В Татарстане за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки выявили 28 новых случаев коронавируса. Всего в республике зарегистрирован 6 161 случай. Об этом заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.



За сутки выздоровели 38 человек, за весь период — 4 983. На ИВЛ находятся 34 человека.

Под медицинским наблюдением остаются 863 человека — контактных больных. За сутки в Татарстане сделали 4 800 исследований (ПЦР), всего с начала пандемии — почти 540 тыс. тестов. Охват тестирования составляет 165 на 100 тыс. населения.



В республике продолжается работа по закрытию «ковидных» госпиталей. Коечный фонд достаточен, вся помощь оказывается в плановом объеме. В новый корпус РКИБ поступают пациенты, их осмотр происходит в боксах приемного покоя.