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Госсовет Татарстана проголосовал за предоставление квартир участковым полиции

11:02, 20.08.2020
Госсовет Татарстана проголосовал за предоставление квартир участковым полиции
Фото: realnoevremya.ru

В Госсовете Татарстана предложили дополнить перечень прав органов местного самоуправления правом на предоставление участковому уполномоченному полиции и членам его семьи квартиры на период его работы в должности.

Депутаты проголосовали за принятие этого законопроекта, сообщает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня, 20 августа, в Казани проходит двенадцатое заседание Госсовета Татарстана.

Общество Татарстан
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