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Происшествия

В Татарстане семья отравилась белыми грибами, один ребенок погиб

11:29, 19.08.2020
В Татарстане семья отравилась белыми грибами, один ребенок погиб
Фото: pxhere.com

В Татарстане семья отравилась жареными белыми грибами, один ребенок погиб.

Супругов и еще одного ребенка госпитализировали с отравлением. За его жизнь сейчас борются врачи.

Причины отравления белыми грибами выясняют эксперты. Они предполагают, что те могли соприкасаться с поганками или впитать в себя тяжелые металлы, передает «Татарстан 24».

Ранее в Татарстане сотрудники полиции задержали мужчину с галлюциногенными грибами, которые он собрал в Московской области.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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