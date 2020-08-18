Фарид Абдулганиев рассказал о телеграм-канале для помощи татарстанским предпринимателям

Фото: Инна Серова

54 торговых центра Нижнекамска освободили от арендной платы 3 000 арендаторов в период самоизоляции в результате переговоров при посредничестве аппарата бизнес-омбудсмена, сообщил на пресс-конференции в Кабинете министров РТ Уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Бизнес-омбудсмен призвал предпринимателей подписываться на телеграм-канал «Деловорот», созданный в помощь татарстанским предпринимателям для оперативной помощи в решении проблем в период пандемии коронавируса. В настоящее время на канал, где выкладываются алгоритмы действий в сложных ситуациях, подписано около 2 600 человек.

Ранее сообщалось, что на горячую линию бизнес-омбудсмена РТ обращаются предприниматели из других регионов. Чаще всего они обращаются с просьбой разработать блок-схемы, публикуемые командой бизнес-омбудсмена в телеграм-канале «Деловорот».