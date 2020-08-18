Светлана Тихановская записала новое обращение в день рождения мужа

Сегодня экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение в день рождения своего мужа Сергея Тихановского. Видео размещено на ютуб-канале «Страна для жизни».

Сергей Тихановский на данный момент находится в тюрьме. По словам его жены, политика задержали в Гродно, подбросили деньги и обвинили в том, что он действовал в интересах другого государства, чтобы исключить его участие в избирательной кампании.

«Он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели. Не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — передает Тихановская слова своего мужа.

Ранее Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии.

