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Москва купила телевизоры, а Татарстан — стройматериалы и алкоголь: как страна пережила локдаун

00:00, 21.08.2020

Национальные особенности потребления россиян в условиях пандемии коронавируса

Москва купила телевизоры, а Татарстан — стройматериалы и алкоголь: как страна пережила локдаун
Фото: Олег Тихонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила данные о затратах россиян на продукты и предметы обихода в первом и втором кварталах 2020 года — то есть до и во время самоизоляции. Судя по структуре расходов, будучи изолированными наши соотечественники выходили, можно сказать, только «за хлебом». Но перед тем, как запереться в квартирах, закупились впрок и непродовольственными товарами. Кто чем — покупки разнятся от региона к региону. Так, москвичи решили провести время у новеньких телевизоров и обновить другую бытовую технику, а татарстанцы в основном затеяли ремонт. Правда, запаслись жители республики не только стройматериалами, но и алкоголем в большом количестве. А вот жители Северного Кавказа, согласно статистике, во время локдауна то ли стали меньше есть, то ли чаще предпочитали магазинной продукции свою собственную — из личных хозяйств. Подробнее об особенностях потребления в России — в нашем обзоре.

Затраты упали на треть

С введением самоизоляции расходы россиян существенно снизились. По статистике, в апреле жители страны сделали на четверть меньше покупок, чем годом ранее. На этот месяц пришелся пик падения затрат, что и неудивительно с учетом нерабочих дней и жестких ограничений на выход из дома. К маю, когда население «расслабилось» и, устав от «заточения», стало нарушать режим изоляции, ситуация в торговле несколько выправилась, но не сильно. Уровень продаж достиг лишь 80,8% от показателей мая 2019 года. К июню он поднялся до 92,3%.

В обычные годы показатель расходов «месяц к месяцу» стабильно составляет более 100%, что отчасти объясняется инфляцией. Исключения были связаны, например, с экономическими причинами, когда люди начинали запасать деньги «на всякий случай». К примеру, в 2016 году показатель с января по июнь составлял от 93,8 до 95,7%. Ситуация была нестандартная, но до такого «проседания», как в этому году, все равно не доходило.

Примечательно, что до начала самоизоляции, в первом квартале 2020 года, россияне, напротив, рекордно потратились. В январе показатель расходов составил 102,7% от уровня прошлого года, в феврале — 104,7%, а в марте вообще 105,7%. Вероятно, дело тут не в инфляции (никаких ощутимых скачков в этот период не было), а в том, что жители страны закупались впрок. Сначала на фоне тревожных известий о нарастающей эпидемии — если помните, в магазинах за считанные дни смели с полок крупы, особенно гречку, средства гигиены, так что туалетная бумага стала дефицитным товаром. А уже в конце марта люди запасались продуктами и другими товарами на время предстоящей изоляции.

Единственные, у кого апрельские расходы оказались на уровне прошлого года, это жители Чукотского автономного округа. Говорит ли это о том, что они нарушали режим, или лишь о том, что изоляция не сильно изменила их привычный образ жизни, остается только догадываться. Также относительно небольшое снижение трат — до 95—97% продемонстрировали жители Рязанской, Томской и Новгородской областей, Ингушетии и Алтайского края. А вот больше всего сократили свое потребление в пяти регионах, причем все они находятся на юге страны — в Ростовской области, республиках Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, а также в Ставропольском крае. Тут уровень расходов составил две трети и менее от прошлогоднего показателя.

Весьма существенно упали расходы и у москвичей — 68,9% от уровня апреля прошлого года. Аналогичная картина у питерцев — 70,5%. В Поволжье больше всех экономили жители Башкортостана и Марий Эл (около 71%), меньше всех — население Оренбургской области и Мордовии (около 89%). Показатель татарстанцев — 72,4% от уровня расходов в апреле 2019 года.

