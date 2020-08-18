КФУ готов начать новый учебный год в очном формате

В Казанском федеральном университете заявили о готовности начать учебный год в очном формате с 1 сентября. На данный момент вуз оформляет закупки необходимых дополнительных дезинфицирующих средств, а также масок и перчаток. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Лицей имени Н.И. Лобачевского, IT-лицей КФУ и Елабужская общеобразовательная школа «Университетская» также готовы начать очные занятия с 1 сентября.

В университете отметили, что на сегодняшний день проведены все необходимые проверки комплексной безопасности и плановые мероприятия согласно распоряжению Миннауки России, а также рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Ранее в КФУ сообщили, что в университет подано 62 тыс. заявлений на все формы обучения.

