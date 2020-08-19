В Татарстане семья отравилась белыми грибами, один ребенок погиб
В Татарстане семья отравилась жареными белыми грибами, один ребенок погиб.
Супругов и еще одного ребенка госпитализировали с отравлением. За его жизнь сейчас борются врачи.
Причины отравления белыми грибами выясняют эксперты. Они предполагают, что те могли соприкасаться с поганками или впитать в себя тяжелые металлы, передает «Татарстан 24».
Ранее в Татарстане сотрудники полиции задержали мужчину с галлюциногенными грибами, которые он собрал в Московской области.
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