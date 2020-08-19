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В Казанском аэропорту прошли съемки татарского фильма «Исәнме сез?»

12:13, 19.08.2020
В Казанском аэропорту прошли съемки татарского фильма «Исәнме сез?»
Фото: instagram.com/adel_gataulla

Накануне в Казанском аэропорту команда татарстанского художественного фильма «Исәнме сез?» отсняла необходимые для кино сцены.

Об этом в своем Instagram сообщил руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин.

Напомним, что режиссером картины выступает председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров. Съемки фильма начались еще в феврале 2020 года.

Еще в 2018 году режиссер рассказывал «Реальному времени» о планах снять эту ленту: «Фильм будет называться «Исянмесез», татары так здороваются. Смысл этого приветствия означает «Живы ли вы?». Сюжет простой и понятный, мне кажется, его поймут на территории всей страны, это не только о татарах, а вообще о семье».

ОбществоКультура Татарстан
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