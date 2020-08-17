В Челнах 22 школы перешли на работу в две смены из-за пандемии коронавируса

В Набережных Челнах 22 школы перейдут на режим работы в две смены из-за необходимости соблюдать дистанцию между учениками. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии.

По предварительным данным, количество школьников в Челнах составит более 65 тысяч человек. Количество школ с двухсменным режимом в городе увеличилось до 22 учреждений. Это связано с пандемией коронавируса.

«Количество обучающихся во вторую смену, к сожалению, растет. Поэтому то, что мы за последние пять лет смогли построить четыре новые школы, в определенной мере это напряжение снимает. Но работу по дальнейшему строительству школ в городе Набережные Челны, тот темп, который мы с вами взяли, необходимо продолжать», — сказал мэр Наиль Магдеев.

Ранее сообщалось, что в Казани отказались от школьных линеек на 1 сентября.

