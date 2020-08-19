Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко.
Головченко работал председателем Государственного военно-промышленного комитета. Его место займет заместитель главы ведомства Дмитрий Пантус, сообщают «РИА Новости».
Ранее правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко. В новый состав правительства Белоруссии войдут председатель комитета государственного контроля, председатель президиума национальной академии наук Беларуси, председатель национального статистического комитета и председатель правления белорусского республиканского союза потребительских обществ.
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