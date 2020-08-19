Тихановская призвала Евросоюз поддержать «пробуждение» Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты президентских выборов в стране и поддержать «пробуждение» страны. Об этом она заявила в своем новом видеообращении на YouTube.

По словам Тихановской, результаты выборов были сфальсифицированы, а вновь избранный президент Белоруссии уже потерял легитимность в глазах народа и всего мира.



Тихановская заявила: «Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы». В заключении она призвала глав государств Европы поддержать пробуждение Белоруссии.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии обратилась к населению со словами своего мужа Сергея Тихановского не сидеть на месте, а делать все, чтобы жить в стране для жизни.

