Правительство Белоруссии сложило свои полномочия перед новым президентом страны

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко в соответствии с его указом. Сегодня документ был официально опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Согласно указу президента, премьер-министру и его заместителям, министрам и председателям государственных комитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета министров.

В новый состав правительства Белоруссии войдут председатель комитета государственного контроля, председатель президиума национальной академии наук Беларуси, председатель национального статистического комитета и председатель правления белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Напомним, что, по данным ЦИК Беларуссии, на выборах президента Лукашенко набрал 80,10% от всех голосов избирателей.

