В Татарстане семья отравилась белыми грибами, один ребенок погиб

В Татарстане семья отравилась жареными белыми грибами, один ребенок погиб.

Супругов и еще одного ребенка госпитализировали с отравлением. За его жизнь сейчас борются врачи.

Причины отравления белыми грибами выясняют эксперты. Они предполагают, что те могли соприкасаться с поганками или впитать в себя тяжелые металлы, передает «Татарстан 24».

Ранее в Татарстане сотрудники полиции задержали мужчину с галлюциногенными грибами, которые он собрал в Московской области.

