Минниханов опубликовал видео к 100-летию ТАССР

Фото: @rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в «Инстаграм» видео, снятое к году 100-летия ТАССР.

На видео присутствуют Наталия Фишман-Бекмамбетова со своим мужем Тимуром Бекмамбетовым в татарских национальных костюмах. Вместе с остальными они прогулялись по набережной озера Кабан со стороны Старо-Татарской слободы.



«Год 100-летия ТАССР — время создавать новые традиции!» — подписал видеозапись Минниханов.

Ранее помощница президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала фото с мужем Тимуром Бекмамбетовым, где они оба предстают в образе татарской семьи.

