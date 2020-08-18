В России предложили не открывать кальянные до конца года

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев подготовил предложение для Минздрава РФ по профилактике коронавируса. Он считает, что для борьбы с COVID-19 необходимо оставлять в действии запрет на кальянные.

«На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», — цитирует RT обращение общественника к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Хамзаев считает, что в кальянах и кафе подавать кальяны также не должны. Как минимум до 31 октября.

Напомним, что Султан Хамзаев специализируется на подобных инициативах. Он уже успел предложить ввести сбор с продаж алкоголя и табака в пользу здравоохранения, а также создать специальные вытрезвители для водителей.