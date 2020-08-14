Стали известны результаты ЕГЭ Алины Загитовой

Стали известны результаты Единых государственных экзаменов (ЕГЭ), сданных в этом году олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

По документам, которые фигуристка представила при поступлении в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), экзамен по русскому языку спортсменка сдала на 51 балл, обществознание — на 44.

На сайте вуза отмечается, что 44 балла за ЕГЭ по обществознанию — минимальный результат, необходимый для поступления в РАНХиГС.

Стоимость обучения на 2020/2021 учебный год по данной программе бакалавриата составляет 330 тысяч рублей в год.

Напомним, что в декабре прошлого года Загитова объявила о приостановлении карьеры. В мае ее включили в расширенный список сборной России на новый сезон, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. В июле Алина сдавала ЕГЭ по биологии.