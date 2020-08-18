Власти Татарстана продлили отсрочку арендных платежей для бизнеса

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Кабмин Татарстана внес изменения в распоряжение об отсрочке арендных платежей для бизнеса. В частности, действие отсрочки теперь распространено на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

Документ касается аренды недвижимости, находящейся в госсобственности. Отсрочка предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО.

Долги должны быть заплачены до 1 января 2023 года, поэтапно.

Штрафы и проценты в связи с отсрочкой применяться не должны, говорится в распоряжении.

Напомним, что арендные каникулы для малого бизнеса были введены еще в апреле.