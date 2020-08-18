РКБ Башкирии оштрафовали на 100 тысяч рублей за вспышку коронавируса

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова (РКБ) оштрафовали на 100 тыс. рублей за вспышку COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Уфы.

Суд установил, что РКБ своевременно не извещало Республиканский центр дезинфекции о случаях внебольничных пневмоний, в том числе летальных. Также учреждение регистрировало не все случаи заболевания коронавирусом у сотрудников и пациентов.

По данным суда, с 6 апреля после смерти от инсульта 80-летней пациентки с коронавирусом РКБ закрылась вместе с пациентами и сотрудниками на карантин. Затем закрылись более 10 стационаров Башкирии, где пациенты заболели ОРВИ после выписки из этой больницы, пишет «Интерфакс».

«Выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи как среди пациентов, так и среди сотрудников РКБ» — пришли к выводу в суде Башкирии.

Известно также, что суд уже назначал административный штраф в размере 25 тыс. рублей эпидемиологу больницы.

Ранее сообщалось, что уволенная главврач РКБ Эльза Сыртланова получила от государства почетную грамоту.

