Детей в школах Татарстана не будут заставлять носить маски

Детей в школах не будут заставлять носить защитные маски. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



По санитарным правилам, носить маски в школах будет обязан технический персонал, персонал пищеблоков. Учитель во время уроков маску носить не должен, но в коридоре или переходе в другое здание защитная маска желательна.

Что касается детей, то детям маски необязательны. Но если родитель считает, что его ребенок должен ее носить, то решать будет он.

Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина удивилась вопросу об отмене линеек в школах 1 сентября.

