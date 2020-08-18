Путин заявил, что российская экономика будет расти

Рано или поздно ситуация с ограничением добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ пройдет и российская экономика будет расти, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Он поинтересовался, как организуется работа в условиях пандемии, и отдельно обсудил сокращение мировой и российской экономики, в том числе ограничения добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.

«Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах», — сказал Путин, добавив, что точные цифры можно будет назвать по итогам года.

Ранее старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в авторской колонке «Реального времени» порассуждал, что будет с нефтяным рынком в случае второй волны COVID-19 и нужно ли России участие в ОПЕК+.

