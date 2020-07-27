Глава РУСАДА допустил полное отстранение России от олимпийского движения



Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус дал свою оценку последнему интервью Григория Родченкова британскому телеканалу BBC.

В нем Родченков призвал отстранить всех российских спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио и выразил мнение, что российских легкоатлетов следует отстранить от Игр навсегда.

— Слова Родченкова про отстранение России от Олимпиады? Это его позиция, и он ее заявляет. Я знаю позицию генерального директора WADA Оливье Ниггли. Он перед исполкомом просил о том, чтобы приняли решение о допуске наших чистых спортсменов.

Давайте дождемся решения CAS, но оно будет достаточно строгим, и критерии по допуску будут гораздо строже, возможно, даже в два-три раза, чем раньше.

Также глава РУССАДА сообщил, что Российское антидопинговое агентство выполнило все требования WADA, однако предостерег от возможности смещения себя с должности в пользу иностранных агентов от Всемирного антидопингового агентства.

— РУСАДА полностью соответствует всем требованиям WADA. На РУСАДА сейчас идут какие-то нападки, которые видят во всем мировом медиапространстве.

Напомню, что избрание гендиректора РУСАДА является крайним критерием дорожной карты. Если меня сместят с должности, то произойдет следующее: РУСАДА лишится статуса соответствия. Здесь будут работать два иностранных антидопинговых агентства и представители WADA.

И возможное из вероятных последствий — прекращение тестирования. Но не мы принимаем те решения, которые направлены против нас. Поэтому сценарий, о котором говорит Родченков, вполне может быть, но не потому, что это сказал Родченков.

Напомню, что представители РУСАДА входят в рабочую группу World Athletics, но это не квотируемые места. Мы там, потому что нас с Маргаритой Пахноцкой уважают, — сказал Юрий Ганус.