024
|3574
|0
|2
|-5%
|0%
|-67%
|18%
|469%
|Тамбовская область
|11 733
|13 793
|40,9
|36,9
|30,8
|37,7
|0,5
|0,5
|27,5
|24,1
|0,3
|0,7
|4797
|5087
|3620
|5204
|56
|73
|3226
|3328
|35
|101
|6%
|44%
|32%
|3%
|191%
|Тверская область
|15 046
|15 532
|43,8
|43,3
|27,4
|30,5
|1,8
|1,9
|26,9
|24,2
|0,1
|0,1
|6592
|6724
|4118
|4733
|270
|297
|4051
|3763
|15
|16
|2%
|15%
|10%
|-7%
|5%
|Тульская область
|15 578
|16 319
|44,7
|43,2
|27,7
|30,3
|2,0
|1,8
|25,7
|24,6
|0,0
|0,0
|6959
|7050
|4309
|4949
|304
|299
|4006
|4022
|0
|0
|1%
|15%
|-2%
|0%
|#ДЕЛ/0!
|Ярославская область
|15 260
|15 652
|36,3
|36,6
|32,5
|30,6
|1,7
|1,4
|29,3
|31,3
|0,2
|0,2
|5544
|5731
|4953
|4784
|257
|214
|4478
|4895
|28
|28
|3%
|-3%
|-17%
|9%
|-1%
|г. Москва
|29 829
|34 454
|32,0
|34,4
|33,6
|22,9
|2,2
|2,7
|32,1
|39,5
|0,0
|0,5
|9553
|11839
|10025
|7905
|667
|945
|9579
|13601
|5
|164
|24%
|-21%
|42%
|42%
|3169%
|Северо-Западный федеральный округ
|20 074
|22 022
|34,7
|36,0
|34,5
|34,8
|1,6
|1,7
|28,8
|27,2
|0,4
|0,4
|6976
|7925
|6919
|7661
|331
|366
|5779
|5989
|70
|82
|14%
|11%
|11%
|4%
|16%
|Республика Карелия
|16 643
|19 730
|36,4
|32,3
|36,4
|42,7
|2,2
|2,2
|24,9
|22,6
|0,1
|0,2
|6061
|6367
|6054
|8429
|361
|442
|4143
|4456
|23
|37
|5%
|39%
|22%
|8%
|57%
|Республика Коми
|15 973
|16 246
|36,9
|41,0
|31,2
|27,6
|2,8
|1,9
|28,5
|28,9
|0,6
|0,6
|5891
|6658
|4980
|4483
|449
|308
|4551
|4700
|102
|96
|13%
|-10%
|-31%
|3%
|-5%
|Архангельская область
|20 065
|26 303
|33,7
|27,2
|36,8
|50,3
|1,2
|1,0
|27,9
|21,4
|0,3
|0,1
|6758
|7152
|7393
|13220
|246
|274
|5607
|5626
|62
|31
|6%
|79%
|11%
|0%
|-50%
|в том числе Ненецкий автономный округ
|22 948
|25 884
|33,2
|30,9
|33,2
|45,3
|1,9
|1,5
|31,6
|22,3
|0,0
|0,0
|7630
|8008
|7625
|11720
|433
|378
|7260
|5777
|0
|0
|5%
|54%
|-13%
|-20%
|#ДЕЛ/0!
