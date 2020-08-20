Сегодня Госсовет Татарстана проведет двенадцатое заседание

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В четверг, 20 августа, в Казани пройдет двенадцатое заседание Госсовета Татарстана. Депутаты планируют рассмотреть 26 вопросов.

Ко второму чтению подошли два законопроекта, один из которых касается «наливаек» в жилых домах. Предлагается разрешить торговать алкоголем только заведениям площадью от 50 кв. м.

К первому чтению подготовлены шесть законопроектов. В том числе документ, отменяющий закон о порядке согласования кандидата на должность прокурора республики. Среди вступивших в силу поправок в Конституцию есть пункт, согласно которому региональные прокуроры назначаются президентом РФ после консультаций с Советом Федерации.

Также депутаты изберут сегодня Уполномоченного по правам человека, мировых судей и так далее.