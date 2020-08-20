Исполком Челнов рассказал, как будет организован учебный процесс в школах

Основная задача в организации учебного процесса — минимизация контактов. Учебный процесс хотят организовать так, чтобы из кабинета в кабинет ходили не дети, а учителя, сообщают chelny-biz со ссылкой на начальника управления образования исполкома Набережных Челнов Рустема Хузина. Исключение составляют кабинеты со специализированным оборудованием.



По возможности занятия будут проводиться на свежем воздухе. Еще в школах будут использовать несколько входов, чтобы соблюсти дистанцию. Обещается проработка логистики по перемещению детей на переменах. В медблоках предусмотрят помещения для изоляции в случае обнаружения у учеников или сотрудников признаков заболевания. В классах и туалетах будут санитайзеры.

Хузин напомнил о запрете в школах массовых мероприятий. Исключение — мероприятия, которые можно провести в рамках класса.

Ранее сообщалось, что в Челнах 22 школы перейдут на режим работы в две смены из-за необходимости соблюдать дистанцию между учениками.