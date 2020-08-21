На набережной озера Кабан в Казани покажут иммерсивный спектакль

В Казани на набережной озера Кабан 29 и 30 августа пройдет стилизованный праздник «Милли кием». Здесь представят иммерсивный спектакль, посвященный событиям которые происходили на территории Татарской слободы в начале прошлого века.

Жители и гости города могут прийти на праздник в национальной одежде, для них приготовят приятные подарки. На набережной озера устроят плавучую сцену, на которой выступят музыкальные коллективы из Татарстана, Башкирии и Удмуртии.

Также здесь пройдут лекции, посвященные истории национального костюма, танцевальные мастер-классы и выступит оркестр. Вход на все мероприятия свободный, передает мэрия Казани.

В следующую среду и четверг на набережной озера Кабан состоится кинопоказ фильмов-претендентов на премию «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»).

