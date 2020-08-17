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Правительство Белоруссии сложило свои полномочия перед новым президентом страны

11:19, 17.08.2020 1
Правительство Белоруссии сложило свои полномочия перед новым президентом страны
Фото: tut.by

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко в соответствии с его указом. Сегодня документ был официально опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Согласно указу президента, премьер-министру и его заместителям, министрам и председателям государственных комитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета министров.

В новый состав правительства Белоруссии войдут председатель комитета государственного контроля, председатель президиума национальной академии наук Беларуси, председатель национального статистического комитета и председатель правления белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Напомним, что, по данным ЦИК Беларуссии, на выборах президента Лукашенко набрал 80,10% от всех голосов избирателей.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:40
    Ещё бы и Лукашенко сложил полномочия!
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