Оборот розничной торговли по регионам РФ, июнь 2020 года

2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь
Российская Федерация 102,7 104,7 105,7 76,8 80,8 92,3 102,2 102,3 102,4 102,0 101,9 101,8 103,0 102,1 103,0 103,2 102,9 103,4 98,0 97,2 100,0 100,3 101,1 101,4 93,8 96,3 94,9 95,7 94,7 95,0
Центральный федеральный округ 103,5 105,8 105,9 75,2 79,7 97,6 102,1 102,7 103,1 102,1 101,5 102,6 104,6 102,5 103,3 104,3 104,8 105,6 98,1 98,1 101,3 101,3 102,0 100,8 93,6 96,4 94,8 94,8 93,1 95,2
Белгородская область 104,1 102,7 100,6 94,7 96,4 100,4 99,1 101,2 100,8 100,5 100,7 101,6 107,7 107,8 106,8 103,9 105,5 105,5 103,9 100,7 100,7 100,1 100,8 101,8 104,2 105,9 102,4 105,3 104,0 103,2
Брянская область 103,9 106,2 106,9 70,0 68,5 72,7 100,2 99,0 104,7 106,3 105,2 103,2 107,3 101,8 95,6 93,7 95,3 98,4 97,8 101,5 105,0 105,2 105,5 106,2 99,6 97,4 93,5 92,5 89,8 87,2
Владимирская область 103,6 105,7 108,4 94,9 93,2 93,1 100,0 98,8 99,5 98,4 100,5 100,5 103,2 102,7 103,7 103,2 103,8 105,5 98,9 97,3 102,6 99,7 103,6 102,2 95,8 101,1 95,7 98,2 97,4 97,4
Воронежская область 103,4 107,0 106,7 71,0 80,9 87,9 102,0 101,7 104,0 103,2 99,7 101,0 104,6 100,2 101,5 102,1 105,9 105,7 97,6 98,8 102,1 102,4 102,9 103,8 95,9 101,2 96,1 101,9 101,1 100,5
Ивановская область 106,2 104,9 101,9 78,3 79,9 86,4 94,1 97,5 100,6 104,1 104,2 102,2 99,0 100,6 100,1 101,8 100,9 103,1 105,9 106,4 106,9 102,2 104,3 104,4 97,6 90,5 93,5 95,4 92,2 91,4
Калужская область 98,9 101,2 106,1 89,8 89,8 93,5 105,0 104,8 101,1 102,7 104,3 104,1 102,6 101,9 104,0 102,3 102,1 103,2 98,9 97,6 97,1 98,7 97,9 98,0 90,6 91,1 95,6 97,1 97,1 99,8
Костромская область 101,0 102,5 107,4 83,6 89,0 96,2 103,9 103,7 102,1 103,6 101,1 100,2 104,9 102,1 102,6 101,0 102,7 103,9 99,8 100,0 99,7 101,1 100,9 99,8 97,3 99,4 97,8 102,2 100,1 100,8
Курская область 103,8 103,9 104,1 87,4 90,7 96,6 102,1 102,5 102,9 102,6 102,1 103,0 104,7 103,2 105,0 105,3 105,7 105,9 97,9 100,6 99,8 99,1 99,8 98,4 100,4 98,0 97,0 99,6 96,1 98,2
Липецкая область 102,7 103,1 104,8 82,7 85,5 87,8 104,3 103,5 102,0 102,8 101,7 102,6 106,5 103,6 104,3 103,8 104,8 105,2 97,8 100,2 100,0 100,1 101,2 100,8 98,2 103,3 98,9 95,4 94,5 95,6
Московская область 106,0 110,7 108,7 74,5 79,0 93,4 103,1 106,9 106,8 104,6 105,4 104,4 111,2 102,8 106,6 112,0 109,7 112,0 98,0 99,4 103,3 100,3 102,9 101,3 98,5 106,1 104,0 103,3 97,6 102,4
Орловская область 100,7 103,5 102,8 87,7 89,3 97,3 100,2 102,1 101,5 101,1 100,1 100,4 103,6 100,9 103,6 100,7 103,2 104,1 101,4 98,7 100,5 100,9 103,2 100,2 91,7 95,9 94,8 95,1 92,1 97,2
Рязанская область 107,0 106,6 108,5 97,4 92,6 94,7 103,8 103,4 103,6 102,9 102,8 105,8 104,5 103,1 104,0 103,8 102,7 103,8 101,0 100,6 101,5 100,1 104,3 101,1 92,7 99,5 93,7 96,6 91,5 91,7
Смоленская область 98,1 102,2 100,7 83,9 83,7 86,4 105,9 101,2 101,8 101,8 99,6 100,5 97,2 101,5 103,9 103,2 102,3 104,7 97,4 96,7 97,9 101,9 100,1 101,0 93,2 90,3 89,7 88,5 91,0 91,4
Тамбовская область 100,0 100,2 101,9 74,3 76,2 77,4 100,4 100,7 100,6 100,7 100,8 99,6 100,9 100,8 101,5 101,4 100,7 99,4 97,3 97,8 98,3 97,7 98,3 98,4 95,4 99,8 94,0 97,0 92,8 96,8
Тверская область 107,7 106,4 107,5 91,1 96,4 99,8 109,1 110,5 108,7 107,1 104,0 103,3 101,9 99,0 103,8 102,8 104,6 105,5 91,8 92,8 95,0 94,7 94,1 95,2 91,2 95,9 94,5 95,1 96,7 95,8
Тульская область 106,1 107,0 107,0 83,7 82,5 83,0 101,9 101,9 105,1 104,9 105,6 104,2 106,2 105,4 102,8 102,4 101,8 101,8 95,2 102,8 103,4 103,5 103,3 103,6 99,4 97,4 92,3 94,4 91,6 93,4
Ярославская область 99,5 101,9 101,3 77,6 80,3 84,6 102,8 99,9 100,9 101,4 101,1 100,3 104,5 102,0 101,6 100,0 101,6 102,7 93,9 98,3 102,6 104,3 103,6 105,5 94,3 93,1 95,6 97,2 97,5 94,9
город Москва 102,6 104,3 105,2 68,9 73,7 105,0 101,7 101,3 101,6 100,3 99,2 102,0 102,0 102,3 102,1 102,5 103,7 103,9 97,9 96,4 100,6 102,1 101,8 99,8 89,5 90,8 90,1 88,9 88,8 90,9
Северо-Западный федеральный округ 103,2 106,2 108,2 80,0 85,7 93,9 102,5 102,9 102,6 103,2 101,2 102,3 102,9 103,1 103,8 104,5 104,1 103,2 100,5 99,7 102,6 101,3 102,2 103,6 94,6 98,4 97,8 99,1 100,0 98,1
Республика Карелия 104,5 106,4 106,4 86,6 90,4 101,1 101,9 99,2 101,9 101,3 100,5 101,9 104,4 104,0 104,1 104,7 104,8 108,1 98,4 98,7 101,5 99,5 101,8 100,5 96,6 99,8 97,0 96,5 95,9 94,4
Республика Коми 100,7 100,5 99,5 88,8 96,2 101,5 100,0 100,0 100,2 100,2 100,1 100,0 100,9 99,4 100,3 100,4 97,1 103,3 98,6 99,0 100,0 98,8 101,6 99,0 91,7 91,0 88,8 90,6 91,5 89,5
Архангельская область 100,9 103,3 103,5 85,4 87,0 93,8 103,0 102,7 103,0 100,9 100,6 100,3 103,1 103,2 104,1 101,6 102,3 104,0 99,0 97,6 99,8 101,6 103,4 101,9 97,3 97,5 97,1 98,0 96,5 96,2
в том числе Ненецкий автономный округ 101,7 104,7 101,5 90,4 92,1 98,2 103,1 102,3 100,5 97,9 95,0 97,1 100,8 101,2 102,7 99,7 101,1 102,3 96,4 95,8 99,6 108,3 109,4 104,9 100,7 98,3 98,3 93,1 94,5 93,1
Архангельская область без автономного округа 100,9 103,2 103,5 85,2 86,8 93,6 103,0 102,7 103,1 101,1 100,8 100,4 103,2 103,3 104,1 101,7 102,4 104,1 99,1 97,7 99,8 101,4 103,2 101,8 97,1 97,5 97,0 98,1 96,5 96,2
Вологодская область 105,9 107,2 107,1 85,1 91,9 100,4 101,4 104,5 103,7 107,1 108,4 103,7 108,1 106,8 109,8 110,7 100,6 100,5 93,7 94,3 98,8 97,3 99,5 103,0 106,4 104,3 90,9 88,1 92,5 95,9
Калининградская область 102,2 102,2 106,5 76,6 87,8 98,8 102,3 103,4 101,5 103,8 101,6 99,9 103,3 104,3 107,3 102,9 105,1 109,6 96,3 97,1 98,4 105,0 104,2 104,2 99,7 97,0 101,1 97,6 99,2 98,3
Ленинградская область 108,5 110,4 114,1 91,1 92,4 98,5 102,4 104,1 103,6 107,1 106,5 107,6 105,0 104,8 107,6 105,3 107,4 105,9 105,3 105,0 104,4 104,4 101,0 102,2 95,7 100,1 100,8 103,2 105,2 104,2
Мурманская область 99,2 99,3 100,9 89,1 91,9 104,6 99,3 99,5 99,6 99,2 99,3 102,9 100,8 101,5 100,7 100,3 100,7 100,1 99,7 98,1 101,7 96,8 99,4 101,5 95,6 96,4 96,8 96,5 97,0 91,9
Новгородская область 100,1 100,8 102,1 95,2 97,2 101,5 99,7 98,8 99,9 97,4 99,8 99,0 98,0 100,4 101,9 100,5 100,2 100,1 98,0 98,5 99,1 96,0 96,7 95,1 94,1 96,8 94,6 95,8 95,4 95,5
Псковская область 102,7 105,0 104,3 92,1 92,9 100,1 102,8 101,2 106,3 105,6 108,4 106,0 100,1 101,7 102,1 101,4 98,7 101,8 104,4 103,4 103,1 101,4 102,5 103,5 84,5 91,4 88,1 89,5 86,6 90,0
город Санкт-Петербург 102,8 107,9 110,4 70,5 77,1 85,9 103,6 103,9 102,8 103,2 98,8 101,4 102,6 102,8 102,6 105,8 105,7 102,2 101,2 99,7 104,4 101,9 103,3 106,2 92,5 99,2 99,9 102,4 103,5 100,2
Южный федеральный округ 103,3 104,4 107,1 70,9 75,4 89,9 101,6 102,2 102,5 103,5 103,0 102,6 102,3 101,8 103,1 103,5 103,6 103,9 100,6 97,2 99,0 100,6 99,5 101,5 95,6 98,0 99,2 98,4 100,9 101,7
Республика Адыгея 103,5 109,3 115,8 69,5 76,0 96,7 101,6 106,7 106,3 108,8 105,6 103,4 103,3 103,1 111,7 110,6 108,0 105,8 103,3 102,0 95,9 97,0 105,5 106,4 97,5 100,6 103,0 110,0 104,1 106,7
Республика Калмыкия 104,9 104,3 105,9 83,1 92,0 102,1 105,4 106,9 103,3 100,2 101,4 96,7 98,9 99,6 103,3 105,3 105,9 111,5 96,6 96,2 97,3 97,9 100,4 99,5 100,3 106,5 100,2 99,8 95,4 98,2
Республика Крым 110,8 106,0 106,1 77,7 77,8 79,1 103,0 102,4 100,3 106,5 104,8 100,0 105,2 103,3 104,9 102,6 105,6 109,8 90,8 92,1 92,2 103,5 101,4 108,8 99,8 104,0 113,0 102,3 108,1 102,8
Краснодарский край 102,9 104,1 108,0 68,8 73,8 87,0 101,3 101,8 101,6 104,3 104,5 103,5 101,5 100,8 102,4 103,8 103,1 103,5 103,9 97,0 100,5 102,6 98,6 102,0 95,4 98,5 100,3 96,7 102,2 104,7
Астраханская область 99,9 100,7 102,4 79,8 83,6 91,3 102,4 102,3 102,1 99,7 99,9 98,6 101,3 100,9 101,0 101,0 101,2 103,7 94,0 92,9 94,9 96,2 98,2 95,8 90,3 91,6 84,1 92,1 89,3 90,4
Волгоградская область 99,2 102,3 105,6 78,3 79,9 87,6 102,3 104,5 105,1 104,4 102,6 105,3 102,5 101,2 102,3 102,6 103,1 101,4 100,1 98,4 101,8 102,6 102,5 101,7 92,5 93,8 93,2 92,8 93,7 93,6
Ростовская область 104,0 105,5 106,9 66,9 71,7 96,6 101,1 101,3 102,9 101,7 101,2 101,7 103,0 103,1 103,4 103,5 104,0 103,6 97,6 98,4 99,3 98,1 98,9 99,6 96,5 96,6 96,5 97,1 97,3 97,1
город Севастополь 102,6 101,7 101,7 70,3 81,8 82,4 102,2 97,8 101,8 99,4 100,1 100,9 102,2 102,5 102,9 101,4 101,6 101,4 125,9 102,9 86,6 91,6 95,6 97,9 102,9 123,3 138,0 173,1 172,7 174,1
Северо-Кавказский федеральный округ 101,8 101,4 105,3 65,1 70,6 84,1 102,0 100,1 98,8 100,9 100,5 101,5 100,7 98,8 101,1 100,3 102,0 101,0 98,1 99,5 101,8 102,4 101,4 103,3 96,6 99,3 96,9 97,0 95,5 91,0
Республика Дагестан 102,1 100,1 108,1 62,1 70,8 82,9 103,7 98,4 95,5 99,0 99,4 101,5 95,6 95,3 98,4 97,5 102,4 100,2 99,8 101,0 100,4 101,3 102,3 101,9 101,1 101,8 102,0 102,8 96,2 89,5
Республика Ингушетия 96,5 99,2 101,8 95,2 91,2 93,3 103,0 101,1 104,3 101,8 103,2 104,6 107,2 100,8 104,9 109,5 106,6 108,9 100,8 100,3 101,7 99,5 99,2 101,8 98,2 113,2 109,2 98,8 105,6 100,6
Кабардино-Балкарская Республика 100,6 100,9 105,6 66,9 70,6 73,5 101,6 101,6 101,6 100,5 101,6 100,8 100,6 100,2 99,7 100,2 100,4 100,4 98,5 98,4 99,2 98,4 99,5 99,5 98,0 100,6 99,2 99,8 99,3 99,0
Карачаево-Черкесская Республика 100,6 101,4 101,7 67,2 68,0 73,7 100,7 102,7 103,3 101,6 100,7 101,1 102,7 101,6 102,1 103,0 101,2 102,0 98,8 98,9 96,5 96,6 98,7 97,9 89,5 93,7 94,7 95,1 94,4 96,0
Республика Северная Осетия — Алания 100,9 100,3 104,0 66,9 72,1 74,9 100,6 99,7 100,0 100,2 101,9 100,7 100,6 101,2 101,7 102,6 100,4 102,1 99,0 98,6 99,1 99,5 99,7 101,0 97,2 96,0 96,7 97,6 97,6 95,6
Чеченская Республика 101,6 102,2 102,5 70,7 70,4 80,4 100,6 101,0 99,9 99,9 100,6 97,6 99,3 97,6 99,8 93,3 94,4 99,2 102,0 99,1 94,0 96,9 97,0 104,5 89,3 93,4 98,0 101,8 102,2 94,8
Ставропольский край 102,3 102,9 104,4 63,3 68,8 90,1 101,3 100,8 100,0 103,2 100,9 103,0 105,2 101,3 103,9 104,1 104,5 101,8 94,4 98,5 107,4 107,6 103,3 106,4 94,7 99,0 90,4 88,3 90,3 87,1
Приволжский федеральный округ 102,7 104,9 107,0 76,9 82,9 91,3 102,1 102,3 102,6 102,3 101,8 100,4 103,9 103,3 104,2 103,8 103,5 104,7 99,7 99,3 101,5 100,8 101,4 102,0 96,8 98,0 96,5 97,9 96,7 96,0
Республика Башкортостан 102,3 102,7 109,1 70,9 80,9 96,9 103,1 103,2 103,2 103,7 103,4 102,4 103,4 103,5 103,5 104,4 103,8 104,5 100,9 100,6 110,6 104,2 104,4 98,6 91,5 91,6 92,1 92,6 94,5 96,5
Республика Марий Эл 103,2 106,9 108,3 70,8 75,9 84,1 100,3 100,3 99,9 99,8 102,2 99,7 106,3 106,0 108,3 106,5 104,6 103,6 98,8 99,7 101,1 100,3 99,8 100,3 91,8 94,1 92,2 95,6 98,3 96,8
Республика Мордовия 97,7 104,2 106,4 88,6 93,1 101,1 103,5 101,1 98,3 108,2 108,1 104,0 106,5 109,9 108,3 104,9 100,6 106,4 102,0 100,8 102,9 92,8 102,3 100,3 100,6 99,2 101,4 106,5 97,8 100,4
Республика Татарстан 103,3 104,2 106,9 72,4 78,3 85,7 104,0 103,7 104,2 103,1 100,2 97,1 107,1 105,2 104,5 103,3 104,6 104,5 99,4 102,2 99,1 103,7 101,2 108,2 101,6 95,2 99,3 99,5 99,9 97,9
Удмуртская Республика 100,3 101,2 100,0 73,9 84,1 92,9 100,0 103,7 104,9 100,0 102,5 100,6 104,5 100,1 98,5 99,5 101,8 104,2 94,8 99,4 102,8 104,2 99,6 100,6 99,2 101,3 102,0 100,5 103,0 101,1
Чувашская Республика 102,9 105,7 103,5 77,6 78,3 83,8 102,9 102,4 103,3 106,4 107,0 107,1 105,7 107,7 109,7 107,2 103,6 104,4 100,0 97,2 99,9 98,2 100,7 99,4 90,9 93,4 89,7 96,6 94,2 100,3
Пермский край 104,7 108,0 107,6 72,4 78,5 85,6 101,8 100,9 102,7 102,9 102,8 99,6 103,5 103,9 104,2 105,3 103,5 106,3 99,3 98,0 98,8 98,1 98,5 101,9 93,5 96,4 93,2 91,6 93,7 90,2
Кировская область 101,0 103,9 102,8 77,8 82,3 89,1 100,7 101,3 102,2 101,3 101,6 100,2 106,1 103,7 104,6 105,8 104,2 104,6 97,6 97,0 99,6 98,3 100,4 101,3 96,3 96,7 93,9 94,2 93,5 94,2
Нижегородская область 104,9 106,3 107,9 75,5 78,1 87,2 100,4 101,8 101,1 100,8 99,8 98,6 100,3 100,7 105,1 102,5 105,2 106,5 101,7 100,0 99,3 99,6 102,1 102,5 100,5 102,8 101,0 105,8 100,5 98,7
Оренбургская область 101,8 104,9 105,4 89,5 90,9 93,8 101,5 101,8 103,5 101,1 102,6 103,8 105,2 103,7 103,1 100,7 100,3 100,3 97,2 97,3 100,2 100,5 104,2 106,0 101,3 101,1 100,0 103,0 98,4 95,3
Пензенская область 103,4 104,4 106,4 84,5 82,1 93,8 105,4 100,1 99,6 98,6 101,2 100,3 101,7 100,5 99,1 104,2 104,1 105,5 100,5 99,3 103,0 101,6 104,1 101,9 97,6 100,2 94,3 94,1 92,5 90,7
Самарская область 100,1 105,0 108,6 80,6 86,2 92,0 100,1 101,5 101,9 101,7 100,7 100,2 103,6 103,5 106,2 105,5 102,1 103,5 100,1 96,8 98,7 97,8 98,4 97,8 96,1 103,2 95,8 97,3 93,5 94,3
Саратовская область 104,1 107,2 108,8 83,7 91,6 100,4 101,5 102,5 102,3 101,7 100,8 100,7 104,1 102,6 102,9 103,1 103,9 106,6 99,9 98,4 101,5 101,3 104,7 101,9 95,3 100,7 96,5 96,8 93,7 94,7
Ульяновская область 101,0 102,4 103,6 85,2 94,5 98,2 103,7 104,9 102,4 104,0 104,2 103,3 101,3 100,1 104,2 101,8 100,7 100,6 98,3 99,4 100,9 99,2 97,4 99,5 92,2 94,9 93,1 98,0 99,9 96,9
Уральский федеральный округ 101,6 104,8 105,5 85,3 87,2 93,0 102,5 102,3 103,4 102,2 102,9 101,2 105,6 106,2 103,9 103,4 101,8 104,3 96,1 92,6 96,0 97,5 99,1 98,7 90,4 94,4 92,9 96,1 92,8 93,0
Курганская область 100,2 102,6 104,3 80,3 82,0 96,6 100,0 100,2 100,6 100,6 101,4 100,5 100,6 100,5 100,4 100,9 99,8 101,6 99,9 97,2 100,5 101,1 99,8 99,3 86,7 90,4 89,0 90,5 92,2 92,3
Свердловская область 101,2 103,4 103,1 84,2 83,7 87,4 101,5 101,9 102,1 102,3 102,9 101,1 101,7 101,7 101,1 101,8 101,2 103,2 96,9 93,2 96,3 95,5 96,2 95,8 90,7 98,0 95,1 98,5 93,3 92,9
Тюменская область 101,5 106,0 104,5 84,8 89,4 95,9 103,9 101,5 102,8 102,5 103,6 101,9 111,6 111,7 109,1 105,1 101,7 105,4 94,9 93,5 96,5 101,2 104,5 103,4 92,1 93,3 93,5 97,1 93,5 92,8
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 101,3 104,2 100,2 83,5 91,1 94,1 100,1 100,2 103,8 102,3 103,3 101,2 111,4 111,6 109,6 104,6 100,9 106,1 93,2 91,7 94,5 99,6 102,2 101,7 91,1 92,7 92,5 96,2 92,4 92,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 101,6 102,1 100,1 83,0 88,2 97,8 100,8 99,3 100,0 103,6 105,2 104,5 110,5 115,6 114,9 107,1 98,8 98,7 93,4 90,5 92,3 101,0 110,1 107,3 94,7 95,9 95,9 101,0 93,8 91,4
Тюменская область без автономных округов 101,8 109,7 111,3 87,0 87,9 97,3 109,7 103,9 102,7 102,4 103,3 101,8 112,2 110,3 106,2 105,0 103,8 107,1 96,8 95,8 99,7 102,2 104,3 101,7 91,8 92,3 93,2 96,0 93,6 92,9
Челябинская область 102,9 105,8 112,6 89,3 91,5 98,0 102,6 105,2 107,9 102,0 102,2 100,5 104,4 106,8 101,2 104,1 103,9 105,0 95,5 88,8 93,5 94,4 95,7 96,4 88,0 89,5 88,1 90,4 90,9 93,7
Сибирский федеральный округ 102,7 104,1 103,5 84,4 86,9 90,0 104,6 103,7 103,1 101,8 103,4 102,2 101,7 102,2 103,1 103,9 102,9 104,1 99,3 99,0 102,4 102,2 103,7 103,1 93,5 95,5 93,9 94,2 93,0 94,5
Республика Алтай 99,9 100,5 98,2 84,4 82,7 91,3 106,0 108,1 109,8 108,6 111,7 107,7 104,7 109,8 99,9 106,5 103,4 106,5 102,7 94,8 105,9 98,8 108,3 109,6 97,4 105,8 98,9 107,8 100,8 91,6
Республика Бурятия

















