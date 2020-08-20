Госсовет Татарстана проголосовал за предоставление квартир участковым полиции
В Госсовете Татарстана предложили дополнить перечень прав органов местного самоуправления правом на предоставление участковому уполномоченному полиции и членам его семьи квартиры на период его работы в должности.
Депутаты проголосовали за принятие этого законопроекта, сообщает корреспондент «Реального времени».
Напомним, что сегодня, 20 августа, в Казани проходит двенадцатое заседание Госсовета Татарстана.
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