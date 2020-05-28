Фишман и Бекмамбетов сделали фото в образе татарской семьи на самоизоляции

Фото: @nataliafishmanbekmambetova

Помощница президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала фото с мужем Тимуром Бекмамбетовым, где они оба в образе татарской семьи. И судя по одному из кадров, пара также затронула и тему самоизоляции.

Съемка посвящена 100-летию ТАССР. Супруги позируют в национальных костюмах на фоне деревянного татарского дома.

«С днем рождения, республика!» — подписала фотографию Фишман.

Ранее Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, как Тимур Бекмамбетов попробовал себя в качестве волонтера татарстанского маркетплейса KazanExpress.

