АИР РТ: в Татарстане «забюрократизированность» мешает реализовывать инвестиционные проекты

Глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина заявила о «забюрократизированности», которая мешает легко реализовать крупные инвестиционные проекты. Поэтому их все приходится сопровождать АИР РТ.

«АИР Татарстана не работает с инвесторами, у которых нет даже 30% средств, заявленных для инвестпроекта — тогда он инициатор, а не инвестор, мы с ними не работаем. Мы помогаем дорабатывать финансовую модель инвестпроекта и выбираем промплощадку для него», — заявила Минуллина.

Она сообщила, что в Татарстане 100 промышленных парков и семь зон с федеральными налоговыми льготами (5 ТОСЭРов — Челны, Нижнекамск и проч.), включая две ОЭЗ.

«Заходит ли инвестор на федеральную площадку, от этого зависит и логистика. Дальше мы делаем дорожную карту, какое ведомство должно сопровождать проект. Каждую неделю мы проводим по каждому проекту видеоконференции. Без этого проект реализовать тяжело, у нас очень забюрократизированно все не только в Татарстане, но и в России в целом. Сложно для инвесторов сориентироваться, а для корейцев и японских инвесторов — так и вообще!» — сообщила глава АИР.

Также сегодня Минуллина заявила, что в 2019 в Татарстан было вложено 640 млрд рублей инвестиций, из них почти 600 млрд — частные средства.

