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КФУ готов начать новый учебный год в очном формате

14:52, 18.08.2020
КФУ готов начать новый учебный год в очном формате
Фото: realnoevremya.ru

В Казанском федеральном университете заявили о готовности начать учебный год в очном формате с 1 сентября. На данный момент вуз оформляет закупки необходимых дополнительных дезинфицирующих средств, а также масок и перчаток. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Лицей имени Н.И. Лобачевского, IT-лицей КФУ и Елабужская общеобразовательная школа «Университетская» также готовы начать очные занятия с 1 сентября.

В университете отметили, что на сегодняшний день проведены все необходимые проверки комплексной безопасности и плановые мероприятия согласно распоряжению Миннауки России, а также рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Ранее в КФУ сообщили, что в университет подано 62 тыс. заявлений на все формы обучения.

ОбществоОбразование Татарстан
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