97,9 98,0 97,5 97,2 97,8 101,2 107,6 107,3 100,2 91,0 93,0 93,2
Республика Тыва 105,3 105,1 104,3 77,3 79,7 84,7 103,7 102,9 107,9 107,5 107,5 106,4 102,0 103,9 106,2 104,5 104,5 106,1 96,7 101,7 106,8 106,8 105,9 101,7 104,3 105,5 96,1 93,4 91,9 92,3
Республика Хакасия 102,2 103,4 101,2 92,0 90,2 92,6 103,7 102,0 99,8 102,2 100,6 103,2 100,8 100,7 104,4 102,9 106,8 103,7 100,2 105,2 105,5 102,4 102,6 99,0 98,1 95,5 89,4 92,5 96,7 99,9
Алтайский край 101,4 102,8 101,3 97,1 98,3 94,7 103,7 104,3 103,7 100,1 102,9 95,9 100,4 101,3 102,4 102,7 99,4 102,0 94,8 99,1 99,8 100,3 102,5 103,8 89,7 92,3 92,2 94,2 92,8 96,2
Забайкальский край

















98,2 97,3 97,9 99,7 100,1 99,3 92,3 96,9 95,9 96,9 97,1 97,6
Красноярский край 104,5 104,7 100,5 76,5 79,0 85,5 102,8 101,9 104,3 103,0 103,4 104,1 99,8 101,4 102,2 103,1 102,7 102,0 97,6 96,5 100,2 98,9 100,1 99,1 93,8 95,1 95,6 99,5 96,1 98,5
Иркутская область 104,0 104,8 103,8 69,3 76,3 83,5 107,2 105,2 105,2 103,9 104,9 107,2 100,6 102,4 102,5 105,4 105,3 106,0 100,8 101,2 102,8 103,3 103,7 101,0 96,1 97,3 96,6 93,9 90,8 92,3
Кемеровская область 102,9 104,6 104,4 91,0 90,4 94,3 104,5 105,1 104,0 98,8 101,9 101,4 101,8 99,2 102,2 102,0 100,4 105,3 97,4 96,7 103,1 104,5 106,9 103,5 87,5 93,7 88,8 90,0 88,6 90,5
Новосибирская область 100,0 103,9 107,5 92,2 92,9 93,8 108,1 105,2 99,7 101,6 103,7 101,3 106,0 106,5 107,0 106,8 104,3 105,9 96,9 95,1 102,7 102,4 107,0 107,1 96,3 96,6 95,0 94,8 93,3 95,6
Омская область 102,0 101,7 100,9 73,0 75,2 81,9 101,4 101,6 101,6 101,3 103,3 101,9 99,8 99,5 101,1 101,8 101,4 103,3 110,2 108,4 110,4 109,7 109,0 108,9 85,3 87,6 86,0 88,2 89,3 87,0
Томская область 105,3 108,0 108,4 96,1 97,5 99,0 102,5 101,4 104,6 102,2 102,8 100,8 103,4 104,6 102,5 105,8 106,7 103,5 99,9 99,7 100,7 100,6 99,2 102,1 96,3 98,1 100,8 96,8 96,3 98,7
Дальневосточный федеральный округ 104,3 103,4 103,3 82,3 84,6 88,2 105,2 104,1 103,3 102,5 102,5 102,9 101,5 102,4 103,2 102,4 102,5 103,0 99,0 98,7 100,8 102,7 103,5 104,5 98,7 102,4 98,2 99,1 96,5 94,5
Республика Бурятия 106,7 108,4 105,2 84,0 87,0 92,6 106,7 103,2 106,2 102,6 102,6 100,5 99,1 99,7 100,5 100,5 100,1 99,7











Республика Саха (Якутия) 102,1 102,1 102,2 71,6 68,9 64,3 105,7 104,8 103,6 104,3 101,5 104,1 106,8 108,5 109,5 106,5 105,3 104,8 99,7 99,4 99,7 99,9 98,8 100,4 99,8 99,8 99,9 97,6 99,7 100,2
Забайкальский край 101,6 101,5 101,3 84,6 82,2 92,6 101,7 102,4 102,3 101,7 101,8 100,9 100,7 101,6 100,5 100,5 101,5 101,5











Камчатский край 102,6 102,4 103,2 86,5 91,1 95,6 103,3 103,1 102,3 104,5 104,4 102,8 104,0 105,1 101,6 101,7 103,7 104,0 96,1 99,6 103,5 101,0 100,6 100,9 104,8 102,3 103,8 102,4 97,8 94,2
Приморский край 105,8 102,0 102,5 78,1 76,3 79,6 111,5 107,9 103,6 101,4 103,6 104,3 99,4 101,0 102,4 103,7 103,4 105,5 96,4 96,6 104,7 106,9 109,1 109,7 99,0 106,9 98,6 97,4 94,8 89,1
Хабаровский край 104,7 104,9 104,8 83,1 86,8 93,0 100,8 101,5 101,6 102,3 102,0 102,8 102,7 101,2 102,7 102,3 102,1 101,9 102,6 102,8 100,6 102,1 102,2 103,6 100,7 102,2 99,2 102,1 99,4 96,7
Амурская область 102,5 101,3 101,9 92,9 93,4 94,0 104,2 103,5 103,5 100,6 101,4 101,9 100,9 102,8 102,8 100,3 101,1 101,8 98,7 95,5 94,9 101,3 105,0 106,0 95,3 100,8 98,6 99,1 90,4 93,1
Магаданская область 101,4 100,6 100,4 85,0 88,3 89,6 101,9 104,9 105,9 103,3 101,8 100,9 103,6 102,9 100,8 102,1 101,7 101,6 100,0 99,9 100,1 93,3 93,5 95,1 100,2 98,1 96,2 104,6 101,1 99,5
Сахалинская область 105,3 105,2 105,8 85,0 99,8 101,8 102,8 102,9 102,9 105,4 102,9 103,5 101,0 102,4 105,2 101,0 102,4 102,2 98,0 98,1 99,1 100,5 99,6 101,3 95,4 99,4 92,5 98,2 97,2 95,9
Еврейская авт. область 102,8 101,7 101,1 74,1 73,5 85,9 100,6 102,1 105,9 103,8 103,7 105,2 100,2 104,2 103,0 106,0 105,1 104,8 97,7 96,7 98,5 97,4 97,0 97,3 91,3 92,1 90,7 89,8 91,3 91,5
Чукотский авт. округ 100,4 102,4 101,2 100,0 100,2 100,3 104,3 103,5 101,8 103,1 101,1 104,0 100,8 101,3 105,7 86,4 105,0 105,0 104,9 102,2 100,0 116,2 108,5 100,4 102,3 102,1 105,5 113,0 104,0 116,7

Кавказцы сэкономили на продуктах?

Структура апрельских расходов показала, что россияне в основном экономили на непродовольственных товарах, что и понятно. Сегмент розничной торговли пищевыми продуктами в России снизился до 90,8% от уровня прошлого года.

А вот непродовольственная торговля провалилась гораздо сильнее — до 63,6% от уровня прошлого года. Причем особенно заметен провал, опять же, в основном на территории юга страны: в Кабардино-Балкарии показатель снизился до 40,4%, в Чечне — до 39,5%, а в Дагестане — вообще до 34,7%. То есть, дагестанцы тратились на одежду, технику и другие вещи на две трети меньше, чем в апреле 2019 года.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами по регионам РФ, июнь 2020 года

