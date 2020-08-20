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Минниханов опубликовал видео к 100-летию ТАССР

12:56, 20.08.2020 1
Минниханов опубликовал видео к 100-летию ТАССР
Фото: @rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в «Инстаграм» видео, снятое к году 100-летия ТАССР.

На видео присутствуют Наталия Фишман-Бекмамбетова со своим мужем Тимуром Бекмамбетовым в татарских национальных костюмах. Вместе с остальными они прогулялись по набережной озера Кабан со стороны Старо-Татарской слободы.


«Год 100-летия ТАССР — время создавать новые традиции!» — подписал видеозапись Минниханов.

Ранее помощница президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала фото с мужем Тимуром Бекмамбетовым, где они оба предстают в образе татарской семьи.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:31
    Хорошее дело.
    С наступающим.
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