|Архангельская область без
автономного округа
|19 950
|26 320
|33,7
|27,0
|37,0
|50,5
|1,2
|1,0
|27,8
|21,4
|0,3
|0,1
|6724
|7117
|7383
|13281
|239
|270
|5541
|5620
|64
|32
|6%
|80%
|13%
|1%
|-50%
|Вологодская область
|16 055
|17 494
|41,9
|42,7
|27,2
|30,2
|1,3
|1,5
|29,5
|24,9
|0,1
|0,6
|6720
|7474
|4369
|5291
|212
|269
|4736
|4362
|18
|98
|11%
|21%
|27%
|-8%
|456%
|Калининградская область
|13 948
|14 354
|40,4
|42,8
|33,7
|31,8
|2,3
|2,1
|23,5
|23,2
|0,1
|0,1
|5641
|6143
|4697
|4562
|327
|304
|3276
|3325
|8
|20
|9%
|-3%
|-7%
|1%
|165%
|Ленинградская область
|16 660
|20 626
|40,2
|38,4
|30,3
|36,6
|1,8
|1,5
|27,2
|23,0
|0,5
|0,6
|6704
|7913
|5042
|7546
|304
|301
|4526
|4752
|85
|115
|18%
|50%
|-1%
|5%
|36%
|Мурманская область
|23 994
|25 952
|31,8
|30,0
|32,9
|35,9
|2,5
|2,3
|31,1
|30,7
|1,6
|1,1
|7629
|7784
|7903
|9327
|603
|589
|7471
|7973
|388
|279
|2%
|18%
|-2%
|7%
|-28%
|Новгородская область
|14 575
|17 999
|39,0
|31,7
|28,1
|43,8
|0,7
|0,5
|32,0
|23,6
|0,2
|0,3
|5682
|5708
|4099
|7892
|100
|86
|4671
|4255
|22
|58
|0%
|93%
|-14%
|-9%
|164%
|Псковская область
|13 070
|14 461
|41,0
|39,3
|30,8
|34,3
|1,5
|2,0
|26,6
|24,3
|0,1
|0,0
|5360
|5680
|4024
|4963
|198
|296
|3481
|3518
|7
|5
|6%
|23%
|49%
|1%
|-23%
|г. Санкт-Петербург
|25 174
|25 939
|31,5
|36,3
|37,1
|31,1
|1,5
|1,7
|29,7
|30,5
|0,2
|0,3
|7933
|9418
|9343
|8075
|367
|449
|7471
|7921
|59
|76
|19%
|-14%
|22%
|6%
|28%
|Южный федеральный округ
|16 009
|16 270
|41,1
|42,1
|31,0
|30,6
|1,8
|1,7
|25,9
|25,5
|0,1
|0,1
|6586
|6853
|4968
|4972
|290
|275
|4152
|4156
|12
|14
|4%
|0%
|-5%
|0%
|18%
|Республика Адыгея
|14 805
|14 733
|38,9
|44,5
|35,6
|31,2
|0,8
|0,9
|24,4
|23,3
|0,2
|0,1
|5765
|6558
|5266
|4596
|122
|132
|3617
|3426
|34
|20
|14%
|-13%
|8%
|-5%
|-41%
|Республика Калмыкия
|10 983
|11 234
|36,1
|43,4
|37,4
|32,8
|0,9
|1,1
|25,5
|22,7
|0,0
|0,0
|3969
|4879
|4112
|3680
|99
|124
|2802
|2548
|1
|4
|23%
|-11%
|25%
|-9%
|195%
|Республика Крым
|13 274
|12 577
|45,2
|49,2
|33,7
|26,6
|1,0
|1,1
|19,9
|22,9
|0,2
|0,2
|5995
|6185
|4477
|3346
|139
|143
|2638
|2875
|25
|28
|3%
|-25%
|4%
|9%
|9%
|Краснодарский край
|17 249
|17 221
|41,8
|43,1
|30,7
|29,5
|1,8
|1,4
|25,6
|26,0
|0,0
|0,1
|7214
|7416
|5304
|5074
|319
|241
|4410
|4481
|3
|9
|3%
|-4%
|-24%
|2%
|258%
|Астраханская область
|15 899
|16 977
|41,7
|41,6
|31,0
|33,8
|2,0
|0,8
|25,1
|23,6
|0,2
|0,2
|6624
|7058
|4930
|5739
|325
|142
|3990
|4007
|30
|31
|7%
|16%
|-56%
|0%
|3%
|Волгоградская область
|14 788
|14 272
|40,3
|42,1
|33,3
|29,7
|1,4
|1,5
|24,8
|26,4
|0,2
|0,2
|5954
|6012
|4918
|4241
|212
|220
|3674
|3769
|31
|30
|1%
|-14%
|4%
|3%
|-3%
|Ростовская область
|17 094
|18 092
|39,2
|38,8
|29,3
|32,4
|2,2
|2,5
|29,3
|26,2
|0,0
|0,0
|6697
|7028
|5010
|5865
|383
|454
|5004
|4746
|0
|0
|5%
|17%
|19%
|-5%
|#ДЕЛ/0!