2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь
Российская Федерация 103,0 105,6 106,5 63,6 70,8 88,7 102,2 102,7 102,5 102,2 101,6 101,9 103,1 102,0 103,0 103,6 103,1 103,0 98,7 98,0 100,7 100,6 101,5 102,6 93,3 96,0 94,9 96,1 95,3 95,4
Центральный федеральный округ 104,1 107,2 107,2 60,7 69,2 96,1 102,3 103,8 104,0 102,7 101,0 103,1 105,6 101,2 102,8 104,1 104,0 104,4 97,6 99,0 101,0 100,3 100,8 100,9 92,6 96,1 94,7 95,2 94,1 95,7
Белгородская область 103,6 100,6 98,2 89,6 92,0 97,0 97,3 101,5 100,3 100,2 99,9 101,7 109,6 109,2 106,8 103,4 105,6 102,6 104,5 101,1 99,9 99,8 99,1 102,8 112,3 113,3 108,9 110,4 107,9 103,4
Брянская область 102,5 104,8 103,8 40,5 40,7 49,8 104,1 104,0 110,0 109,8 106,1 100,6 109,4 100,5 92,9 91,6 92,7 97,4 96,2 103,2 109,0 109,0 109,8 112,8 99,9 94,5 90,1 88,6 87,4 81,0
Владимирская область 102,5 105,1 109,6 84,6 85,8 89,0 101,3 101,8 100,2 97,8 101,2 98,2 103,3 101,8 102,6 101,6 101,1 103,8 98,5 100,5 102,6 99,6 103,6 102,9 90,6 91,7 90,4 95,7 95,3 96,3
Воронежская область 103,3 107,5 108,6 52,3 64,9 83,2 101,3 103,3 105,6 103,8 99,2 101,3 105,1 100,4 103,5 105,0 109,2 106,6 99,2 98,6 99,8 101,5 102,6 105,5 96,4 101,5 96,1 102,6 99,0 97,3
Ивановская область 105,9 101,5 95,7 64,7 72,2 82,4 89,3 91,5 97,6 98,3 100,6 97,2 95,8 101,2 100,2 105,4 99,4 100,7 109,6 108,8 102,9 102,9 105,2 107,1 97,5 85,4 97,6 91,0 89,0 88,6
Калужская область 98,2 100,4 103,1 75,0 75,1 87,2 104,6 105,1 101,4 103,2 105,1 104,8 102,4 101,5 103,4 102,0 100,9 100,7 98,1 96,9 96,4 98,1 97,0 98,5 90,8 92,7 98,0 98,8 98,7 101,6
Костромская область 101,9 103,6 106,5 70,5 75,2 89,9 103,5 103,7 102,2 103,8 100,0 98,7 104,3 100,9 101,2 101,8 103,4 105,1 99,4 100,6 100,1 101,3 103,5 102,1 100,0 98,4 98,5 102,8 99,3 100,9
Курская область 104,9 103,2 103,6 80,3 85,6 96,8 101,5 104,2 104,8 104,0 103,6 104,3 106,0 103,0 103,8 105,5 103,8 102,6 99,0 100,0 99,5 99,6 101,5 101,8 94,8 93,2 93,3 96,1 92,9 95,5
Липецкая область 103,6 103,6 105,4 63,3 70,5 76,0 102,9 104,3 102,1 103,5 102,5 103,0 105,4 103,7 104,6 103,3 102,9 102,8 97,7 97,8 98,6 100,5 100,8 101,9 99,1 105,9 98,4 92,6 92,9 92,1
Московская область 110,0 117,4 113,7 57,4 65,8 93,4 104,7 110,0 108,8 105,0 105,6 108,7 113,9 96,1 103,8 115,0 110,9 109,1 98,2 105,7 106,4 98,9 102,8 105,1 96,6 108,3 106,2 104,6 99,0 103,2
Орловская область 100,5 104,7 104,4 82,0 85,3 96,7 99,1 102,9 102,0 101,2 99,8 100,7 101,3 100,2 102,7 101,0 103,6 101,7 104,1 98,0 98,0 99,1 102,6 100,0 88,2 91,3 93,2 92,9 88,5 94,4
Рязанская область 105,8 103,0 108,1 91,3 90,1 100,5 104,6 104,6 104,0 104,0 105,5 106,6 104,5 103,4 104,1 103,5 104,0 104,5 101,1 100,1 102,9 102,1 104,0 102,0 88,7 99,8 92,2 93,3 86,8 87,6
Смоленская область 93,1 97,9 97,8 71,4 72,2 78,0 107,3 102,0 104,4 103,1 99,3 101,0 95,7 103,7 107,1 105,9 103,4 104,8 101,6 97,8 96,6 100,8 100,2 101,5 92,9 89,0 98,1 87,3 90,4 92,9
Тамбовская область 98,8 101,6 100,5 67,7 76,7 80,1 102,7 103,4 104,2 102,1 102,1 99,7 99,3 105,6 101,0 103,1 102,8 101,6 97,5 91,8 97,6 97,1 107,9 104,8 97,8 100,9 89,3 94,0 81,1 85,6
Тверская область 109,0 105,2 107,7 81,8 92,6 101,0 108,8 111,3 107,6 108,2 104,7 101,6 102,2 99,1 107,9 106,6 107,0 108,0 90,7 90,5 91,1 90,0 91,0 91,1 86,3 92,3 92,7 93,1 96,2 97,4
Тульская область 105,2 106,7 106,6 85,3 82,0 83,1 103,8 103,5 107,3 107,0 108,0 106,4 107,0 106,0 102,0 102,7 103,1 101,6 93,7 101,8 103,7 102,5 103,0 102,7 98,5 95,6 89,3 92,5 88,4 91,6
Ярославская область 95,4 97,0 96,6 57,6 66,2 72,3 106,1 103,1 105,3 107,3 103,1 100,0 110,7 105,8 100,5 101,0 105,2 103,2 88,4 94,6 102,5 102,7 99,7 105,4 93,0 87,3 89,8 97,1 93,7 89,6
г. Москва 102,0 104,5 106,0 52,6 60,9 105,0 100,9 100,8 101,3 100,5 96,9 101,0 102,1 102,0 102,1 99,3 100,4 102,7 96,3 95,5 98,9 100,6 98,8 96,6 87,4 89,1 88,5 89,2 91,4 93,4
Северо-Западный федеральный округ 103,2 106,9 109,3 66,1 74,9 87,7 106,7 105,1 103,2 103,9 101,2 102,8 102,1 105,8 106,0 107,7 106,5 104,8 102,3 99,4 103,7 102,2 105,0 107,8 91,6 96,2 97,6 99,9 100,8 96,9
Республика Карелия 110,0 110,8 106,8 80,3 86,4 97,6 99,0 100,5 97,8 103,2 101,2 104,6 109,3 108,9 111,4 112,4 107,4 113,3 99,8 99,2 101,7 99,0 106,9 104,3 95,5 100,2 96,7 94,3 94,6 93,3
Республика Коми 101,3 100,9 98,8 83,0 90,9 97,8 101,8 102,4 100,7 100,1 101,1 100,0 101,5 99,3 101,1 100,5 96,4 104,0 99,9 101,2 99,8 100,7 103,3 99,8 92,6 91,3 90,3 91,4 94,2 92,7
Архангельская область 99,7 102,5 104,1 77,5 80,7 91,6 104,7 105,5 104,5 102,2 101,4 101,8 103,4 104,7 106,0 102,2 104,6 105,5 103,7 101,0 104,7 107,3 111,1 110,9 97,7 96,0 96,1 98,5 94,0 95,2
в том числе Ненецкий автономный округ 105,5 108,6 103,2 89,8 91,0 97,9 105,1 102,8 98,3 96,5 89,5 98,0 100,2 101,1 104,3 96,7 99,3 99,8 100,2 98,8 108,4 126,4 121,7 111,1 104,6 94,8 98,7 90,1 96,6 99,5
Архангельская область без автономного округа 99,5 102,3 104,1 77,2 80,4 91,4 104,7 105,6 104,7 102,4 101,7 101,9 103,5 104,8 106,0 102,4 104,7 105,7 103,8 101,1 104,6 106,7 110,9 110,9 97,5 96,0 96,0 98,7 93,8 95,1
Вологодская область 109,5 111,1 112,9 71,4 77,1 86,8 103,2 105,0 103,3 112,0 112,4 105,2 108,6 109,4 111,7 114,3 101,1 100,4 88,0 93,0 98,2 97,5 106,5 110,3 103,8 99,1 92,1 87,9 90,6 93,6
Калининградская область 103,8 103,5 101,9 50,5 72,6 95,0 103,0 101,5 99,0 105,8 101,6 98,3 103,2 103,1 110,3 97,7 102,3 113,6 90,2 97,7 102,1 108,3 111,3 108,3 102,1 97,0 99,0 101,5 100,3 99,4
Ленинградская область 112,1 112,3 115,3 74,7 78,6 90,7 105,6 109,2 109,5 114,1 114,3 114,4 111,1 114,4 111,5 109,4 109,7 109,1 106,0 104,4 107,5 104,9 104,2 105,2 90,2 93,8 94,6 99,3 102,1 100,8
Мурманская область 99,0 98,3 99,0 87,3 90,5 104,3 99,2 99,7 102,0 97,2 99,3 100,6 96,0 101,0 102,0 97,6 99,7 99,4 106,2 100,8 95,5 100,5 101,7 105,3 99,4 100,5 100,2 99,8 99,8 93,4
Новгородская область 98,6 99,9 100,7 81,7 88,6 96,5 100,2 98,0 99,8 98,8 99,8 98,2 97,4 98,5 99,8 99,5 99,0 97,1 100,7 101,4 100,6 99,6 99,7 102,9 92,0 93,3 95,3 94,8 96,6 92,1
Псковская область 102,0 107,7 104,5 83,0 86,1 98,1 104,0 102,4 109,2 109,5 112,1 109,9 98,0 100,0 101,8 100,3 99,2 100,2 106,2 105,8 103,8 101,5 101,8 105,1 83,7 89,9 87,3 85,8 83,9 86,2
г. Санкт-Петербург 101,1 107,4 111,4 56,9 66,3 80,7 109,8 105,9 102,3 101,8 96,7 100,4 99,8 105,5 104,9 110,7 109,2 104,1 103,5 97,9 104,7 101,4 104,4 109,4 88,1 96,9 100,1 103,4 104,7 98,3
Южный федеральный округ 104,7 105,6 108,7 59,3 68,7 87,9 101,2 102,3 102,8 104,4 103,9 102,9 102,8 102,1 103,0 104,1 103,6 102,4 100,8 97,9 99,7 101,9 101,3 104,1 96,8 98,4 99,7 99,3 102,5 103,2
Республика Адыгея 106,7 111,5 115,6 59,7 64,7 88,3 102,3 108,7 110,2 111,1 106,3 100,9 105,1 103,3 110,3 111,6 110,2 100,4 96,8 98,6 94,5 94,1 101,1 110,5 98,1 95,7 102,4 110,2 106,2 107,1
Республика Калмыкия 105,5 105,8 107,8 68,4 86,6 103,0 108,7 108,9 108,9 103,0 106,2 97,8 104,0 105,3 107,0 110,8 112,3 120,5 99,6 97,9 95,3 96,4 103,9 100,7 92,4 95,6 98,5 94,6 88,6 93,4
Республика Крым 112,8 105,8 108,3 74,7 75,2 84,2 101,1 101,9 100,3 109,2 107,5 99,9 101,2 102,8 103,9 102,6 109,3 112,1 95,3 95,6 96,0 113,7 105,7 112,2 112,3 114,6 125,5 105,0 113,6 112,0
Краснодарский край 105,3 106,5 109,5 51,9 65,9 82,7 100,5 101,4 102,0 105,2 106,0 104,9 101,8 100,8 101,7 103,7 101,6 101,7 101,7 95,0 99,5 101,6 98,0 102,2 96,3 98,5 99,3 96,2 102,6 104,0
Астраханская область 99,4 99,8 102,7 72,7 77,4 88,2 103,1 103,8 101,3 99,9 101,9 99,1 100,7 101,5 101,5 100,0 98,9 101,2 95,7 93,2 95,5 96,4 100,2 99,4 88,2 88,1 80,7 91,4 87,0 87,6
Волгоградская область 99,6 101,4 108,4 66,2 71,0 85,6 101,2 103,4 102,0 104,5 101,2 106,0 104,3 103,3 105,2 107,0 106,1 98,6 107,9 106,4 111,0 110,4 112,4 112,2 90,4 93,9 94,2 95,5 96,9 95,2
Ростовская область 104,5 106,5 108,4 58,7 66,0 96,4 101,6 102,2 104,2 102,1 101,3 101,0 104,1 103,3 102,9 103,7 103,7 102,5 96,5 98,0 98,1 98,7 101,2 102,2 97,2 96,5 96,7 97,3 97,9 97,9
г. Севастополь 103,4 104,2 103,9 66,2 80,1 79,5 100,4 97,9 102,9 99,0 100,1 100,2 102,9 103,0 102,7 101,4 102,5 102,6 140,1 129,0 95,4 89,5 89,9 93,7 101,1 127,9 141,6 207,4 203,7 214,6
Северо-Кавказский федеральный округ 101,2 100,0 98,3 43,7 52,5 78,4 100,6 99,8 98,7 100,2 100,9 99,6 98,1 97,0 102,1 101,1 106,8 101,8 96,0 101,7 101,1 102,6 98,2 103,4 95,9 97,7 95,3 93,9 95,2 92,1
Республика Дагестан 100,4 94,6 85,6 34,7 42,1 64,6 98,0 96,2 93,9 97,0 99,3 96,3 86,5 90,0 102,7 100,4 118,1 105,1 98,0 113,1 101,4 101,7 91,6 98,4 98,1 92,9 92,1 93,5 95,3 92,1
Республика Ингушетия 95,9 98,3 99,0 93,5 89,0 91,4 100,8 98,0 104,6 100,0 102,6 104,5 104,0 89,0 103,5 103,2 93,6 103,5 94,3 96,5 94,2 94,8 95,7 94,9 96,2 114,1 108,0 96,6 103,6 98,4
Кабардино-Балкарская Республика 100,6 100,9 104,0 40,4 47,5 54,1 102,2 101,8 102,4 101,4 102,8 101,7 100,3 99,1 99,3 100,3 100,2 100,1 96,3 95,0 96,4 95,4 96,6 97,5 96,4 101,4 97,9 98,7 99,4 99,0
Карачаево-Черкесская Республика 100,2 101,3 100,0 52,1 54,1 67,6 101,0 103,4 104,3 101,8 100,9 100,8 102,4 100,8 99,7 101,0 99,4 100,8 100,2 96,3 95,5 95,1 95,4 95,0 88,5 93,2 90,8 92,3 92,1 92,7
Республика Северная Осетия — Алания 100,2 99,9 101,8 41,1 51,2 56,7 100,7 99,9 99,8 100,1 102,7 100,8 100,1 101,0 101,6 102,8 99,7 102,0 98,2 98,1 98,8 99,1 99,5 102,0 94,9 92,6 92,4 95,1 95,0 92,9
Чеченская Республика 101,7 102,7 101,2 39,5 39,0 47,7 100,7 101,5 101,6 102,5 110,2 100,8 101,7 98,8 100,6 91,6 89,4 97,8 96,7 84,8 80,0 90,8 95,4 102,5 97,1 112,0 121,9 113,6 109,7 102,7
Ставропольский край 102,5 103,3 105,3 49,5 60,3 97,1 102,2 101,6 100,2 101,9 98,8 101,2 105,7 101,7 102,9 104,3 105,3 100,1 92,8 98,1 109,7 110,7 106,2 111,6 94,0 96,9 88,1 85,3 88,4 85,7
Приволжский федеральный округ 102,4 105,2 108,8 63,5 73,8 90,2 102,5 103,3 103,2 103,3 102,3 100,0 104,7 104,3 105,1 104,2 103,7 104,1 101,1 100,2 102,1 101,6 103,1 105,0 96,2 96,4 94,9 96,3 94,2 94,3
Республика Башкортостан 102,1 103,1 108,6 59,9 70,0 98,9 103,8 103,9 103,9 103,7 103,5 102,3 103,1 103,5 102,6 104,1 103,2 104,2 100,8 100,5 111,7 105,3 104,9 100,6 91,1 91,3 93,3 89,3 92,7 94,6
Республика Марий Эл 104,8 109,6 111,6 53,5 61,4 73,9 97,5 102,9 100,7 100,9 102,7 97,4 103,0 99,6 102,5 101,4 96,3 94,4 104,4 101,1 104,4 105,4 103,8 106,2 88,9 91,8 85,2 88,2 96,3 96,4
Республика Мордовия 96,9 104,1 106,6 80,8 82,7 98,6 104,8 103,1 98,1 112,5 115,9 107,6 107,2 114,3 110,9 107,0 96,6 103,4 117,3 110,7 112,7 87,7 101,9 98,1 94,8 94,7 98,6 113,8 105,9 113,1
Республика Татарстан 102,2 103,7 109,9 62,2 73,7 89,5 107,1 106,3 107,7 105,9 100,3 95,0 112,2 110,0 108,4 104,5 108,9 107,3 104,2 107,0 98,7 107,2 103,5 110,8 99,4 90,5 96,5 97,6 97,2 98,7
Удмуртская Республика 100,6 102,5 99,5 47,2 64,9 85,1 100,8 106,9 104,8 100,1 104,3 100,7 107,6 99,1 94,2 97,9 97,3 97,1 93,8 100,2 110,2 108,8 103,0 106,9 102,3 106,7 102,6 100,1 106,7 100,3
Чувашская Республика 102,9 105,1 104,9 64,5 59,5 71,6 102,1 101,6 101,6 107,2 108,6 105,5 101,4 107,0 109,5 105,3 100,0 102,8 105,6 99,2 100,4 97,0 101,4 100,7 90,5 90,8 88,0 98,6 96,1 102,5
Пермский край 106,1 110,2 109,5 49,6 59,3 73,8 103,0 101,3 104,5 104,2 103,7 98,7 103,1 104,8 104,6 106,9 104,0 107,6 97,4 98,0 99,5 99,1 100,2 105,0 95,1 95,7 92,4 90,1 93,6 89,3
Кировская область 100,2 103,3 102,9 60,5 68,4 81,5 100,5 101,1 101,9 100,9 100,9 100,1 106,8 104,2 105,5 109,1 103,8 103,6 99,4 98,9 99,6 97,4 103,7 104,1 92,9 92,5 91,9 91,7 91,4 93,0
Нижегородская область 104,8 106,1 110,9 64,3 70,7 87,0 97,1 99,6 98,1 102,0 99,6 98,0 100,1 103,2 109,7 100,9 103,2 103,6 105,7 101,5 99,6 100,3 106,0 111,1 99,9 100,3 95,7 103,2 95,3 91,6
Оренбургская область 101,3 106,4 108,1 83,6 90,1 97,7 103,3 104,8 104,4 104,4 103,5 104,4 102,8 102,1 105,1 101,4 100,6 98,6 97,7 96,4 98,2 98,3 105,7 108,7 102,1 98,0 96,7 101,0 93,7 93,0
Пензенская область 101,9 101,9 106,2 67,5 66,4 87,0 103,7 100,7 98,4 97,4 100,4 99,3 102,2 100,2 99,2 104,8 103,1 103,0 94,8 90,5 101,0 96,7 110,0 104,3 96,7 103,2 91,1 93,8 84,6 84,2
Самарская область 98,7 106,9 112,0 67,1 76,2 90,0 100,6 102,7 103,5 101,0 101,6 101,5 105,7 103,2 104,3 107,9 105,2 104,9 97,8 94,4 98,2 97,7 95,8 95,4 95,3 102,0 97,4 99,0 91,3 93,6
Саратовская область 103,2 104,9 107,9 67,3 84,7 100,9 100,8 103,8 103,3 102,7 103,3 101,4 103,4 101,7 100,1 102,8 103,3 105,1 99,4 98,6 103,3 101,3 103,2 102,4 95,3 100,3 95,4 94,1 90,7 93,8
Ульяновская область 101,3 102,1 105,3 77,3 94,0 98,7 104,1 105,5 100,3 103,1 102,8 104,0 99,2 99,3 105,6 102,9 99,1 97,1 101,9 103,4 104,2 101,5 103,3 106,3 91,9 92,7 90,9 92,5 94,7 92,0
Уральский федеральный округ 102,5 105,9 108,3 79,6 81,7 89,3 101,9 102,2 103,9 102,4 103,0 101,6 105,8 107,7 102,3 102,5 101,2 104,4 97,3 91,6 96,6 98,2 100,6 98,9 88,2 93,0 92,2 94,8 91,8 92,9
Курганская область 100,5 102,1 107,0 62,2 67,9 93,0 99,4 101,1 100,6 100,2 102,4 100,2 98,1 97,1 97,3 100,6 99,1 101,6 101,4 99,6 103,5 103,7 102,8 101,7 83,8 86,7 86,1 84,5 87,5 88,3
Свердловская область 100,1 103,4 104,5 76,4 75,7 82,4 101,2 101,3 101,0 100,9 101,4 100,0 101,1 100,8 99,2 100,7 100,0 103,7 99,3 94,7 97,7 96,8 98,5 96,2 87,5 96,7 94,9 97,3 91,9 92,3
Тюменская область 102,1 106,9 104,7 85,0 88,5 94,2 104,4 102,7 103,4 102,0 103,7 102,3 114,3 114,4 109,2 105,2 101,5 106,1 95,2 92,8 97,7 103,2 106,2 103,5 92,3 92,5 94,0 97,3 92,9 91,8
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 101,9 105,8 100,3 81,8 88,0 96,1 101,6 102,1 103,9 101,6 103,4 101,2 113,0 113,1 108,8 103,8 98,7 107,1 94,2 91,6 96,1 102,1 104,3 99,9 91,8 93,8 94,4 97,4 92,3 93,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 102,7 101,1 100,0 85,4 88,2 95,2 100,1 99,4 99,8 101,5 104,4 101,3 115,5 118,8 115,5 107,9 100,2 99,3 94,2 91,1 93,4 99,1 105,4 103,4 96,9 94,8 96,1 100,4 96,1 95,7
Тюменская область без автономных округов 102,0 110,5 111,7 88,4 89,3 91,8 109,3 104,8 104,4 102,8 103,8 103,8 115,5 114,3 107,3 105,8 105,2 107,5 96,9 94,9 101,4 106,1 108,6 107,8 91,1 90,1 92,5 96,1 92,7 89,2
Челябинская область 108,3 109,7 121,6 79,3 82,3 92,4 99,4 103,2 111,2 106,9 104,9 103,9 101,4 111,0 96,8 101,6 103,6 103,5 95,8 81,6 90,8 91,4 94,9 95,9 84,2 88,2 85,4 87,8 90,5 96,7
Сибирский федеральный округ 102,7 104,3 102,8 74,8 80,6 86,9 105,8 104,7 103,5 102,7 104,1 103,1 101,7 102,3 104,1 104,5 102,3 103,2 98,3 98,5 102,8 101,6 104,4 105,1 93,2 94,7 92,5 94,8 92,8 93,4
Республика Алтай 99,8 96,3 95,8 79,0 78,3 91,0 108,0 114,0 119,6 118,8 123,1 111,4 114,6 118,5 100,7 106,6 106,2 117,0 98,1 96,0 110,1 111,3 116,2 111,9 96,6 105,6 95,8 94,5 91,3 88,0
Республика Бурятия

















