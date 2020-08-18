У двух игроков «Рубина» взяли допинг-пробы в июне-июле

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) представило данные о проверенных за последние полторы месяца на допинг футболистов Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Всего в июне-июле было проверено 12 игроков. Среди них два футболиста казанского «Рубина» — полузащитники Игорь Коновалов и Денис Макаров.

Также протестированы Александр Кокорин («Спартак»), Антон Заболотный, Никита Бурмистров (оба — «Сочи»), Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой (оба — «Арсенал»), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Леон Мусаев («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо») и Владимир Рыков («Урал»).

Начиная с января 2020 года всего допинг-пробы взяты у 29 футболистов РПЛ.

Напомним, ранее глава РУСАДА допустил полное отстранение России от олимпийского движения из-за допинговых нарушений.