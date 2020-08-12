В Татарстане задержали грибника с галлюциногенными грибами — видео

Фото: МВД по РТ

В Татарстане сотрудники полиции задержали мужчину с галлюциногенными грибами, которые он собрал в Московской области. Об этом рассказали в МВД по РТ.

Во время несения службы на посту сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Daewoo, за рулем которого находился ранее судимый житель Черногорска. Мужчина нервничал и вел себя подозрительно, поэтому полицейские решили провести досмотр автомобиля. Под обшивкой, со стороны переднего пассажирского места обнаружен пакет с предположительно наркосодержащими грибами.

После экспертизы было установлено, что в грибах содержится психотропное вещество псилоцибин массой 60 грамм.

Мужчина объяснил, что отправился в Москву на заработки. В интернет он прочел, что в одной из лесопарковых зон Московской области растут грибы, которые лечат от алкоголизма и депрессии. Грибы он собрал и высушил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

Ранее в Татарстане полицейские задержали ведосипедиста, у которого оказался каннабис и конопля.