97,8 99,3 101,2 99,6 100,1 103,7 108,8 104,7 96,9 93,4 96,8 95,6
Республика Тыва 110,2 107,5 106,2 64,2 72,7 77,8 103,7 104,0 112,7 113,0 106,3 108,4 102,7 105,3 107,4 106,7 109,2 107,2 103,7 101,6 109,6 106,0 101,8 101,2 97,9 108,0 94,5 91,4 89,5 91,6
Республика Хакасия 101,9 104,1 101,0 90,6 89,6 92,8 105,7 102,6 98,5 101,3 99,2 103,6 100,5 97,6 102,5 100,3 104,6 101,2 87,7 92,3 97,7 91,3 92,0 90,0 98,8 97,5 88,2 93,7 105,6 108,7
Алтайский край 99,0 102,0 100,7 94,7 96,8 96,4 106,5 105,6 106,4 104,2 104,7 94,8 103,2 104,4 105,2 101,2 97,9 100,2 94,4 98,8 97,8 100,4 106,0 107,9 86,9 92,7 92,5 95,8 91,7 96,4
Забайкальский край

















96,8 95,7 96,5 99,7 99,7 101,6 90,7 97,8 96,7 96,1 97,8 96,1
Красноярский край 105,1 106,0 99,2 66,6 71,3 81,7 103,3 101,6 103,3 103,2 103,7 105,3 99,3 101,5 103,5 104,7 103,1 101,7 96,2 97,5 103,4 98,2 100,7 101,4 93,1 92,1 91,8 100,3 94,1 96,1
Иркутская область 106,0 107,0 104,7 48,6 61,3 73,8 108,3 106,1 106,9 104,4 104,2 108,7 100,1 99,3 100,3 104,1 104,8 106,0 99,3 98,6 103,7 101,1 103,2 101,1 93,7 93,6 88,5 95,5 88,2 87,3
Кемеровская область 102,5 105,1 102,9 81,2 82,9 91,5 107,3 108,2 103,8 96,8 103,0 102,2 101,9 99,2 105,3 104,3 98,7 105,3 94,8 95,9 103,0 105,0 111,4 105,9 93,8 99,9 97,5 98,4 95,8 97,5
Новосибирская область 100,4 103,5 108,8 82,1 86,3 89,8 109,1 107,1 99,3 103,9 105,4 104,1 105,3 106,7 108,0 108,1 103,0 104,1 97,5 95,5 102,9 101,0 105,5 109,2 96,8 96,0 94,7 93,9 93,7 93,1
Омская область 101,0 100,5 96,4 63,3 66,4 78,6 101,5 101,7 101,8 101,4 103,3 101,0 99,6 98,4 101,9 102,4 101,8 103,2 112,5 109,9 112,8 113,1 113,3 113,6 82,2 84,5 81,6 81,8 84,3 82,1
Томская область 104,0 106,3 108,2 95,8 98,8 100,6 102,1 99,5 106,5 102,9 103,1 100,0 101,0 106,9 102,6 106,3 105,8 99,1 94,9 96,2 94,5 93,8 93,4 100,1 94,3 95,2 99,0 93,2 91,6 93,3
Дальневосточный федеральный округ 105,1 103,9 102,4 67,2 75,9 83,0 107,1 106,3 103,4 102,0 102,3 102,7 99,4 98,5 100,5 102,0 103,1 103,3 98,6 99,0 104,4 105,4 104,7 104,4 98,6 104,9 99,4 97,8 95,1 92,4
Республика Бурятия 108,6 111,0 103,6 72,2 77,2 89,3 106,6 100,0 106,9 99,3 102,4 98,5 98,0 100,5 98,7 101,8 99,8 100,4











Республика Саха (Якутия) 103,1 102,6 101,3 45,5 44,8 41,9 107,2 106,9 104,1 105,3 102,9 103,7 107,3 109,4 109,2 106,4 105,3 105,1 99,7 99,4 99,6 99,8 98,9 100,4 99,8 99,8 100,0 97,7 99,7 100,0
Забайкальский край 101,7 101,8 101,4 82,4 80,5 92,7 102,3 103,2 103,1 102,4 102,6 101,4 101,4 102,3 100,4 100,5 101,3 101,7











Камчатский край 103,7 102,7 103,5 82,9 90,1 99,7 104,9 106,1 105,6 109,4 106,8 104,3 107,2 107,1 99,7 105,3 116,4 116,6 96,6 99,3 109,4 103,4 96,4 96,3 105,1 105,7 109,0 99,1 93,5 92,3
Приморский край 106,5 102,1 100,1 57,3 56,9 62,2 117,3 114,5 101,4 98,7 101,8 103,0 88,3 82,0 91,1 99,8 102,4 104,5 97,4 100,5 114,9 112,5 111,6 109,0 97,2 110,3 98,5 94,9 91,3 85,0
Хабаровский край 104,8 104,9 104,9 68,2 77,0 91,5 100,9 102,5 102,8 103,5 102,7 104,5 102,8 101,7 103,3 102,9 103,0 101,6 101,9 102,2 101,1 104,1 104,0 104,3 104,1 104,8 103,1 102,1 100,2 97,7
Амурская область 103,0 102,1 101,2 87,3 91,1 92,6 106,1 104,2 103,5 99,2 101,4 102,0 101,5 100,2 99,8 99,3 102,0 100,9 97,9 93,7 93,8 103,8 105,2 106,1 90,9 102,6 100,9 99,1 88,7 87,4
Магаданская область 102,0 98,1 102,4 67,1 75,8 77,9 98,9 106,3 105,3 103,6 98,9 97,3 104,6 104,2 102,3 102,9 102,9 103,2 102,2 101,2 100,3 99,3 101,8 104,5 93,4 88,2 85,1 90,1 83,4 91,6
Сахалинская область 107,1 106,4 106,3 66,5 100,8 103,6 102,0 103,7 103,5 106,3 102,4 104,6 102,0 104,4 108,7 102,8 105,1 104,1 95,5 93,9 98,1 96,9 96,0 97,6 99,6 101,6 93,1 100,1 100,0 98,0
Еврейская авт. область 104,2 101,9 101,4 63,0 65,9 82,1 100,8 103,9 106,0 104,2 102,9 105,3 100,6 103,8 102,9 105,5 104,3 104,5 96,7 96,7 98,9 97,1 97,1 97,8 91,2 91,0 89,4 88,9 91,4 90,5
Чукотский авт. округ 100,5 102,3 100,9 100,1 100,4 100,1 102,8 101,2 101,2 101,6 100,4 104,1 101,4 108,7 107,3 106,3 97,6 101,6 105,9 99,8 99,1 148,0 110,8 100,7 123,0 161,1 147,3 97,4 145,9 150,9

Интересно при этом, что провалу непродовольственных товаров в апреле предшествовал больший, чем на продукты, рост трат в марте. В этом месяце на непродовольственные товары россияне потратили на 6,5% больше, чем годом ранее, в то время как на продукты — лишь на 4,8%. Возможно, дело тут в том, что непродовольственные товары обычно имеют больший срок годности.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами по регионам РФ, июнь 2020 года

