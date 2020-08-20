Госсовет Татарстана проголосовал за предоставление квартир участковым полиции

В Госсовете Татарстана предложили дополнить перечень прав органов местного самоуправления правом на предоставление участковому уполномоченному полиции и членам его семьи квартиры на период его работы в должности.

Депутаты проголосовали за принятие этого законопроекта, сообщает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня, 20 августа, в Казани проходит двенадцатое заседание Госсовета Татарстана.

