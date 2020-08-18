Родственники погибшего в ДТП водителя подали иск к Ефремову на 1 рубль

Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, подали к актеру гражданский иск о возмещении вреда в размере одного рубля.

Адвокат Александр Добровинский заявил, что такая сумма взыскивается в качестве компенсации морального вреда, передает «Интерфакс».

Представитель старшего сына погибшего Виталий Аверцев заявил к актеру иск на 6,5 млн рублей.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее Михаил Ефремов на суде заявил, что не признает себя виновным в причинении смерти курьеру Сергею Захарову. Авария произошла 8 июня. Пьяный артист за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался в больнице. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

