ЦИК: треть всех кандидатов на муниципальных выборах Татарстана — женщины

На муниципальные выборы в Татарстане выдвинуты 12 023 кандидатуры. Зарегистрировано на данный момент 11 318 кандидатов. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Известно, что 3 574 кандидатуры — самовыдвиженцы, остальные выдвинуты от 10 политических партий. Самой активной возрастной группой кандидатов, участвующей в избирательной кампании, стали лица в возрасте от 30 до 50 лет — 6 522 (57,63%), на втором месте лица старше 50 лет — 4 796 кандидатов (42%), молодежь представлена в количестве 799 человек (7,06%).

Также Кондратьев рассказал, что из числа женщин зарегистрировано 3 685 кандидатур (32,5%).

Ранее сообщалось, что ЦИК Татарстана зарегистрировал 23 доверенных лица кандидата на должность президента Татарстана Рустама Минниханова. В их число вошли Ренат Акчурин, Владимир Алекно, Екатерина Скулкина, Марат Гатауллин и другие.