2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь
Российская Федерация 102,3 103,8 104,8 90,8 91,4 96,3 102,1 102,0 102,4 101,8 102,3 101,8 102,9 102,3 102,9 102,7 102,6 103,8 97,3 96,4 99,2 100,0 100,6 100,2 94,3 96,6 94,9 95,2 94,0 94,6
Центральный федеральный округ 103,0 104,5 104,9 89,5 90,7 99,6 102,1 101,8 102,3 101,4 102,1 102,0 103,8 103,9 103,8 104,4 105,6 107,0 98,6 97,3 101,6 102,4 103,2 100,9 94,7 96,8 95,0 94,4 92,3 94,6
Белгородская область 104,9 105,9 104,4 102,4 102,9 105,6 102,1 100,9 101,7 101,0 101,8 101,5 104,5 105,5 106,9 104,7 105,3 110,3 103,0 100,1 101,9 100,6 103,4 100,1 93,4 96,2 93,4 98,0 98,3 102,7
Брянская область 105,6 107,9 110,5 102,6 98,7 98,1 95,5 93,4 98,9 102,6 104,3 106,5 104,8 103,3 98,6 96,1 98,2 99,7 99,0 99,0 101,0 101,2 101,0 99,1 99,3 100,7 97,3 96,8 92,5 94,3
Владимирская область 104,7 106,3 107,4 103,8 99,6 96,6 98,9 96,2 98,8 99,0 99,8 102,7 102,9 103,5 104,9 104,6 106,3 107,0 99,2 94,7 102,7 99,7 103,5 101,7 100,7 110,4 101,0 100,7 99,3 98,5
Воронежская область 103,6 106,2 104,1 96,3 102,1 94,4 103,0 99,6 101,8 102,2 100,4 100,6 103,9 100,0 99,0 98,5 101,7 104,5 95,5 99,0 105,0 103,6 103,1 101,5 95,3 101,0 96,1 101,0 103,7 104,9
Ивановская область 106,5 107,8 107,0 87,3 86,6 89,9 98,7 103,0 103,4 109,3 107,4 106,7 102,4 100,0 99,9 98,2 102,3 105,5 102,1 104,2 111,1 101,6 103,5 101,7 97,7 95,7 89,8 99,5 95,4 94,2
Калужская область 99,7 102,1 109,2 105,0 104,8 100,0 105,4 104,6 100,9 102,2 103,4 103,4 102,7 102,4 104,6 102,7 103,4 105,8 99,6 98,1 98,0 99,5 99,0 97,4 88,0 89,5 93,1 95,0 95,1 97,6
Костромская область 100,0 101,3 108,2 97,5 103,2 102,8 104,4 103,6 102,1 103,4 102,1 101,8 105,5 103,4 104,1 100,2 101,9 102,6 100,2 99,3 99,4 101,0 98,5 97,5 94,6 100,6 97,0 101,7 100,9 100,6
Курская область 102,7 104,5 104,7 94,6 95,9 96,4 102,9 100,8 101,1 101,2 100,6 101,6 103,4 103,3 106,3 105,1 107,8 109,3 96,8 101,3 100,1 98,6 98,1 94,8 106,6 103,2 100,8 103,1 99,4 101,0
Липецкая область 101,7 102,5 104,1 103,4 101,4 100,7 106,0 102,8 101,9 102,1 100,8 102,1 107,8 103,6 104,0 104,4 106,9 108,0 97,9 102,9 101,6 99,8 101,5 99,6 97,4 100,6 99,4 98,6 96,2 99,7
Московская область 101,5 103,5 103,3 94,0 93,7 93,4 101,4 103,7 104,8 104,0 105,1 99,6 108,6 110,7 109,9 107,5 108,4 115,5 97,8 93,0 100,0 101,8 103,0 97,1 100,5 104,0 102,0 102,0 96,3 101,6
Орловская область 101,0 102,1 100,9 94,3 93,9 98,0 101,6 101,1 100,9 101,0 100,4 100,1 106,6 101,7 104,8 100,3 102,7 107,0 98,1 99,6 103,7 103,1 103,8 100,5 96,2 101,9 96,7 97,9 96,6 100,6
Рязанская область 108,3 110,3 108,8 103,9 95,1 88,8 102,9 102,1 103,1 101,7 100,0 105,0 104,5 102,8 104,0 104,1 101,6 103,1 100,8 101,2 100,0 98,1 104,7 100,2 97,2 99,1 95,2 100,0 96,4 95,9
Смоленская область 103,7 106,9 103,9 97,6 95,8 95,7 104,3 100,4 102,2 100,4 99,8 99,9 99,0 99,1 100,5 100,4 101,0 104,6 93,1 95,5 99,2 103,0 100,0 100,6 93,5 91,6 90,7 89,7 91,7 89,8
Тамбовская область 101,1 98,9 103,4 81,0 75,6 74,7 98,0 98,2 97,1 99,3 99,6 99,4 102,6 96,7 101,9 99,8 98,6 97,2 97,1 103,4 98,9 98,4 90,5 92,8 93,0 100,4 98,9 100,0 105,0 109,0
Тверская область 106,6 107,5 107,3 99,3 99,6 98,8 109,4 109,8 109,8 106,1 103,4 104,9 101,6 99,0 100,4 99,7 102,7 103,4 92,9 95,0 98,7 98,9 96,9 98,9 96,1 99,4 96,2 97,0 97,2 94,3
Тульская область 107,0 107,3 107,5 82,1 82,4 82,8 99,9 100,3 103,0 102,8 103,0 102,0 105,4 104,8 103,6 102,1 100,5 102,1 96,9 103,8 103,0 104,6 103,6 104,6 100,4 99,2 95,5 96,3 95,1 95,4
Ярославская область 103,6 106,8 106,0 97,7 93,9 96,6 99,5 96,7 96,5 95,5 99,1 100,7 98,2 98,0 102,7 99,2 98,4 102,3 99,2 101,8 102,6 105,8 107,2 105,5 95,6 99,1 101,2 97,6 100,7 100,0
г. Москва 103,0 104,2 104,7 82,3 84,1 105,0 102,4 101,8 101,7 100,0 101,2 102,8 102,0 102,5 102,1 105,3 106,6 104,9 99,2 97,2 102,0 103,4 104,5 102,9 91,2 92,3 91,3 88,6 86,6 88,6
Северо-Западный федеральный округ 103,4 105,4 106,9 97,8 99,4 101,8 97,9 100,4 102,0 102,4 101,5 102,0 104,1 100,2 101,3 100,8 101,2 101,2 98,6 99,9 101,3 100,3 99,1 98,8 98,7 101,0 98,0 98,2 99,0 99,6
Республика Карелия 100,3 102,9 106,1 90,8 93,5 104,1 104,0 98,3 105,0 99,8 99,8 99,5 100,8 100,5 98,6 99,4 102,7 104,3 97,4 98,3 101,4 99,8 98,2 97,8 97,4 99,5 97,2 98,0 96,9 95,2
Республика Коми 100,1 100,2 100,3 94,6 101,4 105,2 98,1 97,5 99,7 100,2 99,0 100,1 100,4 99,5 99,4 100,2 97,7 102,5 97,3 96,8 100,3 97,0 100,0 98,1 90,9 90,8 87,4 89,9 89,1 86,4
Архангельская область 102,1 104,0 102,9 92,2 92,3 95,8 101,5 100,4 101,7 99,8 100,0 98,9 102,8 102,0 102,5 101,1 100,5 102,7 95,2 94,9 96,0 97,3 97,8 95,3 96,9 98,7 97,9 97,6 98,4 96,9
в том числе Ненецкий автономный округ 99,6 102,6 100,5 90,7 92,6 98,3 102,1 102,0 101,9 98,6 97,9 96,7 101,1 101,3 101,8 101,4 102,1 103,5 94,6 94,3 94,9 100,2 103,9 102,1 98,9 100,2 98,2 94,4 93,6 90,4
Архангельская область без автономного округа 102,2 104,1 103,0 92,3 92,3 95,7 101,5 100,3 101,7 99,9 100,1 99,0 102,9 102,0 102,5 101,1 100,4 102,7 95,2 94,9 96,0 97,1 97,5 95,0 96,8 98,6 97,8 97,6 98,5 97,1
Вологодская область 103,0 104,1 102,7 95,8 103,9 111,2 100,1 104,1 104,1 103,5 105,3 102,6 107,7 104,9 108,4 108,4 100,2 100,5 98,6 95,4 99,2 97,3 94,8 98,1 108,7 108,4 90,1 88,3 93,8 97,5
Калининградская область 100,7 100,9 111,1 102,7 103,9 103,0 101,6 105,4 104,2 101,8 101,6 101,9 103,5 105,4 104,2 108,4 108,3 105,5 102,8 96,5 94,9 101,6 97,1 100,2 97,4 97,0 103,1 93,8 98,1 97,2
Ленинградская область 104,2 108,1 112,7 109,7 107,9 107,6 98,9 98,6 97,4 100,0 98,6 100,6 98,9 96,3 103,8 101,5 105,1 102,9 104,5 105,5 101,6 103,8 98,0 99,3 101,8 106,5 107,0 107,0 108,1 107,6
Мурманская область 99,4 100,0 102,1 90,3 92,9 104,8 99,4 99,4 98,1 100,6 99,3 104,6 104,5 101,9 99,9 102,4 101,5 100,5 95,3 96,3 105,9 94,3 97,9 98,9 93,3 94,0 94,7 94,5 95,3 90,9
Новгородская область 101,5 101,6 103,4 109,4 106,1 106,7 99,1 99,6 99,9 95,9 99,7 99,8 98,5 102,7 104,1 101,5 101,4 103,4 95,2 93,0 93,7 92,3 93,6 87,6 96,3 100,4 94,0 96,7 94,2 99,0
Псковская область 103,3 102,3 104,0 101,7 100,0 102,2 101,5 100,1 103,5 101,7 104,8 102,1 102,2 103,4 102,3 102,1 98,2 103,4 102,8 101,1 102,5 101,1 103,2 102,0 85,1 92,6 88,7 93,0 89,1 93,7
г. Санкт-Петербург 105,9 108,8 108,7 95,5 96,5 95,7 93,4 100,6 103,9 105,8 103,1 103,5 107,4 98,4 98,8 97,5 99,5 98,6 97,5 102,7 104,0 102,7 101,3 100,5 100,7 103,2 99,5 100,7 101,4 103,6
Южный федеральный округ 101,7 103,0 105,2 84,7 83,6 92,6 102,1 102,1 102,1 102,5 101,9 102,1 102,0 101,5 103,3 102,8 103,7 105,7 100,7 97,2 98,4 99,5 97,7 98,5 94,6 97,7 98,9 97,5 99,5 100,9
Республика Адыгея 96,2 104,1 116,4 95,8 106,4 118,8 100,0 104,4 96,4 102,7 103,5 108,0 99,1 101,8 121,1 108,4 102,2 121,6 122,7 110,9 99,8 104,6 118,1 94,1 95,3 115,0 104,8 107,7 99,2 105,6
Республика Калмыкия 104,3 102,9 104,2 96,3 97,1 101,2 102,3 105,1 98,6 97,7 96,9 95,7 94,6 95,1 100,4 101,0 100,8 104,1 94,3 95,0 99,1 99,0 97,6 98,5 107,4 108,2 103,1 104,3 101,2 102,4
Республика Крым 108,6 106,2 103,6 81,1 81,0 73,5 105,1 102,9 100,3 103,5 101,5 100,0 110,3 103,9 106,1 102,6 101,5 107,5 86,1 88,3 88,2 94,0 97,1 105,4 88,5 94,4 102,0 100,0 103,0 100,4
Краснодарский край 100,3 101,4 106,3 88,3 83,0 92,1 102,2 102,3 101,1 103,2 102,6 101,8 101,3 100,9 103,3 104,0 104,9 105,7 106,4 99,3 101,6 103,8 99,3 101,6 94,4 98,5 101,3 97,3 101,8 105,6
Астраханская область 100,8 102,0 102,0 90,2 93,0 95,9 101,3 99,9 103,2 99,4 96,8 97,8 102,3 100,1 100,3 102,4 104,6 107,6 91,5 92,5 94,1 96,0 95,3 90,6 93,7 97,0 89,4 93,3 93,0 95,0
Волгоградская область 98,8 103,3 102,6 92,6 90,0 90,0 103,5 105,7 108,7 104,2 104,3 104,4 100,5 98,9 99,1 97,8 99,8 104,8 92,8 91,0 93,3 95,2 93,2 91,3 94,4 93,7 92,4 90,4 90,9 92,2
Ростовская область 103,4 104,5 105,3 75,7 77,9 96,8 100,6 100,4 101,4 101,3 101,1 102,5 101,8 103,0 104,0 103,2 104,5 104,9 98,6 98,9 100,5 97,5 96,3 96,7 95,8 96,7 96,2 96,8 96,8 96,3
г. Севастополь 101,8 99,0 99,5 74,2 83,6 85,7 104,3 97,7 100,8 99,8 100,0 101,7 101,5 102,0 103,0 101,4 100,6 100,0 113,3 99,3 79,1 94,1 102,1 103,0 104,4 119,5 134,9 144,3 145,9 140,9
Северо-Кавказский федеральный округ 102,4 103,2 114,0 85,6 90,1 94,8 103,6 100,6 99,1 101,8 100,3 103,7 104,0 101,1 100,1 99,6 98,6 100,5 100,4 98,9 103,2 102,4 104,5 103,2 97,6 101,6 100,1 100,9 95,9 90,2
Республика Дагестан 103,9 106,0 132,2 83,5 94,9 99,6 109,7 101,0 97,4 101,2 99,7 107,0 107,2 102,0 93,9 94,7 90,0 95,9 102,1 89,5 98,9 100,9 112,4 105,1 105,2 111,6 113,5 113,2 97,1 87,4
Республика Ингушетия 97,4 100,5 103,1 95,3 94,0 95,7 105,9 105,2 103,7 104,2 104,0 104,8 111,7 121,6 106,9 118,8 130,0 116,7 111,6 107,8 113,9 107,4 106,3 113,8 100,1 111,3 110,4 103,2 106,5 102,2
Кабардино-Балкарская Республика 100,5 101,0 107,2 94,2 94,2 93,6 101,0 101,4 100,7 99,4 100,3 100,0 100,9 101,4 100,2 100,1 100,7 100,7 100,8 102,1 102,3 101,6 102,6 101,7 99,7 99,8 100,7 101,0 99,2 99,0
Карачаево-Черкесская Республика 101,0 101,6 103,4 80,9 80,4 79,3 100,3 102,0 102,4 101,4 100,4 101,3 102,9 102,3 104,5 104,9 102,9 103,2 97,5 101,5 97,6 98,1 102,0 100,9 90,6 94,2 98,8 98,0 96,7 99,6
Республика Северная Осетия - Алания 101,5 100,7 106,4 94,1 94,1 94,4 100,5 99,4 100,2 100,2 101,0 100,6 101,1 101,5 101,8 102,4 101,2 102,2 99,7 99,1 99,5 99,9 99,9 99,9 99,6 99,5 101,2 100,1 100,2 98,4
Чеченская Республика 101,5 101,6 103,7 100,4 100,4 111,2 100,6 100,5 98,4 97,5 92,6 94,7 97,0 96,5 99,1 94,9 99,0 100,4 107,2 117,3 112,8 103,5 98,6 105,8 82,7 77,1 77,8 91,6 95,7 88,1
Ставропольский край 102,2 102,4 103,4 78,1 77,8 82,5 100,3 100,0 99,8 104,7 103,2 105,1 104,8 100,8 105,0 103,9 103,7 103,8 96,1 99,0 105,0 104,4 100,2 101,0 95,4 101,3 93,0 91,4 92,3 88,6
Приволжский федеральный округ 103,1 104,6 105,2 91,6 93,4 93,3 101,6 101,3 101,9 101,3 101,2 100,9 103,2 102,3 103,5 103,3 103,5 105,6 98,7 98,7 100,9 100,1 99,9 99,0 97,4 99,8 98,4 99,7 99,5 98,1
Республика Башкортостан 102,6 102,3 109,5 81,9 91,7 94,5 102,0 102,3 102,4 103,8 103,0 102,4 103,8 103,5 104,5 104,8 104,8 105,7 101,2 100,7 109,5 102,9 103,7 95,8 92,2 92,2 91,3 96,4 96,7 98,9
Республика Марий Эл 101,7 104,3 105,2 87,5 89,6 93,6 103,1 97,8 99,0 98,8 101,8 102,1 109,7 112,7 114,1 111,7 113,7 114,3 93,5 99,1 98,1 95,5 95,8 94,3 94,8 96,5 99,9 103,5 100,4 97,2
Республика Мордовия 98,5 104,4 106,2 97,1 105,1 103,8 101,9 98,9 98,5 103,9 100,1 100,2 105,8 105,2 105,5 102,7 104,9 109,8 88,6 91,9 94,2 98,6 102,7 102,9 106,2 103,4 104,0 98,0 90,2 88,4
Республика Татарстан 104,8 104,9 103,0 84,8 83,8 81,1 100,0 100,4 100,1 99,8 100,1 99,7 101,1 99,8 100,5 101,9 100,0 101,3 94,2 97,2 99,5 100,1 98,9 105,2 104,0 100,4 102,5 101,6 102,6 97,0
Удмуртская Республика 100,0 99,9 100,3 98,4 101,6 100,0 99,1 100,9 105,0 99,9 100,9 100,6 101,5 101,1 102,6 101,0 106,0 111,5 95,9 98,6 96,5 100,2 96,5 94,7 96,4 97,0 101,5 100,7 99,9 101,8
Чувашская Республика 102,9 106,3 102,0 91,5 97,8 96,6 103,8 103,2 105,2 105,6 105,3 108,8 110,8 108,4 109,9 109,3 107,5 106,0 94,2 95,2 99,4 99,5 100,0 98,0 91,4 96,2 91,4 94,6 92,5 98,2
Пермский край 103,0 105,5 105,5 97,8 99,7 99,0 100,5 100,5 100,9 101,6 101,9 100,7 103,9 103,0 103,7 103,6 103,0 104,9 101,5 97,9 98,2 97,1 96,7 98,6 91,6 97,1 93,9 93,1 93,7 91,3
Кировская область 101,9 104,5 102,8 96,3 96,7 97,2 100,8 101,5 102,5 101,8 102,2 100,3 105,5 103,1 103,5 102,5 104,6 105,5 95,9 95,2 99,5 99,1 97,2 98,4 100,0 101,3 96,0 96,7 95,7 95,4
Нижегородская область 104,9 106,4 104,5 87,3 85,5 87,4 104,1 104,3 104,5 99,5 100,0 99,1 100,5 98,0 100,1 104,3 107,4 109,7 97,6 98,5 99,0 98,9 98,4 94,6 101,1 105,5 106,8 108,5 106,1 106,4
Оренбургская область 102,5 103,4 102,6 95,8 91,7 89,6 99,4 98,7 102,6 97,6 101,7 103,1 107,9 105,3 101,1 100,1 100,0 102,1 96,8 98,3 102,3 102,8 102,7 103,0 100,4 104,5 103,6 105,1 103,6 97,8
Пензенская область 105,0 107,2 106,5 103,6 99,5 101,5 107,3 99,5 100,9 100,0 102,3 101,5 101,0 100,7 98,9 103,5 105,4 108,6 107,8 111,5 105,4 107,9 98,0 99,1 98,7 96,2 98,4 94,5 102,3 99,3
Самарская область 101,5 103,1 105,0 95,3 97,0 94,2 99,6 100,2 100,1 102,5 99,8 99,5 101,6 103,8 108,2 103,0 99,1 102,2 102,5 99,3 99,3 98,0 101,1 100,4 97,0 104,7 94,3 95,8 96,2 95,2
Саратовская область 105,2 110,0 109,8 102,5 99,6 99,7 102,4 101,1 101,2 100,5 97,9 100,0 104,9 103,6 106,1 103,4 104,6 108,3 100,5 98,1 99,5 101,2 106,4 101,3 95,4 101,2 97,9 99,9 97,2 95,6
Ульяновская область 100,7 102,6 101,9 92,8 95,0 97,6 103,3 104,2 104,5 104,9 105,7 102,5 103,4 100,9 102,9 100,9 102,3 104,3 94,8 95,7 97,8 97,1 92,1 93,1 92,5 97,0 95,0 103,4 104,9 102,0
Уральский федеральный округ 100,8 103,5 102,7 91,6 93,7 97,1 103,2 102,5 102,9 102,0 102,9 100,8 105,6 104,8 105,7 104,3 102,5 104,1 94,5 93,6 95,1 96,5 97,3 97,9 93,0 96,0 93,9 97,5 93,9 93,0
Курганская область 100,0 103,1 101,6 98,8 96,5 100,4 100,5 99,3 100,6 101,1 100,3 100,8 103,2 104,1 103,8 101,2 100,6 101,6 98,3 94,9 97,6 98,6 97,0 96,9 89,7 94,4 92,0 97,1 97,1 96,7
Свердловская область 102,5 103,4 101,7 92,2 91,9 92,6 101,8 102,5 103,2 103,7 104,6 102,3 102,3 102,7 103,1 102,9 102,4 102,6 94,5 91,6 94,8 94,2 93,7 95,4 94,1 99,3 95,3 99,7 94,8 93,5
Тюменская область 100,8 104,9 104,2 84,8 90,4 97,7 103,4 100,1 102,0 102,9 103,0 101,2 108,6 108,9 108,9 105,1 102,0 104,8 93,6 93,5 94,4 98,4 102,2 101,6 91,8 94,6 93,4 96,9 93,6 93,3
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 100,6 102,3 100,1 85,6 94,6 91,8 98,3 98,1 103,7 103,1 102,4 101,0 109,8 110,2 110,6 105,5 103,5 105,3 92,1 92,2 93,1 97,1 100,1 103,8 90,3 92,6 91,4 95,7 92,9 91,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 100,3 103,1 100,2 80,4 88,3 100,3 101,7 99,2 100,3 105,8 106,1 108,1 105,3 112,4 114,4 106,4 97,3 98,0 92,6 89,1 91,1 103,2 115,7 112,5 92,3 97,5 95,9 101,5 91,3 86,6
Тюменская область без автономных округов 101,3 108,4 110,7 85,6 86,4 103,2 110,0 102,8 100,6 101,7 102,5 99,3 108,5 106,1 104,9 104,0 102,2 106,8 96,0 96,9 97,5 98,0 99,8 95,8 92,6 95,0 94,0 95,9 94,5 97,1
Челябинская область 96,8 101,5 102,5 100,9 102,4 104,7 106,7 107,5 104,4 96,7 99,2 96,5 108,4 102,3 106,2 106,9 104,3 106,9 95,1 98,2 96,7 98,1 96,8 97,0 93,4 91,3 91,7 93,6 91,3 90,2
Сибирский федеральный округ 102,7 103,9 104,3 94,9 94,4 93,8 103,4 102,7 102,6 100,8 102,6 101,3 101,8 102,3 102,2 103,3 103,6 105,1 100,5 99,7 102,0 103,0 103,1 101,2 94,0 96,7 95,7 94,0 93,5 96,1
Республика Алтай 100,1 104,9 100,5 89,2 87,3 91,6 103,9 101,3 99,3 97,8 99,7 103,9 93,7 100,5 99,0 106,4 100,6 96,2 107,1 93,7 102,5 90,0 102,6 107,9 98,3 105,9 101,5 119,5 108,8 94,7
Республика Бурятия

















