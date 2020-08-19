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Суд продлил арест аспиранту МГУ из Нижнекамска Азату Мифтахову

17:09, 19.08.2020
Суд продлил арест аспиранту МГУ из Нижнекамска Азату Мифтахову
Фото: youtube.com

Головинский суд Москвы по ходатайству гособвинения продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову.

Суд продолжит рассмотрение по существу уголовного дела 2 и 8 сентября.

Азату Мифтахову продлили срок содержания под стражей до 4 декабря.

Напомним, что математик подозревается в поджоге офиса «Единой России». «Реальное время» подробно описывало ситуацию вокруг дела Мифтахова. С февраля 2019-го он арестован и находится в СИЗО. Первый раз Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223. ч. 1 УК РФ) прямо в студенческом общежитии 1 февраля. Его отпустили через неделю, но только для того, чтобы вновь задержать. Сейчас его обвиняют в хулиганстве. Уже полтора года аспирант из Нижнекамска находится в Бутырской тюрьме.

Общество Татарстан
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