Алина Загитова поступает на журналистику в РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление «Журналистика».

Сайт вуза опубликовал списки абитуриентов, в которых есть известная спортсменка. Она в перечне тех будущих студентов, которые поступают на платные места бакалавриата специальности «Продюсирование и культурная политика» в рамках направления «Журналистика».



Стоимость обучения на 2020/2021 учебный год по данной программе бакалавриата составляет 330 тысяч рублей в год.

Напомним, что в декабре прошлого года Загитова объявила о приостановлении карьеры. В мае ее включили в расширенный список сборной России на новый сезон, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. В июле Алина сдавала ЕГЭ по биологии.