98,0 96,9 94,2 95,2 95,8 99,0 106,6 109,4 103,0 89,1 90,0 91,4
Республика Тыва 100,2 102,7 102,1 91,8 86,5 92,4 103,7 101,8 102,8 101,8 108,6 104,2 101,2 102,4 104,9 102,4 100,3 105,0 90,6 101,7 104,3 107,5 109,9 102,3 109,4 103,0 97,9 95,2 94,2 93,0
Республика Хакасия 102,6 102,7 101,4 93,3 90,7 92,4 101,9 101,4 101,1 103,1 102,0 102,8 101,2 103,7 106,2 105,5 109,0 106,2 115,1 121,2 114,4 116,1 115,8 110,1 97,2 93,0 90,7 91,1 87,6 90,7
Алтайский край 103,9 103,6 102,0 99,4 99,9 93,0 100,9 103,0 101,0 96,3 101,1 97,2 98,0 98,5 99,9 104,0 100,8 103,9 95,2 99,4 101,6 100,2 99,3 99,8 92,4 92,0 92,0 92,8 93,8 95,9
Забайкальский край

















99,8 98,8 99,4 99,7 100,3 97,0 93,9 96,0 95,2 97,6 96,4 99,1
Красноярский край 103,8 103,3 102,0 87,9 88,0 90,1 102,2 102,3 105,6 102,9 103,0 102,6 100,3 101,3 100,7 101,2 102,2 102,5 99,3 95,3 96,7 99,8 99,5 96,5 94,7 98,7 100,2 98,6 98,5 101,6
Иркутская область 101,8 102,5 102,8 92,4 92,5 94,6 106,0 104,2 103,3 103,3 105,7 105,5 101,1 106,0 104,9 106,9 105,9 106,0 102,4 104,2 101,8 105,9 104,3 101,0 98,7 101,9 106,7 92,2 93,8 98,2
Кемеровская область 103,3 104,1 106,1 100,7 98,1 97,4 101,8 102,1 104,2 100,9 100,8 100,6 101,7 99,3 99,2 99,7 102,3 105,2 100,1 97,5 103,1 104,1 102,6 101,2 81,8 88,5 81,6 83,1 82,7 84,6
Новосибирская область 99,5 104,4 106,0 103,2 100,3 98,5 106,9 103,1 100,1 99,0 101,7 98,2 106,7 106,3 105,8 105,4 105,8 108,0 96,1 94,2 102,4 103,9 108,8 104,8 95,8 97,6 95,4 95,7 92,9 98,6
Омская область 103,0 103,0 106,2 84,5 85,9 85,9 101,2 101,5 101,4 101,1 103,3 103,0 100,0 100,6 100,2 101,1 100,9 103,4 107,8 106,8 107,9 106,1 104,2 103,6 88,9 91,0 91,2 96,1 95,6 93,2
Томская область 106,9 110,0 108,6 96,3 96,2 97,3 103,0 103,6 102,5 101,4 102,4 101,7 106,5 101,9 102,5 105,2 107,7 108,6 106,9 103,9 108,5 108,9 106,2 104,5 99,2 102,1 103,2 101,6 102,6 106,4
Дальневосточный федеральный округ 103,5 103,0 104,1 96,1 93,8 94,3 103,3 102,0 103,2 103,0 102,6 103,0 103,5 106,0 105,8 102,9 102,0 102,7 99,3 98,6 97,8 100,3 102,4 104,7 99,0 100,5 97,4 100,4 98,2 96,6
Республика Бурятия 104,9 106,2 106,7 94,2 95,8 95,6 106,7 106,2 105,4 105,6 102,8 102,3 100,1 99,0 102,2 99,4 100,4 99,1











Республика Саха (Якутия) 101,0 101,5 103,5 102,6 94,8 88,4 104,2 102,5 102,9 103,2 100,0 104,4 106,2 107,6 109,8 106,7 105,2 104,4 99,8 99,5 99,7 99,9 98,7 100,3 99,9 99,9 99,9 97,6 99,7 100,4
Забайкальский край 101,4 101,2 101,1 86,8 83,8 92,4 101,1 101,6 101,4 100,9 101,0 100,4 100,0 101,0 100,6 100,5 101,6 101,2











Камчатский край 101,9 102,3 102,9 89,0 91,9 92,8 102,1 101,1 100,1 101,2 102,7 101,7 101,5 103,8 102,8 99,4 95,5 95,8 95,3 99,8 99,9 99,6 103,1 103,7 104,5 100,2 100,8 104,5 100,6 95,4
Приморский край 105,1 101,9 105,0 97,9 93,5 94,6 105,2 100,8 105,9 104,3 105,6 105,7 110,5 119,8 114,4 108,5 104,5 106,8 95,3 91,7 92,6 100,4 106,3 110,6 101,2 103,0 98,7 100,4 99,0 94,4
Хабаровский край 104,7 104,8 104,8 93,7 93,7 94,0 100,8 100,8 100,8 101,5 101,5 101,5 102,6 100,9 102,3 101,8 101,5 102,1 103,0 103,2 100,2 100,6 100,9 103,1 98,2 100,4 96,7 102,2 98,8 95,9
Амурская область 102,1 100,6 102,6 98,6 95,8 95,4 102,2 102,8 103,5 102,0 101,4 101,9 100,4 105,6 106,1 101,5 100,2 102,8 99,5 97,3 96,1 98,8 104,9 106,0 99,6 99,2 96,4 99,1 92,0 99,6
Магаданская область 100,8 103,1 98,6 101,8 99,2 100,0 104,9 103,4 106,5 103,0 104,6 104,5 102,7 101,7 99,4 101,4 100,5 100,1 98,1 98,7 99,8 88,5 87,3 88,0 108,0 109,5 108,9 120,8 121,2 106,9
Сахалинская область 103,6 104,0 105,4 101,8 98,8 100,1 103,5 101,9 102,1 104,4 103,2 102,3 100,2 100,6 102,1 99,3 100,0 100,4 100,4 102,0 100,6 103,7 102,8 104,8 91,7 97,4 91,9 96,6 94,9 94,0
Еврейская авт. область 101,6 101,6 100,9 83,9 80,1 89,3 100,3 100,5 105,9 103,5 104,4 105,1 99,8 104,6 103,0 106,5 105,8 105,0 98,7 96,6 98,2 97,8 96,9 96,8 91,3 93,1 91,8 90,7 91,3 92,3
Чукотский авт. округ 100,3 102,6 101,3 100,1 100,1 100,3 104,9 104,4 102,1 103,8 101,4 104,0 100,6 98,3 104,9 79,8 108,5 106,7 104,6 103,2 100,3 108,1 107,4 100,2 94,7 87,4 92,9 118,0 90,8 105,2

Дальний Восток тратит в три раза больше Чувашии

Что именно из продовольствия и других товаров реже всего покупали россияне в самоизоляции — пока сказать нельзя: соответствующих данных статистики за второй квартал 2020 года нет. Но зато мы можем подробно выяснить, что жители страны закупили впрок в январе — марте — до объявления режима самоизоляции. Правда, единый тренд выделить тут сложно — все сильно зависит от конкретного региона.

В целом, согласно данным статистики, в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц в первом квартале 2020 года приходилось 18,9 тысячи рублей. На Камчатке и в Москве, например, эта цифра почти в два раза выше среднего по стране — около 35 тысяч рублей. Высоки расходы также в северных и дальневосточных регионах: в Архангельской области тратят по 26,3 тысячи в месяц, в Петербурге — по 26 тысяч, в Хабаровском крае — 23 тысячи.

В Кабардино-Балкарии на каждого человека приходится всего 10,2 тысячи рублей в месяц расходов, в Чечне и Чувашии — 10,8 тысячи. В других регионах Приволжского федерального округа цифры побольше, но не высоки: в Татарстане и Нижегородской области средний житель тратит по 17,4 тысячи в месяц, в Башкортостане — 17,6 тысячи.

Вторая по величине статья расходов — непродовольственные товары — на них приходится треть средних расходов жителя России. Фото Максима Платонова

Бедные регионы больше тратятся на еду

Наибольшие суммы в структуре расходов россиян уходят на питание — это 37% из общих трат за месяц. В регионах Северного Кавказа показатель доходит до 60% — так что, видимо, чем меньше тратят в целом, тем больше доля продуктов в этих тратах. В Москве и Башкортостане, например, эта доля равна лишь 35%, в Татарстане — 33%.

Вторая по величине статья расходов — непродовольственные товары. На них приходится треть средних расходов жителя России. Выше всего их доля — на Камчатке и в Архангельской области (более половины). Высока цифра и в регионах Приволжского федерального округа — в Татарстане — 33,5%, в Башкортостане — около 35%. Меньше всего на непродовольственные товары тратят в Москве, Смоленской области и Чувашии — менее четверти от общих трат.

