Томи Ламса о втором поражении «Салавата»: «Мы уверенно играли со СКА в защите, но это не помогло»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса поделился мыслями после второго поражения, от питерского СКА, на казанском турнире Кубок чемпионов. По его словам, уфимская команда грамотно сыграла в обороне, но определяющую роль сыграли частые удаления:

— Сегодня мы были готовы к тяжелой игре. Мне понравилось отношение моих хоккеистов к игре, как они отдавались на льду.

Мы не должны были получать такое количество удалений, тем более далеко от своих ворот, но допустили это. Это важный опыт, который мы получили.

В самом начале третьего периода мы получили 4 минуты большинстве, а в итоге пропустили, так играть нельзя.

В целом же мы уверенно играли в защите, не давали сопернику играть, старались их убирать в края, но это не помогло.

— На турнире вам ассистирует Васильев в Уфе. Объясните ситуацию.

— Васильев находится в Уфе, он приболел.

— Маннинен и Гранлунд имеют опыт выступления как на краю, так и в центре. Они могут друг друга взаимозаменять?

— Пока нет, я думаю. Вы правильно сказали, что у них есть такой опыт. Пока мы используем Маннинена в центре, завтра у нас выходной, и мы посмотрим, как играть дальше.

— У Гранлунда 3 очка в двух матчах. Он адаптировался к команде?

— Гранлунд может нам помогать не только в нападении, но и в защите. Мы очень рады, что взяли такого игрока.

— Не настораживает ли вас зависимость от первого легионерского звена?

— За атаку совершенно не переживаю. У нас и Воробьев, и Кадейкин тоже часто забивают, — сказал финский специалист.

Напомним, «Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Taneco Кубок чемпионов в Казани. Днем ранее уфимцы уступили магнитогорскому «Металлургу».