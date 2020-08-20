В Татарстане за сутки обнаружили еще три десятка новых случаев коронавируса

За последние сутки в Татарстане зафиксировали 30 новых случаев коронавируса. Таким образом, их число достигло 6 191. Об этом заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Под медицинским наблюдением остаются 859 человек— контактных больных.

За сутки выздоровели 30 человек, рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев. Он отметил, что в стационарах снижается количество прибывающих. На ИВЛ находятся 32 человека, сутками ранее сообщалось о 34.