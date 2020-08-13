Чистая прибыль «Татнефти» в первом полугодии 2020 года снизилась в 4 раза

Чистая прибыль «Татнефти» за первое полугодие текущего года составила 23,1 млрд рублей против 93,3 млрд годом ранее. Таким образом, она снизилась в четыре раза. Об этом сообщается в квартальном отчете, опубликованном на сайте предприятия.

По итогам первых шести месяцев 2020 года компания выручила 343,8 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года выручка составила 399,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам первых семи месяцев 2020 года предприятия группы ПАО «Татнефть» добыли 15,3 млн тонн нефти, что на 2,1 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