|г. Севастополь
|13 184
|17 080
|45,7
|39,1
|22,7
|33,8
|2,7
|2,5
|28,7
|24,5
|0,1
|0,1
|6023
|6676
|2998
|5776
|359
|428
|3785
|4181
|19
|19
|11%
|93%
|19%
|10%
|0%
|Северо-Кавказский федеральный округ
|12 600
|12 695
|43,8
|45,2
|33,7
|33,1
|0,8
|0,8
|21,6
|20,9
|0,0
|0,0
|5517
|5741
|4252
|4196
|106
|102
|2722
|2652
|3
|4
|4%
|-1%
|-4%
|-3%
|30%
|Республика Дагестан
|12 949
|12 755
|53,4
|52,9
|32,5
|32,4
|0,9
|0,6
|13,2
|14,1
|0,0
|0,0
|6921
|6748
|4206
|4137
|116
|73
|1705
|1796
|0
|0
|-2%
|-2%
|-37%
|5%
|#ДЕЛ/0!
|Республика Ингушетия
|9 787
|11 386
|63,8
|59,6
|24,5
|28,9
|0,0
|0,6
|11,7
|10,9
|0,0
|0,0
|6247
|6784
|2396
|3295
|0
|67
|1145
|1240
|0
|0
|9%
|38%
|#ДЕЛ/0!
|8%
|#ДЕЛ/0!
|Кабардино-Балкарская
Республика
|12 645
|10 205
|44,8
|50,2
|33,7
|27,4
|0,6
|0,6
|20,9
|21,8
|0,0
|0,0
|5669
|5120
|4257
|2795
|70
|62
|2648
|2228
|0
|0
|-10%
|-34%
|-12%
|-16%
|#ДЕЛ/0!
|Карачаево-Черкесская
Республика
|11 557
|12 381
|36,7
|38,2
|35,2
|33,1
|0,3
|0,3
|27,7
|28,0
|0,1
|0,4
|4243
|4729
|4066
|4101
|38
|37
|3201
|3461
|8
|52
|11%
|1%
|-3%
|8%
|559%
|Республика Северная
Осетия — Алания
|12 378
|11 811
|44,3
|47,4
|34,7
|31,7
|0,6
|0,6
|20,4
|20,3
|0,0
|0,0
|5490
|5598
|4290
|3745
|72
|75
|2526
|2392
|1
|1
|2%
|-13%
|5%
|-5%
|-51%
|Чеченская Республика
|11 972
|10 822
|33,2
|40,7
|46,2
|42,5
|0,0
|0,0
|20,5
|16,8
|0,0
|0,0
|3980
|4401
|5534
|4603
|0
|0
|2458
|1818
|0
|0
|11%
|-17%
|1328%
|-26%
|#ДЕЛ/0!
|Ставропольский край
|13 257
|14 898
|36,3
|37,2
|30,1
|32,0
|1,5
|1,5
|32,1
|29,2
|0,1
|0,0
|4809
|5548
|3985
|4772
|199
|223
|4256
|4350
|9
|5
|15%
|20%
|12%
|2%
|-42%
|Приволжский федеральный округ
|15 081
|16 224
|38,2
|37,0
|32,8
|34,8
|1,7
|1,8
|27,2
|25,9
|0,1
|0,5
|5756
|6003
|4944
|5641
|257
|298
|4102
|4197
|22
|85
|4%
|14%
|16%
|2%