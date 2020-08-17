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В Казани отказались от школьных линеек на 1 сентября

11:31, 17.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани отказались от школьных линеек на 1 сентября
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил о решении не проводить школьные линейки на 1 сентября в 2020 году. При этом учеба будет проходить в привычном режиме.

На «деловом понедельнике» мэр объяснил, что из-за пандемии коронавируса от торжественных мероприятий на День знаний решено отказаться.

Более 3 млн рублей уже потратили на оснащение школ средствами защиты, рециркуляторами, термометрами и так далее.

Метшин сообщил, что в новом учебном году в Казани пойдут в первый класс около 20 тысяч детей. Всего же в школы отправятся 148 тысяч учеников.

Детсады примут более 75 тысяч дошколят, кроме того, еще 19 тысяч детей получили направления. Своей очереди ожидают 4 тысячи детей.

Напомним, еще на прошлой неделе власти Москвы объявили об аналогичной мере. В столице также решили отказаться от проведения линеек в школах.

ОбществоОбразование Татарстан
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