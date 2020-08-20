В Роспотребнадзоре по Татарстану назвали противопоказания к прививке против гриппа

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что противопоказание к прививке против гриппа — аллергия на куриный белок.

«Временные противопоказания — обострение хронического заболевания, острое заболевание, температура, первый триместр беременности», — сказал она.

Роспотребнадзор Татарстана ранее откорректировал план профилактических прививок против гриппа. По планам, необходимо охватить иммунизацией 60% населения Татарстана — это 2 341 733 человека. Их них 607 095 — это дети. Первая партия вакцины ожидается до 31 августа. Если желающих сделать прививку от гриппа в Татарстане будет больше, чем запланировано, вакцину закажут еще. Традиционно сотрудники Роспотребнадзора дают старт вакцинации и делают прививку первыми.