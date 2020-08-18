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В Белоруссии нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протоколы по итогам выборов

22:41, 18.08.2020

Директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константина Шишмакова нашли мертвым. Ранее он, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах в Белоруссии.

О пропаже 29-летнего мужчины стало известно 15 августа. Шишмаков позвонил жене и сказал, что уволился и возвращается домой, однако так и не приехал.

Отец молодого человека рассказал, что все началось 9 августа. Вместе с Шишмаковым подписывать протокол отказался еще один парень. Со слов погибшего, за них расписались, передает TUT.BY.

ОбществоВластьПроисшествия
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