Любопытна и доля трат на алкогольные напитки. В среднем по России 1,8% уходит на алкоголь. В то же время, в Новосибирской, Самарской, Ивановской и Пензенской областях, а также в Москве и Ямало-Ненецком округе доля составляет от 2,5 до 3,5% — не пить здесь, видимо, тяжелее. А в Чечне, по официальным данным, этот процент равен нулю. Правда, едва ли в Чечне не было продано ни одной единицы алкоголя — полного запрета в регионе все-таки нет. Так что «0,0» — скорее результат округления. Тем не менее из него понятно, что алкоголя в Чечне покупают крайне мало.

Что касается роста трат по сравнению с прошлым годом — то на питание, услуги и алкогольные напитки рост по России составил 9—10%. При этом в Москве на питание стали тратить на четверть больше, на непродовольственные товары — на 21% меньше (похоже, в столице всерьез запаслись едой). Похожие тенденции — в Калмыкии, Курганской области и Санкт-Петербурге.

В Татарстане, например, ситуация обратная: на еду тут стали тратить, наоборот, на 4% меньше, а на непродовольственные товары — на 8% больше. Но выросли и траты на алкоголь, причем сразу на 14%.

Структура расходов на потребление по группам продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, I квартал 2020 года

Расходы на
потребление - всего
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.)
 в том числе (в процентах) Расходы на потребление — всего
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.)
 Расходы на потребление — изменение за год
питание непродоволь-ственные товары алкогольные напитки услуги стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам питание непродоволь-ственные товары алкогольные напитки услуги стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам питание непродоволь-ственные товары алкогольные напитки услуги стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам
I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.




Российская Федерация 17 624 18 914 36,7 37,2 33,8 32,7 1,7 1,8 27,6 28,0 0,2 0,3 6472 7043 5960 6187 304 334 4859 5292 29 57 9% 4% 10% 9% 100%
Центральный федеральный округ 21 317 23 394 35,2 36,4 33,6 29,0 1,8 2,0 29,3 32,4 0,1 0,3 7506 8515 7169 6779 393 460 6238 7570 11 70 13% -5% 17% 21% 506%
Белгородская область 18 040 17 039 41,8 43,0 31,9 31,2 1,8 1,7 24,4 23,9 0,2 0,3 7536 7327 5749 5308 322 290 4402 4064 32 50 -3% -8% -10% -8% 54%
Брянская область 14 703 14 832 43,6 45,3 31,6 34,4 2,4 1,2 22,2 18,8 0,2 0,3 6407 6723 4647 5104 356 172 3262 2793 32 41 5% 10% -52% -14% 29%
Владимирская область 15 940 14 726 38,8 43,2 33,8 29,6 1,0 1,1 26,3 26,1 0,0 0,1 6184 6359 5396 4353 161 155 4193 3851 5 9 3% -19% -4% -8% 57%
Воронежская область 16 029 15 163 39,0 40,0 32,6 30,6 1,4 1,3 26,9 27,8 0,1 0,3 6259 6066 5221 4638 219 192 4319 4220 12 47 -3% -11% -12% -2% 305%
Ивановская область 15 792 16 542 39,8 38,5 30,8 33,9 2,9 2,7 26,2 24,5 0,2 0,4 6285 6366 4867 5606 464 445 4141 4056 36 69 1% 15% -4% -2% 95%
Калужская область 17 630 17 250 35,7 42,1 35,2 36,2 1,1 1,4 28,0 22,8 0,0 0,2 6295 7266 6201 6245 186 242 4940 3930 8 29 15% 1% 30% -20% 250%
Костромская область 14 718 15 207 40,4 41,0 34,8 32,4 2,6 2,4 22,0 24,2 0,3 0,1 5939 6234 5115 4920 377 358 3245 3675 42 20 5% -4% -5% 13% -51%
Курская область 16 220 16 741 38,1 40,6 37,9 38,1 1,3 1,5 22,5 19,7 0,1 0,1 6181 6804 6150 6375 215 247 3654 3297 20 18 10% 4% 15% -10% -10%
Липецкая область 16 721 17 072 37,1 39,4 34,5 34,6 1,3 1,1 27,1 24,8 0,0 0,0 6211 6729 5761 5906 213 196 4537 4240 0 1 8% 3% -8% -7% #ДЕЛ/0!
Московская область 22 430 24 114 32,4 33,7 36,8 36,2 1,4 1,3 29,3 28,8 0,0 0,0 7259 8123 8263 8727 321 318 6582 6939 4 8 12% 6% -1% 5% 88%
Орловская область 13 832 13 419 40,0 43,1 34,7 31,8 0,9 1,0 23,8 23,9 0,5 0,2 5537 5783 4802 4271 131 131 3296 3212 66 21 4% -11% 0% -3% -68%
Рязанская область 11 372 17 579 45,9 32,3 27,4 49,0 1,3 0,7 25,3 17,7 0,0 0,2 5225 5678 3116 8611 149 129 2882 3119 0 42 9% 176% -13% 8% #ДЕЛ/0!
Смоленская область 14 156 14 200 53,3 50,6 23,8 23,7 1,5 0,5 21,4 25,2 0,0 0,0 7547 7187 3375 3369 211 68 3024 3574 0 2 -5% 0% -67% 18% 469%
Тамбовская область 11 733 13 793 40,9 36,9 30,8 37,7 0,5 0,5 27,5 24,1 0,3 0,7 4797 5087 3620 5204 56 73 3226 3328 35 101 6% 44% 32% 3% 191%
Тверская область 15 046 15 532 43,8 43,3 27,4 30,5 1,8 1,9 26,9 24,2 0,1 0,1 6592 6724 4118 4733 270 297 4051 3763 15 16 2% 15% 10% -7% 5%
Тульская область 15 578 16 319 44,7 43,2 27,7 30,3 2,0 1,8 25,7 24,6 0,0 0,0 6959 7050 4309 4949 304 299 4006 4022 0 0 1% 15% -2% 0% #ДЕЛ/0!
Ярославская область 15 260 15 652 36,3 36,6 32,5 30,6 1,7 1,4 29,3 31,3 0,2 0,2 5544 5731 4953 4784 257 214 4478 4895 28 28 3% -3% -17% 9% -1%
г. Москва 29 829 34 454 32,0 34,4 33,6 22,9 2,2 2,7 32,1 39,5 0,0 0,5 9553 11839 10025 7905 667 945 9579 13601 5 164 24% -21% 42% 42% 3169%
Северо-Западный федеральный округ 20 074 22 022 34,7 36,0 34,5 34,8 1,6 1,7 28,8 27,2 0,4 0,4 6976 7925 6919 7661 331 366 5779 5989 70 82 14% 11% 11% 4% 16%
Республика Карелия 16 643 19 730 36,4 32,3 36,4 42,7 2,2 2,2 24,9 22,6 0,1 0,2 6061 6367 6054 8429 361 442 4143 4456 23 37 5% 39% 22% 8% 57%
Республика Коми 15 973 16 246 36,9 41,0 31,2 27,6 2,8 1,9 28,5 28,9 0,6 0,6 5891 6658 4980 4483 449 308 4551 4700 102 96 13% -10% -31% 3% -5%
Архангельская область 20 065 26 303 33,7 27,2 36,8 50,3 1,2 1,0 27,9 21,4 0,3 0,1 6758 7152 7393 13220 246 274 5607 5626 62 31 6% 79% 11% 0% -50%
в том числе Ненецкий автономный округ 22 948 25 884 33,2 30,9 33,2 45,3 1,9 1,5 31,6 22,3 0,0 0,0 7630 8008 7625 11720 433 378 7260 5777 0 0 5% 54% -13% -20% #ДЕЛ/0!
Архангельская область без
автономного округа		 19 950 26 320 33,7 27,0 37,0 50,5 1,2 1,0 27,8 21,4 0,3 0,1 6724 7117 7383 13281 239 270 5541 5620 64 32 6% 80% 13% 1% -50%
Вологодская область 16 055 17 494 41,9 42,7 27,2 30,2 1,3 1,5 29,5 24,9 0,1 0,6 6720 7474 4369 5291 212 269 4736 4362 18 98 11% 21% 27% -8% 456%
Калининградская область 13 948 14 354 40,4 42,8 33,7 31,8 2,3 2,1 23,5 23,2 0,1 0,1 5641 6143 4697 4562 327 304 3276 3325 8 20 9% -3% -7% 1% 165%
Ленинградская область 16 660 20 626 40,2 38,4 30,3 36,6 1,8 1,5 27,2 23,0 0,5 0,6 6704 7913 5042 7546 304 301 4526 4752 85 115 18% 50% -1% 5% 36%
Мурманская область 23 994 25 952 31,8 30,0 32,9 35,9 2,5 2,3 31,1 30,7 1,6 1,1 7629 7784 7903 9327 603 589 7471 7973 388 279 2% 18% -2% 7% -28%
Новгородская область 14 575 17 999 39,0 31,7 28,1 43,8 0,7 0,5 32,0 23,6 0,2 0,3 5682 5708 4099 7892 100 86 4671 4255 22 58 0% 93% -14% -9% 164%
Псковская область 13 070 14 461 41,0 39,3 30,8 34,3 1,5 2,0 26,6 24,3 0,1 0,0 5360 5680 4024 4963 198 296 3481 3518 7 5 6% 23% 49% 1% -23%
г. Санкт-Петербург 25 174 25 939 31,5 36,3 37,1 31,1 1,5 1,7 29,7 30,5 0,2 0,3 7933 9418 9343 8075 367 449 7471 7921 59 76 19% -14% 22% 6% 28%
Южный федеральный округ
 16 009 16 270 41,1 42,1 31,0 30,6 1,8 1,7 25,9 25,5 0,1 0,1 6586 6853 4968 4972 290 275 4152 4156 12 14 4% 0% -5% 0% 18%
Республика Адыгея 14 805 14 733 38,9 44,5 35,6 31,2 0,8 0,9 24,4 23,3 0,2 0,1 5765 6558 5266 4596 122 132 3617 3426 34 20 14% -13% 8% -5% -41%
Республика Калмыкия 10 983 11 234 36,1 43,4 37,4 32,8 0,9 1,1 25,5 22,7 0,0 0,0 3969 4879 4112 3680 99 124 2802 2548 1 4 23% -11% 25% -9% 195%
Республика Крым 13 274 12 577 45,2 49,2 33,7 26,6 1,0 1,1 19,9 22,9 0,2 0,2 5995 6185 4477 3346 139 143 2638 2875 25 28 3% -25% 4% 9% 9%
Краснодарский край 17 249 17 221 41,8 43,1 30,7 29,5 1,8 1,4 25,6 26,0 0,0 0,1 7214 7416 5304 5074 319 241 4410 4481 3 9 3% -4% -24% 2% 258%
Астраханская область 15 899 16 977 41,7 41,6 31,0 33,8 2,0 0,8 25,1 23,6 0,2 0,2 6624 7058 4930 5739 325 142 3990 4007 30 31 7% 16% -56% 0% 3%
Волгоградская область 14 788 14 272 40,3 42,1 33,3 29,7 1,4 1,5 24,8 26,4 0,2 0,2 5954 6012 4918 4241 212 220 3674 3769 31 30 1% -14% 4% 3% -3%
Ростовская область 17 094 18 092 39,2 38,8 29,3 32,4 2,2 2,5 29,3 26,2 0,0 0,0 6697 7028 5010 5865 383 454 5004 4746 0 0 5% 17% 19% -5% #ДЕЛ/0!
г. Севастополь 13 184 17 080 45,7 39,1 22,7 33,8 2,7 2,5 28,7 24,5 0,1 0,1 6023 6676 2998 5776 359 428 3785 4181 19 19 11% 93% 19% 10% 0%
Северо-Кавказский федеральный округ 12 600 12 695 43,8 45,2 33,7 33,1 0,8 0,8 21,6 20,9 0,0 0,0 5517 5741 4252 4196 106 102 2722 2652 3 4 4% -1% -4% -3% 30%
Республика Дагестан 12 949 12 755 53,4 52,9 32,5 32,4 0,9 0,6 13,2 14,1 0,0 0,0 6921 6748 4206 4137 116 73 1705 1796 0 0 -2% -2% -37% 5% #ДЕЛ/0!
Республика Ингушетия 9 787 11 386 63,8 59,6 24,5 28,9 0,0 0,6 11,7 10,9 0,0 0,0 6247 6784 2396 3295 0 67 1145 1240 0 0 9% 38% #ДЕЛ/0! 8% #ДЕЛ/0!
Кабардино-Балкарская
Республика		 12 645 10 205 44,8 50,2 33,7 27,4 0,6 0,6 20,9 21,8 0,0 0,0 5669 5120 4257 2795 70 62 2648 2228 0 0 -10% -34% -12% -16% #ДЕЛ/0!
Карачаево-Черкесская
Республика		 11 557 12 381 36,7 38,2 35,2 33,1 0,3 0,3 27,7 28,0 0,1 0,4 4243 4729 4066 4101 38 37 3201 3461 8 52 11% 1% -3% 8% 559%
Республика Северная
Осетия — Алания		 12 378 11 811 44,3 47,4 34,7 31,7 0,6 0,6 20,4 20,3 0,0 0,0 5490 5598 4290 3745 72 75 2526 2392 1 1 2% -13% 5% -5% -51%
Чеченская Республика 11 972 10 822 33,2 40,7 46,2 42,5 0,0 0,0 20,5 16,8 0,0 0,0 3980 4401 5534 4603 0 0 2458 1818 0 0 11% -17% 1328% -26% #ДЕЛ/0!
Ставропольский край 13 257 14 898 36,3 37,2 30,1 32,0 1,5 1,5 32,1 29,2 0,1 0,0 4809 5548 3985 4772 199 223 4256 4350 9 5 15% 20% 12% 2% -42%
Приволжский федеральный округ 15 081 16 224 38,2 37,0 32,8 34,8 1,7 1,8 27,2 25,9 0,1 0,5 5756 6003 4944 5641 257 298 4102 4197 22 85 4% 14% 16% 2%