На набережной озера Кабан в Казани покажут фильмы-претенденты на премию «Золотая тарелка»

В Казани на набережной озера Кабан состоятся кинопоказы фильмов-претендентов на премию «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). Сеансы пройдут 19, 26 и 27 августа.

В среду, 19 августа, казанцы смогут увидеть шесть анимационных и короткометражных фильмов из шорт-листа кинопремии: «Тише», «Как говорил мой дед», «Путешествие», «Хвалебная речь Денису Кораблеву», «Теленок», «Асия».

В следующую среду, 26 августа, на набережной покажут три киноленты, которые претендуют на победу в номинации «Лучший документальный фильм на национальном языке: «Медведи Камчатки. Начало жизни», «Палех», «Берузе» («Один»).

В четверг, 27 августа состоится кинопоказ полнометражного проекта «Мальчик русский», который претендует сразу на пять номинаций премии: «Лучший игровой полнометражный фильм», «Лучший сценарий игрового кино», «Лучшая мужская роль в игровом фильме», «Лучшая роль второго плана в игровом фильме», «Лучшая операторская работа», передает мэрия Казани.

В Татарстане с 27 июля разрешили показ кинофильмов на открытых площадках в парках, скверах и на набережных.

